«Третья стража» фонда «Благо Дари»

Третья
раздача пищи бездомным проходит с 28 сентября. Теперь люди, в силу
обстоятельств оказавшиеся на улице, могут не только получить горячий ужин по
средам и субботам, но и чай с бутербродами и выпечкой по понедельникам.
Как
говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов, желание организовать ещё
одну раздачу пищи бездомным возникло у гатчинских волонтеров уже давно, но, к
сожалению, не хватало ресурсов. И вот среди волонтеров появился человек,
который предложил решить этот вопрос.
«Понедельничный
проект» Юрия Юдихина
Гатчинец
Юрий Юдихин сотрудничает с фондом не так давно. Сначала пришел как волонтер, а
потом у него возникло предложение — в «третий день» попробовать раздавать
выпечку с горячим чаем. Так он стал куратором «понедельничного проекта».
-
Что привело меня в этот проект? Наверное, желание кому-то помочь, потому что
есть такая возможность, - объясняет Юрий. - А раз есть возможность, то надо ее
претворять в жизнь. Начало вроде бы хорошее — люди собираются, и я думаю, что с
каждым разом их будет все больше.
В
понедельничную трапезу для бездомных входит горячий напиток - чай либо компот,
который волонтеры готовят по очереди. А ещё это бутерброды и домашняя выпечка,
которую по традиции делает волонтер Полина.
К
семи часам вечера к месту раздачи еды у станции «Татьянино» постепенно
подтягиваются бездомные. Один за
другим подходят и волонтеры. Кто-то разливает чай по одноразовым стаканам,
кто-то раздает пирожки, кто-то просто стоит рядом, следя за порядком.
-
Это наш пилотный проект, - говорит Олег Богданов. - Если он приживется, мы
встроим его в наше общее расписание кормления бездомных. - Очень важна
регулярность происходящего. Самый главный результат — это то, что помощь
оказывается постоянно и неизменно, и масса людей обеспечивает эту регулярность.
Посмотрите, сколько волонтеров принимает в этом участие! Это говорит о том, что
множество людей объединились ради созидания чего-то очень важного и нужного для
всех.
Наука
милосердия
За
годы существования фонда «Благо Дари» вокруг него сформировалась целая команда
горожан, которым есть дело не только до себя. Как говорит Олег Богданов, в
диалоге с фондом состоит около пятидесяти волонтеров, то есть пятьдесят человек
нацелены на то, чтобы этот проект кормления бездомных реализовывался.
После
непростого рабочего дня в Гатчинском психоневрологическом диспансере спешит на
помощь бездомным сотрудник диспансера Екатерина Трофимова. На вопрос, зачем ей
нужно ещё и это, она отвечает просто:
-
Это затягивает на самом деле. Социальная работа — это же такая интересная
штука... Она очень разнообразна. В ПНИ - один незащищенный слой населения,
здесь — другой. Всем нужна помощь. К тому же, никто из нас не знает, что будет
дальше с нами самими. Людей нужно учить, склонять к милосердию, показывать, что
все мы — едины...
Помимо
чая с пирожками, на раскладном столике стоит коробка с медикаментами, лежат
влажные салфетки и одноразовые защитные маски.
-
Действительно, в последний год мы начали раздавать нуждающимся самые
необходимые медикаменты, - говорит заместитель директора фонда «Благо Дари» Ольга
Гусева. - Мы увидели, что людям это нужно и сформировали свою аптечку. У
нас нет ничего рецептурного - в основном обезболивающие и противовоспалительные
средства, противоожоговые мази, препараты от кашля и насморка, мази для
суставов пожилым людям, бинты, вата. Иногда, если наши подопечные попадают в
больницу, мы закупаем для них и рецептурные препараты.
В
сторону дома
Как
отмечает Олег Богданов, привыкнув к этим встречам, бездомные люди потихоньку
начинают восстанавливать прежние гигиенические навыки. Кто-то просит салфетки —
протирать руки, на некоторых бездомных надеты защитные маски.
