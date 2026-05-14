Обсуждение фильма «Моя победа. Воспоминания»

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов вручил членам творческой группы фильма благодарственные письма. Награды получили исполнительный продюсер проекта - член Общественной палаты Ленинградской области, директор БФ «Ленинградский тыл» Юлия Ногина, режиссер проекта – член Общественной палаты Гатчинского округа Ринат Абдулин, автор сценария Татьяна Девяткина и съёмочная группа - Анастасия Закирова и Наталья Абдулина.

Героями фильма стали участники Великой Отечественной войны Владимир Алексеевич Берчиков и Константин Иванович Моисеев, жители блокадного Ленинграда Валентина Митрофановна Клеопина и Арчил Михайлович Сидава. В сьемках приняли участие кадеты морских классов Гатчинской школы №11: Даниил Гаврилов, Алексей Жуков, Григорий Иванов, Александр Ковалев, Дмитрий Уланенко и Владислав Фролов, а также школьницы - Алёна Ногина и Алиса Горбачева.

После просмотра состоялось публичное обсуждение фильма, свое мнение высказали заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова, председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина, председатель Совета ветеранов Людмила Голубева, представители ветеранских, общественных и образовательных организаций.

Кроме того, все желающие оставили свои пожелания и предложения в опросных листах.

Как отметили автора проекта, сейчас обсуждается вопрос дополнительного наполнения фильма и его дальнейшее продвижение в образовательных учреждениях в рамках «Уроков о важном».

Татьяна Можаева