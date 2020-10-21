«Книга здоровых рецептов – готовим вместе»

На
базе портала здоровое-питание.рф начинает работать «Цифровая кулинарная книга».
Первые рецепты с учетом профессиональных рекомендаций уже опубликованы. Мы
приглашаем всех пользователей пополнять перечень правильных и вкусных блюд,
формируя новую версию книги «О вкусной и здоровой пище» под редакцией
Роспотребнадзора и экспертов НИИ питания.
Что
значит «тарелка здорового человека»? Как выбрать качественные и безопасные
продукты? Как составить здоровый рацион и посчитать калории? Как приготовить
быстро и недорого из продуктов, которые всегда под рукой? Рецепт недели от
ведущих диетологов, экспертные мнения, тесты и конкурсы – все это вы найдете в
новом проекте «Книга здоровых рецептов».
Проект
поддержали российские артисты, спортсмены, телеведущие, литераторы, шеф-повара
лучших отечественных ресторанов. Писатель Олег Рой, актриса Алена Хмельницкая,
фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущие Георгий Черданцев и Ирина Россиус,
хореограф Евгений Папунаишвили уже поделились своими кулинарными секретами и
лайфхаками – их рецепты пополнили книгу. В будущем свой вклад в базу рецептов
обязательно внесут и другие звезды.
В
отличие от других подобных ресурсов проект уникален тем, что каждому рецепту
будет дана качественная экспертная оценка. Также специалисты в области
здорового питания будут участвовать в пользовательских обсуждениях и
дискуссиях.
Присоединяйтесь по ссылке: http://рецепты.здоровое-питание.рф