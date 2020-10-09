Полтергейст-мошенник?

4-го октября в Гатчинскую полицию поступило два аналогичных
заявления от молодых мужчин, работающих продавцами в двух разных магазинах.
Одному на мобильный позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что с его карты
происходят подозрительные списания. Ввиду того, что клиент банковской картой не
пользовался, банк ее заблокировал. Мужчина зашел в банковское онлайн-приложение
и обнаружил, что с его карты действительно произошли списания в счет оплаты
покупок в различных торговых точках – на общую сумму более 10 тысяч рублей.
Другой заявитель сам зашел в приложение своего банка, а там
– оплаты, которые он не совершал. Его банковской картой расплатились в
гатчинских магазинах почти на 20 тысяч рублей. Карту молодой человек в руки
никому не давал.
1-го октября в Коммунарский отдел полиции обратился
35-летний менеджер по туризму, которому стали поступать смс об оплате покупок
через интернет – на разных сайтах. Всего на сумму свыше 29 тысяч рублей. При
этом сам мужчина никаких покупок не совершал, кредитная карта банка «Тинькофф»
находится при нем.
Потерпевшие – владельцы карт разных банков. По фактам краж с
банковских счетов возбуждены уголовные дела.