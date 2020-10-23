Документы из областных архивов представили на выставке в Президентской библиотеке

В открытии приняли участие председатель
комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой и начальник Архивного
управления региона Андрей Савченко. Владимир Цой подчеркнул важность
дипломатических отношений двух стран и взаимное влияние на развитие территорий.
Частью экспозиции стали материалы Ленинградского областного государственного
архива города Выборга.
В экспозиции представлены копии важнейших
документов по истории российско-финских отношений: Фридрихсгамский и Тартусский
мирные договоры, Манифест Александра I о государственном устройстве Финляндии,
«Рескрипт о языке» Александра II, уравнявший финский язык в правах со шведским,
документы о признании независимости Финляндской республики Всероссийским
центральным исполнительным комитетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
Посетители выставки увидят первое издание
знаменитого карело-финского поэтического эпоса «Калевала» 1835 года; издание
«Калевалы» с иллюстрациями представителя Золотого века финского искусства
Аксели Галлен-Каллелы. На выставке представлены богато иллюстрированные альбомы
XVIII–XIX веков, знакомящие с северной красотой Финляндии, планы городов и
крепостей и открытки с видами станций Финляндской железной дороги (Терийоки,
Ланская, Удельная, Озерки, Шувалово, Парголово и др.), построенных по проектам
архитектора Бруно Гранхольма, яркого представителя «национального романтизма».
Частью экспозиции также являются фотографии, рассказывающие о прошлом и
настоящем завода Nokian Tyres, история которого началась в 1898 году.
Партнерами выставки «Россия – Финляндия: к
100-летию установления дипломатических связей» стали Министерство иностранных
дел России, Министерство иностранных дел Финляндской республики, Российский
государственный исторический архив, Российский государственный архив
Военно-Морского Флота, Центральный государственный архив литературы и искусства
Санкт-Петербурга, Ленинградский областной государственный архив в городе
Выборге, Научная библиотека имени М. Горького Санкт-Петербургского
государственного университета, Российская национальная библиотека и Российский
этнографический музей.
Выставка продлится до 14 декабря 2020
года, посещение возможно по предварительной записи по телефону (812) 334-25-14.