-
Это значит, что хоть и маленькими шажками, но они начинают возвращаться в
сторону дома, - говорит Олег Геннадьевич. - Надеюсь, что со временем мы
подойдем к такому проекту, в рамках которого мы сможем оказывать им полноценную
помощь.
По
словам Олега Богданова, фонд «Благо Дари» налаживает активное сотрудничество с
другими подобными благотворительными организациями. В частности, волонтеры фонда напрямую взаимодействуют
с добровольцами из Псковской области и Санкт-Петербурга, помогая им в их работе
с бездомными. Так что не исключено, что со временем гатчинский проект помощи
бездомным станет межрегиональным.
-
Так или иначе, но развитие проекта продолжается, и мы понимаем, что назревает
нечто большее, - признается Олег Богданов. - Ресурсов пока не хватает, поэтому
мы ищем новые партнерские связи. И в роли нашего главного партнера мы, конечно
же, видим государство. У нас есть точки соприкосновения, есть то, что одинаково
важно и для общества, и для представителей власти. Это так называемые цели
устойчивого развития, среди которых, в том числе, борьба с нищетой. Все мы
хотим, чтобы это был наш общий город и наше общее дело, чтобы мы все были вместе,
и наше общество динамично развивалось — через взаимопонимание и поддержку.
Чем
можно помочь?
Волонтеры
фонда «Благо Дари» приглашают к участию в раздачах еды бездомным людям. Вы
можете приготовить только бутерброды или бутерброды и чай (12-литровый термос
для горячего напитка волонтеры доставят к вам домой), а также принести что-либо
к чаю в любую из раздач.
Для
малоимущих и бездомных жителей Гатчины, для семей в трудной жизненной ситуации
в фонде с радостью примут:
·
Продукты
питания длительного хранения: крупы
(греча, рис, овсянка и пр.), макароны, мясные и рыбные консервы, сгущенка, чай
(25 пакетиков), сахар, масло растительное, пюре и лапша быстрого приготовления,
сладости и т. п.
·
Детские смеси (1, 2, 3) и подгузники (чаще требуются размеры 0-1,
3, 4, 5, 6).
·
Санитарно-гигиенические
средства: маски медицинские
одноразовые, перчатки нестерильные одноразовые, антисептики, влажные салфетки,
мыло, щетки, зубная паста, средства гигиены для женщин (прокладки), бритвенные
станки.
·
Медикаменты: мази для заживления ран (левомеколь, левосин,
пантенол, «Спасатель»); мази противовоспалительные, от боли в суставах и мышцах
(диклофенак, ибупрофен, «Долгит», «Активист» и пр.); противовоспалительные
препараты в таблетках (ибупрофен, нимесулид, кетонал, кетопрофен, «Кеторол»,
«Найс»); жаропонижающие (парацетамол); витамины от аскорбинки до комплексных
(пентовит, ундевит и т.д.); капли от насморка, для глаз (альбуцид, «Ксилен»);
бинты; перекись водорода, хлоргексидин; омепразол.
·
Пряжа. Из нее «Гатчинская Хурма» вяжет тёплые вещи на зиму
для людей, живущих на улице, и для жителей Гатчинского психоневрологического
интерната. Ввязывайтесь! https://vk.com/gatchinskayahurma
·
Исправная
бытовая техника (микроволновки,
чайники и прочее).
·
Средства
реабилитации: костыли, трости,
ходунки, инвалидные коляски и пр.
·
Одноразовая
посуда (нужна на раздачах горячей
еды): тарелки глубокие, ложки столовые, стаканы (от 0,3 л), салфетки, влажные
салфетки.
Контакты
благотворительного фонда «Благо Дари»: сайт
— https://blagodari.org, группа VK — https://vk.com/bfblagodari. Телефон руководителя фонда «Благо Дари» Олег
Богданов +7(903)0995454.