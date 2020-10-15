Не берите трубку на звонки мошенников!

Есть и такой способ. Вам звонят, представляются неким банком и предлагают получить кредитную карту в удобном для вас офисе. Никакую карту вы, естественно, не заказывали. Тогда мошенник расспрашивает, нет ли у вас доверенного лица в Самаре (Саратове, Урюпинске и т.д.), владеющего вашими паспортными данными. Вы, естественно, отвечаете: «Нет». «Тогда назовите банк, которым вы пользуетесь, чтобы мы могли установить, откуда пошла утечка ваших персональных данных». Если вы на этом этапе не проявите бдительность и не прервете разговор, дальше вас начнут пытать по поводу вашей банковской карты – и т.д.

Самая верная защита от телефонных мошенников: не брать трубку! Если вам звонят со стационарного московского номера, начинающегося на 8-495 или 8-499, это наверняка мошенники (если у вас есть друзья или родственники в Москве, внесите их данные в список своих контактов – на чужие номера не реагируйте). Как только на экране мобильника высвечивается номер стационарного телефона – отбой. К слову, как только в разговоре с мошенником вы начинаете проявлять недоверие и задавать встречные вопросы, он тут же бросает трубку.

Одна из потерпевших заподозрила неладное и остановилась на стадии перевода денег преступникам. Перевела только треть заявленной суммы – и то хлеб. 6-го октября в дежурную часть гатчинской полиции обратилась 60-летняя жительница Гатчины. Ей на мобильный позвонили с московского номера, представились сотрудником банка и заявили, что на нее пытаются оформить кредит мошенники. Чтобы их отследить, надо самой пойти взять кредит и перевести деньги на такой-то номер. Женщина, находясь в Петербурге, оформила кредит на 50 тысяч рублей, пошла к ближайшему банкомату на Невском, где стала переводить на указанный ей номер телефона деньги. После перевода 15 тысяч рублей поняла, что ее обманывают. И остановилась.

Продолжается мошенничество и с помощью сайтов купли-продажи. 7-го октября в полицию поступило заявление от 32-летней женщины. На сайте «Юла» она нашла цифровое пианино за 18 тысяч рублей. Отправила продавцу смс-ку. Он ей ответил, что доставка будет стоить 1288 рублей и предложил провести покупку через «Юлу». Он отправил покупательнице ссылку, через которую она зашла на сайт «Юла», перевела в счет оплаты товара 19288 рублей, созвонилась с продавцом, а он ответил, что деньги не получал и попросил прислать ему код подтверждения от банка. В итоге ни денег, ни пианино.

52-летняя жительница Коммунара заказывала авиабилеты Санкт-Петербург – Калининград на сайте Boggze.com. С банковской карты была списана денежная сумма равная стоимости билетов – более 17 тысяч рублей, но сами билеты ей так и не прислали.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

10-го октября в дежурную часть поступило заявление от 56-летней жительницы Гатчины. Ей несколько раз с московских номеров звонила неизвестная женщина, представлявшаяся сотрудницей службы безопасности банка. Рассказывала про мошеннические действия со счетом, выманила у нее все данные банковской карты – и тут произошло списание 16 тысяч рублей.

8-го октября в полицию обратилась 24-летняя жительница Терволово, работающая бухгалтером. У нее с банковской карты похитили более 340 тысяч рублей – мошенническим способом. Поступил звонок с московского номера, и мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, заявил девушке, что на ее имя мошенники оформляют кредит. Чтобы этого избежать, нужно срочно оформить кредит на ту же сумму – 340 тысяч рублей. Бухгалтер, недолго думая, в онлайн-банке оформила кредит, продиктовала мошеннику номер своей карты и код подтверждения из смс. После того, как кредит одобрили, мужчина велел отключить интернет на телефоне. Через некоторое время произошло списание денег с карты. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

Одного из воров-мошенников сотрудники гатчинского уголовного розыска поймали. Он оказался местным жителем – очень молодым и ранее не судимым. 4-го октября в дежурную часть обратился 37-летний мужчина. Накануне ему позвонил «сотрудник банка», который сообщил, что с его карты происходят подозрительные списания. Ввиду того, что мужчина картой не пользовался, банк ее заблокировал. После этого мужчина обнаружил в онлайн-приложении, что с его банковской карты действительно произошли несанкционированные списания в счет оплаты покупок в различных торговых точках – на общую сумму более 10 тысяч рублей.

По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело. Через три дня оперативники задержали и полностью изобличили вора – 18-летнего жителя Аэродрома. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.