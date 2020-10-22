«Третья стража» фонда «Благо Дари»

Третья раздача пищи бездомным проходит с 28 сентября. Теперь люди, в силу обстоятельств оказавшиеся на улице, могут не только получить горячий ужин по средам и субботам, но и чай с бутербродами и выпечкой по понедельникам.

Как говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов, желание организовать ещё одну раздачу пищи бездомным возникло у гатчинских волонтеров уже давно, но, к сожалению, не хватало ресурсов. И вот среди волонтеров появился человек, который предложил решить этот вопрос.

«Понедельничный проект» Юрия Юдихина

Гатчинец Юрий Юдихин сотрудничает с фондом не так давно. Сначала пришел как волонтер, а потом у него возникло предложение — в «третий день» попробовать раздавать выпечку с горячим чаем. Так он стал куратором «понедельничного проекта».

- Что привело меня в этот проект? Наверное, желание кому-то помочь, потому что есть такая возможность, - объясняет Юрий. - А раз есть возможность, то надо ее претворять в жизнь. Начало вроде бы хорошее — люди собираются, и я думаю, что с каждым разом их будет все больше.

В понедельничную трапезу для бездомных входит горячий напиток - чай либо компот, который волонтеры готовят по очереди. А ещё это бутерброды и домашняя выпечка, которую по традиции делает волонтер Полина.

К семи часам вечера к месту раздачи еды у станции «Татьянино» постепенно подтягиваются бездомные. Один за другим подходят и волонтеры. Кто-то разливает чай по одноразовым стаканам, кто-то раздает пирожки, кто-то просто стоит рядом, следя за порядком.

- Это наш пилотный проект, - говорит Олег Богданов. - Если он приживется, мы встроим его в наше общее расписание кормления бездомных. - Очень важна регулярность происходящего. Самый главный результат — это то, что помощь оказывается постоянно и неизменно, и масса людей обеспечивает эту регулярность. Посмотрите, сколько волонтеров принимает в этом участие! Это говорит о том, что множество людей объединились ради созидания чего-то очень важного и нужного для всех.

Наука милосердия

За годы существования фонда «Благо Дари» вокруг него сформировалась целая команда горожан, которым есть дело не только до себя. Как говорит Олег Богданов, в диалоге с фондом состоит около пятидесяти волонтеров, то есть пятьдесят человек нацелены на то, чтобы этот проект кормления бездомных реализовывался.

После непростого рабочего дня в Гатчинском психоневрологическом диспансере спешит на помощь бездомным сотрудник диспансера Екатерина Трофимова. На вопрос, зачем ей нужно ещё и это, она отвечает просто:

- Это затягивает на самом деле. Социальная работа — это же такая интересная штука... Она очень разнообразна. В ПНИ - один незащищенный слой населения, здесь — другой. Всем нужна помощь. К тому же, никто из нас не знает, что будет дальше с нами самими. Людей нужно учить, склонять к милосердию, показывать, что все мы — едины...

Помимо чая с пирожками, на раскладном столике стоит коробка с медикаментами, лежат влажные салфетки и одноразовые защитные маски.

- Действительно, в последний год мы начали раздавать нуждающимся самые необходимые медикаменты, - говорит заместитель директора фонда «Благо Дари» Ольга Гусева. - Мы увидели, что людям это нужно и сформировали свою аптечку. У нас нет ничего рецептурного - в основном обезболивающие и противовоспалительные средства, противоожоговые мази, препараты от кашля и насморка, мази для суставов пожилым людям, бинты, вата. Иногда, если наши подопечные попадают в больницу, мы закупаем для них и рецептурные препараты.

В сторону дома

Как отмечает Олег Богданов, привыкнув к этим встречам, бездомные люди потихоньку начинают восстанавливать прежние гигиенические навыки. Кто-то просит салфетки — протирать руки, на некоторых бездомных надеты защитные маски.

- Это значит, что хоть и маленькими шажками, но они начинают возвращаться в сторону дома, - говорит Олег Геннадьевич. - Надеюсь, что со временем мы подойдем к такому проекту, в рамках которого мы сможем оказывать им полноценную помощь.

По словам Олега Богданова, фонд «Благо Дари» налаживает активное сотрудничество с другими подобными благотворительными организациями. В частности, волонтеры фонда напрямую взаимодействуют с добровольцами из Псковской области и Санкт-Петербурга, помогая им в их работе с бездомными. Так что не исключено, что со временем гатчинский проект помощи бездомным станет межрегиональным.

- Так или иначе, но развитие проекта продолжается, и мы понимаем, что назревает нечто большее, - признается Олег Богданов. - Ресурсов пока не хватает, поэтому мы ищем новые партнерские связи. И в роли нашего главного партнера мы, конечно же, видим государство. У нас есть точки соприкосновения, есть то, что одинаково важно и для общества, и для представителей власти. Это так называемые цели устойчивого развития, среди которых, в том числе, борьба с нищетой. Все мы хотим, чтобы это был наш общий город и наше общее дело, чтобы мы все были вместе, и наше общество динамично развивалось — через взаимопонимание и поддержку.

Чем можно помочь?

Волонтеры фонда «Благо Дари» приглашают к участию в раздачах еды бездомным людям. Вы можете приготовить только бутерброды или бутерброды и чай (12-литровый термос для горячего напитка волонтеры доставят к вам домой), а также принести что-либо к чаю в любую из раздач.

Для малоимущих и бездомных жителей Гатчины, для семей в трудной жизненной ситуации в фонде с радостью примут:

· Продукты питания длительного хранения: крупы (греча, рис, овсянка и пр.), макароны, мясные и рыбные консервы, сгущенка, чай (25 пакетиков), сахар, масло растительное, пюре и лапша быстрого приготовления, сладости и т. п.

· Детские смеси (1, 2, 3) и подгузники (чаще требуются размеры 0-1, 3, 4, 5, 6).

· Санитарно-гигиенические средства: маски медицинские одноразовые, перчатки нестерильные одноразовые, антисептики, влажные салфетки, мыло, щетки, зубная паста, средства гигиены для женщин (прокладки), бритвенные станки.

· Медикаменты: мази для заживления ран (левомеколь, левосин, пантенол, «Спасатель»); мази противовоспалительные, от боли в суставах и мышцах (диклофенак, ибупрофен, «Долгит», «Активист» и пр.); противовоспалительные препараты в таблетках (ибупрофен, нимесулид, кетонал, кетопрофен, «Кеторол», «Найс»); жаропонижающие (парацетамол); витамины от аскорбинки до комплексных (пентовит, ундевит и т.д.); капли от насморка, для глаз (альбуцид, «Ксилен»); бинты; перекись водорода, хлоргексидин; омепразол.

· Пряжа. Из нее «Гатчинская Хурма» вяжет тёплые вещи на зиму для людей, живущих на улице, и для жителей Гатчинского психоневрологического интерната. Ввязывайтесь! https://vk.com/gatchinskayahurma

· Исправная бытовая техника (микроволновки, чайники и прочее).

· Средства реабилитации: костыли, трости, ходунки, инвалидные коляски и пр.

· Одноразовая посуда (нужна на раздачах горячей еды): тарелки глубокие, ложки столовые, стаканы (от 0,3 л), салфетки, влажные салфетки.

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Контакты благотворительного фонда «Благо Дари»: сайт — https://blagodari.org, группа VK — https://vk.com/bfblagodari. Телефон руководителя фонда «Благо Дари» Олег Богданов +7(903)0995454.