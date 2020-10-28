Результат многолетнего почитания

Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 15 октября совершил на Левашовском мемориальном кладбище освящение памятного креста в память о священнослужителях и мирянах Гатчинской епархии, расстрелянных в годы гонений на Церковь.

Памятник был установлен по инициативе Комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии при участии благочиний. Проект разработан руководителем архитектурного отдела епархии Н.О. Безугловым.

Его Преосвященству сослужили секретарь епархиального управления прот. Владимир Глазунов, благочинный Лужского округа прот. Николай Денисенко, благочинный Гатчинского городского округа прот. Владимир Феер, духовенство и миряне епархии.

На освящении памятника присутствовали родственники расстрелянных гатчинских священнослужителей: внучка настоятеля Покровского собора прот. Севастиана Воскресенского – М.М. Воскресенская и правнучка протоиерея Павловского собора Александра Калачёва – Н.К. Калачёва.

Установка памятника стала результатом многолетнего почитания гатчинцами памяти священнослужителей Гатчины и района, принявших мученическую смерть в марте 1938 года. В безымянных рвах Левашовской пустоши покоятся около 40 тысяч жертв государственного террора 1930-1940 гг., среди которых немало священников и мирян Гатчинской епархии.





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