«Книга здоровых рецептов – готовим вместе»

На базе портала здоровое-питание.рф начинает работать «Цифровая кулинарная книга». Первые рецепты с учетом профессиональных рекомендаций уже опубликованы. Мы приглашаем всех пользователей пополнять перечень правильных и вкусных блюд, формируя новую версию книги «О вкусной и здоровой пище» под редакцией Роспотребнадзора и экспертов НИИ питания.

Что значит «тарелка здорового человека»? Как выбрать качественные и безопасные продукты? Как составить здоровый рацион и посчитать калории? Как приготовить быстро и недорого из продуктов, которые всегда под рукой? Рецепт недели от ведущих диетологов, экспертные мнения, тесты и конкурсы – все это вы найдете в новом проекте «Книга здоровых рецептов».

Проект поддержали российские артисты, спортсмены, телеведущие, литераторы, шеф-повара лучших отечественных ресторанов. Писатель Олег Рой, актриса Алена Хмельницкая, фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущие Георгий Черданцев и Ирина Россиус, хореограф Евгений Папунаишвили уже поделились своими кулинарными секретами и лайфхаками – их рецепты пополнили книгу. В будущем свой вклад в базу рецептов обязательно внесут и другие звезды.

В отличие от других подобных ресурсов проект уникален тем, что каждому рецепту будет дана качественная экспертная оценка. Также специалисты в области здорового питания будут участвовать в пользовательских обсуждениях и дискуссиях.

Присоединяйтесь по ссылке: http://рецепты.здоровое-питание.рф