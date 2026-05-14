Царство поэтической пастели

5 мая в галерее «Весна» прошла встреча с Натальей Косьянковской и Галиной Кузнецовой. Авторы рассказали, как пришли к пастели, что для них значит эта техника и какую роль играет искусство в их жизни.

Пастель сама по себе техника тихая, неброская, порой кажущаяся незамысловатой, но это лишь на первый взгляд. Те, кто работает с пастелью, в полной мере могут оценить ее послушность и в то же время богатство фактуры, приятную бархатистость и глубину красок. А зрители не перестают восхищаться тонкостью и изяществом выписанных образов, глубинным мерцанием, нежностью и интимностью голоса, которым говорит с ними эта техника.

«Пленэр–2025» Натальи Косьянковской

Художница, член Союза дизайнеров России Наталья Косьянковская представила пастельные работы, выполненные на прошлогодних пленэрах.

Наталья Юрьевна известна гатчинцам прежде всего как талантливый дизайнер, мастер лоскутного шитья и бессменный организатор гатчинского фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье». Но она еще и замечательный художник-график, часто выставляющийся в Гатчине.

Как рассказала Наталья Юрьевна, пастелью она увлеклась, уже когда вышла на пенсию.

- Я дизайнер по профессии, и мне, как правило, нравится то, что имеет декоративные свойства, – говорит она. – Рисую я только летом, на пленэре, когда выезжаю в отпуск. Однажды мне подарили большую коробку с пастелью. Она у меня пролежала года два, прежде чем я решила взять ее на пленэр. Теперь выезжаю только с пастелью. Люблю ездить по красивым местам, потому что всю жизнь путешествовала, работала в археологических экспедициях и там, конечно, всегда рисовала. Меня привлекает и завораживает красота природы, я черпаю в ней вдохновение как художник и человек.

Светлые, спокойные пастели Натальи Косьянковской – тихая радость и отдохновение для глаз и души. В экспозиции представлены пленэрные работы – пейзажи Абхазии, Крыма, Северного Кавказа. Разглядывая их, еще раз понимаешь, как велика и необъятна наша Родина, как она прекрасна и отзывчива к тому, кто с любовью вглядывается в ее глаза.

Особое место в творческой жизни Натальи Косьянковской занимает Средний Урал, точнее, небольшие живописные деревни, вытянувшиеся вдоль реки Чусовой, хорошо знакомой многим художникам по великолепным пленэрам всероссийского значения, большим выставкам и летним базам для художественных школ.

- Это райская земля, мои мес-та силы, – признается Наталья Косьянковская. – Наверное, это мои самые любимые места, куда я езжу уже лет тридцать.

«Свет и воздух» Галины Кузнецовой

Пейзажные работы талантливой художницы Галины Кузнецовой выполнены в технике сухой пастели.

Галина Кузнецова – уроженка Белоруссии. По образованию физик, окончила Санкт-Петербургский государственный университет. Вырастила пятерых детей. Начиная с 2014 года, вместе со своим мужем, писателем Георгием Тарасовым, Галина Степановна живет в поселке Елизаветино. С выходом на пенсию у нее началась новая жизнь, проснулись все юношеские желания, связанные с творчеством: живописью, пением, поэзией.

- Я очень любила рисовать в школе. Училась рисовать карандашом сама, по учебнику, – рассказывает Галина Кузнецова.

– Сохранился единственный карандашный рисунок тех лет – портрет моей бабушки. С выходом на пенсию у меня появилось много новых друзей, и среди них – художник Владимир Колбасов. Он увидел тот самый мой детский рисунок и сразу же порекомендовал меня своему коллеге, талантливому петербургскому художнику Петру Семенову. Петр Викторович стал моим первым учителем. Я начинала с нуля: карандашные рисунки, работы в цвете, акварели...

- Акварель считается одной из самых сложных техник, но я считаю, начинать надо именно с нее, – говорит Галина Кузнецова. – Эта техника приучает к аккуратности, чистоте красок и цвета. После акварели уже всё остальное не страшно. Дальше можно заниматься, чем угодно, уже понимая, что ты делаешь.

Спустя некоторое время художница начала заниматься в студии члена Союза художников России, признанного мастера пастели Евгения Дубицкого. Многолетние занятия искусством принесли великолепные плоды. Нежные, глубокие, буквально пронизанные светом пейзажные работы производят огромное впечатление как на обычных зрителей, так и на знатоков живописи. Работы Галины Кузнецовой не раз выставлялись в выставочных залах Санкт-Петербурга, Гатчины и Гатчинского округа.

В экспозиции «Свет и воздух» представлены пастельные пейзажи Гатчинской, Волосовской, Новгородской земель. В этих работах угадываются особая нежность, искреннее восхищение и любование красотой родного края. Также на выставке можно увидеть великолепные пейзажи, привезенные из Черногории.

С открытием выставки Галину Кузнецову поздравил ее учитель и коллега, член Союза художников России Евгений Дубицкий.

- Галина Степановна занимается у меня уже около двенадцати лет и делает замечательные успехи, – отмечает художник. – Выставка великолепна! Все картины пронизаны любовью и особенным настроением, а это – самое главное в пейзаже. Одно дело – просто зафиксировать фотографически какой-то мотив, и совсем другое – передать настроение

и свое отношение к увиденному.

Выставки пастелей Галины Кузнецовой и Натальи Косьянковской открыты до 30 мая. Центр информационных технологий: Гатчина, ул. Рощинская, д. 8.

Юлия Лысанюк