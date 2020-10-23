Убирать за собой научат приставы

- Наша задача – понудить, принудить гражданина или организацию исполнить решение суда. Потому мы и относимся к органам принудительного исполнения. Характер исполнительных производств бывает разный: от переноса забора до отобрания детей у нерадивых родителей и запрета частным лицам и организациям заниматься определенной деятельностью.

- Как это все происходит практически, и есть ли шанс у должника избежать санкций?

- Все согласно букве закона. Мы направляем должникам уведомление, что в отношении них возбуждено исполнительное производство. И в постановлении о возбуждении есть стандартная графа: для добровольного исполнения отводится срок – 5 дней. Если в течение пяти дней должник не исполнит решения суда и не представит документов, подтверждающих, что исполнить его в данные сроки невозможно либо очень сильно затруднительно, выносится постановление о взыскании исполнительского сбора. Это первая штрафная санкция.

В дальнейшем должники привлекаются к административной ответственности, в крайних случаях злостные уклонисты подпадают под уголовную ответственность по статье 315 УК РФ – неисполнение должностными лицами решения суда. Это лица, которые могут действовать в интересах юридического лица без доверенности: генеральные директора, председатели кооперативов или СНТ, директора некоммерческих организаций, если в отношении них имеется исполнительное производство. То же относится и к юридическим лицам.

- Например?

- Один из характерных примеров: юридические лица – организации – арендуют земельные участки под лесопользование, и после завершения срока аренды там остаются следы их деятельности. А согласно договору аренды, лесопользователи должны оставить участки в надлежащем виде. Когда арендаторы этот пункт не исполняют, арендодатель обращается в суд. Если в добровольном порядке лесопользователи участки в порядок не приводят, исполнительные документы попадают к нам – на принудительное исполнение.

Было исполнительное производство в отношении ООО «Гатчинская лесная группа»: привести земельный участок в Гатчинском лесничестве в надлежащий вид. Очистить от хозяйственного мусора и опилок. Организации выслали постановление о возбуждении исполнительного производства, однако в отведенный законом пятидневный срок решение суда исполнено не было. И компания не представила документов, подтверждающих, что сделать это невозможно. Соответственно, было вынесено постановление о взыскании с «Лесной группы» исполнительского сбора. Они его обжаловали, но Арбитражный суд отказал. «Лесной группе» не осталось ничего другого, кроме как исполнить требование – очистить участок леса.

- Какие самые непростые исполнительные производства? Те, что касаются детей?

- По отобранию детей исполнительных листов, к счастью, не так много. Но в практике бывало: приходилось принудительно забирать детей у несознательных родителей. Распространенная категория решений суда – по порядку общения с детьми, но там все под строгим контролем. Мы в таких случаях проводим разъяснительную беседу: родители должны действовать в интересах ребенка. До 10 лет ребенок права голоса не имеет – за него решают его законные представители. Однако после наступления 10-летнего возраста, согласно 79 статье Семейного кодекса РФ, мнение ребенка в таких вопросах учитывается. Если ребенок общаться с родителем не хочет, никакой пристав его не заставит.

Вообще, за последние годы таких дел стало гораздо больше, когда между родителями возникают разногласия по поводу детей. Сейчас у нас около 7 производств по детям, но никаких инцидентов не возникает.

- Какие дела у вас самые распространенные?

- Заборы – и тому подобное. Когда соседи делят территорию. Например, есть исторически сложившиеся границы участка, а есть юридические. И часто возникают случаи, когда новый собственник проводит межевание и обнаруживает, что границы не совпадают: на бумаге его участок больше, чем в реальности. А там стоит соседский забор, поставленный при царе Горохе. И соседи не горят желанием его переставлять, мотивируя тем, что стоял он так тридцать лет – и пусть стоит.

Тогда вопрос решается через суд. Проводится экспертиза, выставляются точки координат и выносится решение: обязать гражданина перенести забор.

Иногда люди сами исполняют, когда получают постановление суда. Некоторые петербургские дачники приезжают на свои участки только летом – пока еще до них дойдет это решение… А есть ретивые граждане, которые всеми возможными способами противятся. Но это быстро пресекается. Существует административное наказание за неисполнение решения суда.

Кроме того, в порядке 107 статьи 229 федерального закона «Об исполнительном производстве» мы можем выслать в адрес взыскателя предложение взять на себя обязанность по исполнению решения суда. Потом взыскатель представит документы: сколько он затратил средств на исполнение решения вместо ответчика. И деньги будут взысканы с должника – по исполнительному производству по взысканию расходов.

- Евгений Александрович, вам приходится выселять людей по решению суда «в никуда»?

- Бывает, что суд постановляет выселить гражданина из занимаемого помещения без предоставления жилья. Но обычно такие решения выносятся, когда у должника имеется в собственности иное жилое помещение. Мы предъявляем ему постановление о возбуждении исполнительного производства, но всегда идем навстречу: в течение 5 дней найти жилье и перевезти все свое имущество непросто. Однако проблем до сих пор не было: обычно граждане добровольно исполняют решение суда и не злоупотребляют нашей толерантностью.