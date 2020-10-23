Документы из областных архивов представили на выставке в Президентской библиотеке

В открытии приняли участие председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой и начальник Архивного управления региона Андрей Савченко. Владимир Цой подчеркнул важность дипломатических отношений двух стран и взаимное влияние на развитие территорий. Частью экспозиции стали материалы Ленинградского областного государственного архива города Выборга.

В экспозиции представлены копии важнейших документов по истории российско-финских отношений: Фридрихсгамский и Тартусский мирные договоры, Манифест Александра I о государственном устройстве Финляндии, «Рескрипт о языке» Александра II, уравнявший финский язык в правах со шведским, документы о признании независимости Финляндской республики Всероссийским центральным исполнительным комитетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Посетители выставки увидят первое издание знаменитого карело-финского поэтического эпоса «Калевала» 1835 года; издание «Калевалы» с иллюстрациями представителя Золотого века финского искусства Аксели Галлен-Каллелы. На выставке представлены богато иллюстрированные альбомы XVIII–XIX веков, знакомящие с северной красотой Финляндии, планы городов и крепостей и открытки с видами станций Финляндской железной дороги (Терийоки, Ланская, Удельная, Озерки, Шувалово, Парголово и др.), построенных по проектам архитектора Бруно Гранхольма, яркого представителя «национального романтизма». Частью экспозиции также являются фотографии, рассказывающие о прошлом и настоящем завода Nokian Tyres, история которого началась в 1898 году.

Партнерами выставки «Россия – Финляндия: к 100-летию установления дипломатических связей» стали Министерство иностранных дел России, Министерство иностранных дел Финляндской республики, Российский государственный исторический архив, Российский государственный архив Военно-Морского Флота, Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге, Научная библиотека имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета, Российская национальная библиотека и Российский этнографический музей.

Выставка продлится до 14 декабря 2020 года, посещение возможно по предварительной записи по телефону (812) 334-25-14.