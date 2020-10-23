Убирать за собой научат приставы

- Наша задача – понудить, принудить гражданина
или организацию исполнить решение суда. Потому мы и относимся к органам
принудительного исполнения. Характер исполнительных производств бывает разный:
от переноса забора до отобрания детей у нерадивых родителей и запрета частным
лицам и организациям заниматься определенной деятельностью.
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Как это все происходит практически, и есть ли шанс у должника избежать санкций?
- Все согласно букве закона. Мы направляем
должникам уведомление, что в отношении них возбуждено исполнительное
производство. И в постановлении о возбуждении есть стандартная графа: для
добровольного исполнения отводится срок – 5 дней. Если в течение пяти дней
должник не исполнит решения суда и не представит документов, подтверждающих,
что исполнить его в данные сроки невозможно либо очень сильно затруднительно,
выносится постановление о взыскании исполнительского сбора. Это первая штрафная
санкция.
В дальнейшем должники привлекаются к
административной ответственности, в крайних случаях злостные уклонисты
подпадают под уголовную ответственность по статье 315 УК РФ – неисполнение
должностными лицами решения суда. Это лица, которые могут действовать в интересах
юридического лица без доверенности: генеральные директора, председатели
кооперативов или СНТ, директора некоммерческих организаций, если в отношении
них имеется исполнительное производство. То же относится и к юридическим лицам.
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Например?
- Один из характерных примеров:
юридические лица – организации – арендуют земельные участки под
лесопользование, и после завершения срока аренды там остаются следы их
деятельности. А согласно договору аренды, лесопользователи должны оставить
участки в надлежащем виде. Когда арендаторы этот пункт не исполняют,
арендодатель обращается в суд. Если в добровольном порядке лесопользователи
участки в порядок не приводят, исполнительные документы попадают к нам – на
принудительное исполнение.
Было исполнительное производство в
отношении ООО «Гатчинская лесная группа»: привести земельный участок в
Гатчинском лесничестве в надлежащий вид. Очистить от хозяйственного мусора и
опилок. Организации выслали постановление о возбуждении исполнительного
производства, однако в отведенный законом пятидневный срок решение суда
исполнено не было. И компания не представила документов, подтверждающих, что
сделать это невозможно. Соответственно, было вынесено постановление о взыскании
с «Лесной группы» исполнительского сбора. Они его обжаловали, но Арбитражный
суд отказал. «Лесной группе» не осталось ничего другого, кроме как исполнить
требование – очистить участок леса.
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Какие самые непростые исполнительные производства? Те, что касаются детей?
- По отобранию детей исполнительных
листов, к счастью, не так много. Но в практике бывало: приходилось
принудительно забирать детей у несознательных родителей. Распространенная
категория решений суда – по порядку общения с детьми, но там все под строгим
контролем. Мы в таких случаях проводим разъяснительную беседу: родители должны
действовать в интересах ребенка. До 10 лет ребенок права голоса не имеет – за
него решают его законные представители. Однако после наступления 10-летнего
возраста, согласно 79 статье Семейного кодекса РФ, мнение ребенка в таких
вопросах учитывается. Если ребенок общаться с родителем не хочет, никакой
пристав его не заставит.
Вообще, за последние годы таких дел стало
гораздо больше, когда между родителями возникают разногласия по поводу детей.
Сейчас у нас около 7 производств по детям, но никаких инцидентов не возникает.
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Какие дела у вас самые распространенные?
- Заборы – и тому подобное. Когда соседи
делят территорию. Например, есть исторически сложившиеся границы участка, а
есть юридические. И часто возникают случаи, когда новый собственник проводит
межевание и обнаруживает, что границы не совпадают: на бумаге его участок
больше, чем в реальности. А там стоит соседский забор, поставленный при царе
Горохе. И соседи не горят желанием его переставлять, мотивируя тем, что стоял
он так тридцать лет – и пусть стоит.
Тогда вопрос решается через суд.
Проводится экспертиза, выставляются точки координат и выносится решение:
обязать гражданина перенести забор.
Иногда люди сами исполняют, когда получают
постановление суда. Некоторые петербургские дачники приезжают на свои участки
только летом – пока еще до них дойдет это решение… А есть ретивые граждане,
которые всеми возможными способами противятся. Но это быстро пресекается.
Существует административное наказание за неисполнение решения суда.
Кроме того, в порядке 107 статьи 229
федерального закона «Об исполнительном производстве» мы можем выслать в адрес
взыскателя предложение взять на себя обязанность по исполнению решения суда.
Потом взыскатель представит документы: сколько он затратил средств на
исполнение решения вместо ответчика. И деньги будут взысканы с должника – по
исполнительному производству по взысканию расходов.
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Евгений Александрович, вам приходится выселять людей по решению суда «в
никуда»?
- Бывает, что суд постановляет выселить
гражданина из занимаемого помещения без предоставления жилья. Но обычно такие
решения выносятся, когда у должника имеется в собственности иное жилое
помещение. Мы предъявляем ему постановление о возбуждении исполнительного
производства, но всегда идем навстречу: в течение 5 дней найти жилье и
перевезти все свое имущество непросто. Однако проблем до сих пор не было:
обычно граждане добровольно исполняют решение суда и не злоупотребляют нашей
толерантностью.