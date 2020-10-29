Новые социальные гарантии для жителей Ленинградской области

Закон, прошедший широкое
обсуждение с жителями региона, предусматривает гарантии в области
здравоохранения, образования, культуры, туризма, благоустройства территорий,
дорожного хозяйства и других.
Так, в документе
закреплены доступная и квалифицированная медицинская помощь, приобретение новой
медицинской техники на сумму не менее 1 млрд рублей в год, строительство
амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и передвижных
медицинских комплексов, а также ─ предоставление жилья медицинским работникам.
Также область гарантирует
общедоступное дошкольное образование детей, поддержку талантливых ребят.
Законом предусмотрено создание губернаторского лицея на 350 мест и 4
технопарков-кванториумов.
Социальные гарантии в
сфере труда предусматривают достойную заработную плату, трудоустройство
выпускников, оплата общественных работ.
Приоритетной для
Ленинградской области остается поддержка семей при рождении детей, семей с
детьми-инвалидами и пенсионеров.
Новый закон также
обеспечит обязательное благоустройство территории, развитие сети автомобильных
дорог, газификацию населенных пунктов и расселение аварийного жилья. В сфере
культуры и туризма гарантированы строительство учреждений культуры, создание
комплексных туристических маршрутов.
«Закон направлен на
повышение уровня жизни населения Ленинградской области. Многие статьи закона
уже нашли отражение в бюджете Ленинградской области на 2021 год. Кроме того,
документ ляжет в основу оценки качества работы каждого сотрудника
администрации», ─ пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Статьи закона будут
реализовываться поэтапно. Однако до 1 января 2025 года все мероприятия,
указанные в законе, будут исполнены.