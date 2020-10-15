Не берите трубку на звонки мошенников!

Есть и такой способ. Вам
звонят, представляются неким банком и предлагают получить кредитную карту в
удобном для вас офисе. Никакую карту вы, естественно, не заказывали. Тогда
мошенник расспрашивает, нет ли у вас доверенного лица в Самаре (Саратове,
Урюпинске и т.д.), владеющего вашими паспортными данными. Вы, естественно,
отвечаете: «Нет». «Тогда назовите банк, которым вы пользуетесь, чтобы мы могли
установить, откуда пошла утечка ваших персональных данных». Если вы на этом
этапе не проявите бдительность и не прервете разговор, дальше вас начнут пытать
по поводу вашей банковской карты – и т.д.
Самая верная защита от
телефонных мошенников: не брать трубку! Если вам звонят со стационарного
московского номера, начинающегося на 8-495 или 8-499, это наверняка мошенники
(если у вас есть друзья или родственники в Москве, внесите их данные в список
своих контактов – на чужие номера не реагируйте). Как только на экране
мобильника высвечивается номер стационарного телефона – отбой. К слову, как
только в разговоре с мошенником вы начинаете проявлять недоверие и задавать
встречные вопросы, он тут же бросает трубку.
Одна из потерпевших
заподозрила неладное и остановилась на стадии перевода денег преступникам.
Перевела только треть заявленной суммы – и то хлеб. 6-го октября в дежурную
часть гатчинской полиции обратилась 60-летняя жительница Гатчины. Ей на
мобильный позвонили с московского номера, представились сотрудником банка и
заявили, что на нее пытаются оформить кредит мошенники. Чтобы их отследить,
надо самой пойти взять кредит и перевести деньги на такой-то номер. Женщина,
находясь в Петербурге, оформила кредит на 50 тысяч рублей, пошла к ближайшему
банкомату на Невском, где стала переводить на указанный ей номер телефона
деньги. После перевода 15 тысяч рублей поняла, что ее обманывают. И
остановилась.
Продолжается
мошенничество и с помощью сайтов купли-продажи. 7-го октября в полицию
поступило заявление от 32-летней женщины. На сайте «Юла» она нашла цифровое
пианино за 18 тысяч рублей. Отправила продавцу смс-ку. Он ей ответил, что
доставка будет стоить 1288 рублей и предложил провести покупку через «Юлу». Он
отправил покупательнице ссылку, через которую она зашла на сайт «Юла», перевела
в счет оплаты товара 19288 рублей, созвонилась с продавцом, а он ответил, что
деньги не получал и попросил прислать ему код подтверждения от банка. В итоге
ни денег, ни пианино.
52-летняя жительница
Коммунара заказывала авиабилеты Санкт-Петербург – Калининград на сайте
Boggze.com. С банковской карты была списана денежная сумма равная стоимости
билетов – более 17 тысяч рублей, но сами билеты ей так и не прислали.
По фактам мошенничеств
возбуждены уголовные дела.
10-го октября в дежурную
часть поступило заявление от 56-летней жительницы Гатчины. Ей несколько раз с
московских номеров звонила неизвестная женщина, представлявшаяся сотрудницей
службы безопасности банка. Рассказывала про мошеннические действия со счетом,
выманила у нее все данные банковской карты – и тут произошло списание 16 тысяч
рублей.
8-го октября в полицию
обратилась 24-летняя жительница Терволово, работающая бухгалтером. У нее с
банковской карты похитили более 340 тысяч рублей – мошенническим способом.
Поступил звонок с московского номера, и мужчина, представившийся сотрудником
службы безопасности банка, заявил девушке, что на ее имя мошенники оформляют
кредит. Чтобы этого избежать, нужно срочно оформить кредит на ту же сумму – 340
тысяч рублей. Бухгалтер, недолго думая, в онлайн-банке оформила кредит,
продиктовала мошеннику номер своей карты и код подтверждения из смс. После
того, как кредит одобрили, мужчина велел отключить интернет на телефоне. Через
некоторое время произошло списание денег с карты. По факту кражи с банковского
счета возбуждено уголовное дело.
Одного из
воров-мошенников сотрудники гатчинского уголовного розыска поймали. Он оказался
местным жителем – очень молодым и ранее не судимым. 4-го октября в дежурную
часть обратился 37-летний мужчина. Накануне ему позвонил «сотрудник банка»,
который сообщил, что с его карты происходят подозрительные списания. Ввиду
того, что мужчина картой не пользовался, банк ее заблокировал. После этого
мужчина обнаружил в онлайн-приложении, что с его банковской карты действительно
произошли несанкционированные списания в счет оплаты покупок в различных
торговых точках – на общую сумму более 10 тысяч рублей.
По факту кражи с
банковского счета возбудили уголовное дело. Через три дня оперативники
задержали и полностью изобличили вора – 18-летнего жителя Аэродрома. В качестве
меры пресечения избрана подписка о невыезде.