Александр Куприн — языком художественного плаката

В библиотеке им. А.И. Куприна открылась выставка «Слово плакату. Время читать Куприна», на которой представлены работы молодых дизайнеров — студентов Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого.

Искусство плаката только на первый взгляд кажется простым. На самом деле это сложный визуальный язык, задача которого — с помощью целой системы знаков, смыслов, графических и цветовых решений быстро, энергично и эмоционально донести до зрителя некое сообщение.

О том, как третьекурсники университета им. Петра Великого создавали свои плакаты, посвящённые 150-летию Александра Куприна, нам рассказали авторы этой идеи и руководители проекта «Слово плакату. Время читать Куприна» профессор Невского института языка и культуры, член Международной ассоциации искусствоведов, арт-директор Петербургского общества акварелистов Наталья Озерова и доцент Высшей школы дизайна и архитектуры СПбГПУ Петра Великого, член Союза дизайнеров России Татьяна Диодорова.

Время читать Куприна

- Предложение сделать такой проект мы получили от гатчинской библиотеки им. А.И. Куприна, которая готовилась к юбилею писателя, - рассказала автор концепции проекта Наталья Озерова. - Смысл этого проекта — отражение Куприна в «реке времени», в нашем сознании. Писатель живет до тех пор, пока его читают. Хотелось, чтобы Куприна вдумчиво прочитали молодые люди, которые никогда его толком не знали. И чтобы они, прочитав его, визуализировали в рамках своей профессии те удивительные образы, которые рождаются в их сознании.

- Студенты готовили этот проект очень долго — обсуждали концепцию с педагогами, читали Куприна, изучали его биографию, - говорит Татьяна Диодорова. - У них было очень много вопросов, многое они поняли по-своему. В итоге каждый из них выбрал какую-то свою тему. Кто-то увлёкся письмами или старыми фотографиями, кто-то вчитывался в его произведения и анализировал их. Все работы выполнены в жанре художественного плаката, который находится на стыке дизайна и искусства (арт-дизайн).

Третий курс кафедры графики и дизайна справился с задачей великолепно — каждую из работ можно подолгу рассматривать, постепенно, шаг за шагом, проникаясь купринскими образами.

- Все работы получились очень разными по стилю, у каждого автора — свой почерк, - говорит Татьяна Диодорова. - Студентам удалось создать многослойность образов, в результате чего возникает эффект погружения в художественное пространство изображения.

Чтобы решить поставленную перед ними задачу, молодые дизайнеры использовали разные техники — рисованные вручную образы и шрифты, коллажи, совмещающие сразу несколько технологий (старые фотографии, рисованные фрагменты, типографика), компьютерную графику.

- С одной стороны, плакат привлекает внимание к событию, с другой стороны — он должен выразить суть этого события, - говорит Татьяна Озерова. - Важно, чтобы концепция была жизненной, чтобы она была интересной и тем, кто её выполняет. Когда я увидела эти плакаты, я была поражена разностью восприятия авторов. В этой коллекции плакатов каждый высказался ярко, чётко и понятно, и за всем этим стоит собственный взгляд автора.

Слово — плакату и его авторам

Особенно важным показалось то, что современная молодёжь воспринимает Куприна как актуального автора, интересного спустя даже многие десятилетия. Это отразилось и в их работах: купринские образы молодые дизайнеры смогли передать современным языком графического дизайна, что, несомненно, привлечёт к Куприну молодёжь.

- Для своего плаката я выбрала повесть «Олеся», потому что она очень зацепила меня, - говорит Вероника Хромова. - Это произведение показалось мне максимально современным, несмотря на то, что написано достаточно давно. Удивило, насколько оно многогранное.

Еще один плакат Вероники «рассказывает» о разных профессиях и увлечениях Куприна.

- Я работала над этим плакатом очень долго, читала биографию Куприна, фрагменты его произведений, цитаты, рассказы, - рассказывает Вероника. - И в какой-то момент сложился этот образ, отражающий всю многогранность Куприна как человека.

- Считаю, что Куприн и сейчас может быть очень актуален и интересен для молодёжи, - говорит Екатерина Дычек. - Я подумала, что путём добавления в плакат каких-то ярких акцентов можно показать современность его образов. Мне очень нравится его творчество. У него был очень интересный и в то же время простой, лёгкий слог письма. Мне показалось, что у него есть то, чего сейчас как раз не хватает молодёжи — доброта и лёгкость.

- Меня очень тронул рассказ Куприна «Слон», потому что там раскрывается проблема, важная для всех — какая-то внутренняя тяжесть, грусть, депрессия, представленные в виде болезни девочки, - говорит Ева Бугаенко. - Мне показалось, что в рассказе говорится о том, что подобные «болезни» часто лечатся просто вниманием, дружбой, любовью. Поэтому для создания плаката я выбрала очень тёплую цветовую гамму. Мне хотелось создать приятные и мягкие ощущения, которые возникли у меня после прочтения этого рассказа. Мне кажется, подобные истории актуальны и полезны в любое время.

- Моя работа основана на французском периоде жизни Куприна, - говорит Дарья Самойлова. - В ней обыграны произведения того времени, его переписка с друзьями и близкими людьми. В плакате отражены чувства, которые испытывал Куприн, общаясь с людьми на расстоянии — это и ностальгия, и тоска по родному краю.

- В своём плакате я рассказала о животных — героях купринских произведений, - говорит Виктория Киселева. - Они выполнены ручной штриховкой и как бы вырезаны из бумаги. Мне хотелось окружить Куприна силуэтами этих животных, показывая, что они созданы им.

- Я взяла за основу своего плаката повесть «Гранатовый браслет», - говорит Екатерина Порядкова. - Она — о любви, и эта тема раскрыта в плакате в том числе через биографию Куприна, через его очень тёплые, хоть и сложные отношения со своей второй женой. Мне кажется, это произведение показывает, что Куприн был способен на страстную, искреннюю любовь...

Как рассказала Татьяна Озерова, проект «Слово плакату. Время читать Куприна» будет развиваться и дальше.

- Мы надеемся, что отклик найдётся не только в России, но и во Франции, где Куприн жил в эмиграции, - говорит Татьяна Ивановна.

Выставка художественного плаката, посвященного 150-летию А.И. Куприна, продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до ноября.



