Полтергейст-мошенник?

4-го октября в Гатчинскую полицию поступило два аналогичных заявления от молодых мужчин, работающих продавцами в двух разных магазинах. Одному на мобильный позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что с его карты происходят подозрительные списания. Ввиду того, что клиент банковской картой не пользовался, банк ее заблокировал. Мужчина зашел в банковское онлайн-приложение и обнаружил, что с его карты действительно произошли списания в счет оплаты покупок в различных торговых точках – на общую сумму более 10 тысяч рублей.

Другой заявитель сам зашел в приложение своего банка, а там – оплаты, которые он не совершал. Его банковской картой расплатились в гатчинских магазинах почти на 20 тысяч рублей. Карту молодой человек в руки никому не давал.

1-го октября в Коммунарский отдел полиции обратился 35-летний менеджер по туризму, которому стали поступать смс об оплате покупок через интернет – на разных сайтах. Всего на сумму свыше 29 тысяч рублей. При этом сам мужчина никаких покупок не совершал, кредитная карта банка «Тинькофф» находится при нем.

Потерпевшие – владельцы карт разных банков. По фактам краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.