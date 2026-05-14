Гатчинский округ – кулинарный центр региона

Битва поваров

В региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» приняли участие 11 специалистов с профильным образованием и опытом работы от трех лет. Они представляли шесть районов области: Выборгский, Тосненский, Киришский, Всеволожский, Приозерский и Ломоносовский.

Программа состязаний включала в себя два этапа. На теоретической площадке конкурсанты решали сложные профессиональные кейсы и отвечали на вопросы. Практический этап оказался особенно непростым: участникам выдали «черный ящик» с набором продуктов – из этих ингредиентов нужно было приготовить сразу три блюда: холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из мяса и панкейк на десерт.

Возраст участников варьировался. Самому молодому повару – 28 лет, но опытные мастера доказывали, что возраст – не помеха профессионализму.

Ее Величество треска!

Пока первая группа погружалась в теорию, вторая уже отправлялась на кухню – к практическим испытаниям. Затем группы менялись местами.

Помимо жюри за ходом конкурсных испытаний разрешили наблюдать журналистам. Предварительно, как полагается, облачив их в специальные фартуки, шапочки и нарукавники.

Следить за работой повара-профессионала можно бесконечно: зрелище захватывающее! Практически волшебство. Уже через полчаса на кухне регионального этапа «Лучший по профессии» стало по-настоящему жарко. Главный герой первой части кулинарных состязаний – блюдо из трески.

Для повара рыба – это экзамен на деликатность и знание технологий. Эксперты оценивают правильность термической обработки (треска должна остаться сочной); гармоничность соуса и гарнира; креативность и современность подачи.

«С пылу с жару»

Работа экспертной комиссии на конкурсе не прекращалась ни на минуту. В отличие от обычных соревнований, здесь нет единого финиша – оценка идет непрерывно в течение всего дня, по мере готовности блюд у каждой группы участников.

Как только очередной повар завершал работу над своим конкурсным заданием, блюдо немедленно отправлялось на стол жюри. Это позволяло экспертам оценивать результат «с пылу с жару», когда вкус, аромат и температура подачи идеальны.

Комитет по труду Ленинградской области обеспечил строгий регламент: эксперты фиксировали баллы в протоколах сразу после каждой подачи. Такой формат – «по готовности» – считается самым честным, так как ставит всех 11 участников в равные условия.

Самое интересное – дегустация и заключение жюри. Эксперты оценивали всё: от чистоты фартука до каждого грамма в рецептуре. Ароматы в залах невероятные, а подача блюд достойна лучших ресторанов. Работа жюри в этот момент самая сложная, ведь при таком высоком уровне мастерства участников судьбу баллов решали нюансы.

Праздник мастерства для молодёжи

Пока на основной кухне кипели страсти и решалась судьба звания «Лучший по профессии», в соседних залах проходил праздник мастерства для молодежи.

Студенты получили возможность пообщаться с профессионалами и задать интересующие вопросы. Для них провели мастер-классы по художественной резке овощей и росписи пряников. Школьники и студенты своими глазами увидели, что повар – это еще и художник, способный создать шедевр из самого простого продукта.

- Молодежь должна видеть: рабочая профессия – это современно, творчески и очень перспективно! Кто знает, может быть, именно эти ребята скоро вернутся сюда уже в качестве участников всероссийского конкурса, – сказал руководитель агропромышленного факультета Гатчинского государственного университета Евгений Самойлов.

Лучшие повара Ленинградской области

После напряженного дня испытаний, теории и защиты сложнейших кейсов, жюри объявило имя победителя и призеров.

Третье место в региональном конкурсе «Лучший по профессии» заняла Наталья Родионова, заведующая производством школы № 13 города Выборга. Второе место – Андрей Иващенко, семейный ресторан «Централъ».

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» завершился триумфом представительницы Тосненского района. Лучшим поваром Ленинградской области стала Юлия Лямина. Она работает заведующей производством в ООО «Специализированная торговая компания», которая обеспечивает питанием школы и больницы.

Победа Юлии Анатольевны – не случайность, а результат глубоких знаний и мастерства. Как заведующая производством, она показала эталонный подход к организации процессов, безупречное владение теорией и создала кулинарные шедевры, которые покорили экспертов.

Юлия Лямина представит Ленинградскую область на Всероссийском финале в Вологодской области и поборется за приз

в 1 миллион рублей!

Добро пожаловать в Гатчинский округ!

Можно гордиться, что в Гатчинском округе есть такие современные площадки, которые могут принимать конкурсы столь высокого уровня. Агропромышленный факультет – это подразделение Гатчинского государственного университета (ГГУ), которое готовит квалифицированных специалистов для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

О том, как шла подготовка

к конкурсу, рассказал руководитель факультета Евгений Самойлов.

- На нашем факультете имеется самое современное оборудование. Это третий масштабный конкурс, который только за последнее время проходит у нас. Ранее с успехом прошел Всероссийский конкурс на лучшую школьную столовую. Затем – региональный конкурс «Пряничное дело». Мы предоставляем не только площадку, но и оборудование специально под условия и задачи конкретного конкурса. Мы можем провести любое мероприятие по поварскому и кондитерскому делу. Готовим лабораторию, где проходят практические испытания, актовый зал, столовую, помещения для теоретической части.

Участникам конкурса помогают наши волонтеры: студенты, преподаватели, мастера. У нас уже есть хороший опыт. Хочется пожелать, чтобы в следующий раз гатчинские повара также участвовали в конкурсах. Уверен, что им есть что показать и они могли бы составить очень достойную конкуренцию, – отметил Евгений Владимирович.

Фермер, повар, кондитер

С нового учебного года для трудоустройства в сфере общественного питания на агропромышленном факультете ГГУ

в Елизаветино будет идти подготовка по двум направлениям среднего профессионального образования (СПО).

Первое – «Поварское и кондитерское дело». Выпускники 9-х классов через 3 года 10 месяцев становятся дипломированными технологами.

Второе – «Фермер». Это новое направление для выпускников 11 классов, которые год и 10 месяцев будут изучать комплекс предметов: поварское дело и переработку, животноводство и растениеводство.

- На агропромышленном факультете в Елизаветино шла подготовка по специальности «Хозяйка усадьбы», она тоже включала изучение поварского дела. Теперь мы набираем на специальность «Фермер». В этой одной профессии есть всё, чтобы накормить человека: производство сельхозпродукции, переработка и приготовление. Вся цепочка! Приглашаем к нам абитуриентов! Уверен, это профессия востребованная временем, учиться будет интересно, – считает руководитель факультета Евгений Самойлов.

Татьяна Можаева