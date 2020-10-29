Новые социальные гарантии для жителей Ленинградской области

Закон, прошедший широкое обсуждение с жителями региона, предусматривает гарантии в области здравоохранения, образования, культуры, туризма, благоустройства территорий, дорожного хозяйства и других.

Так, в документе закреплены доступная и квалифицированная медицинская помощь, приобретение новой медицинской техники на сумму не менее 1 млрд рублей в год, строительство амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и передвижных медицинских комплексов, а также ─ предоставление жилья медицинским работникам.

Также область гарантирует общедоступное дошкольное образование детей, поддержку талантливых ребят. Законом предусмотрено создание губернаторского лицея на 350 мест и 4 технопарков-кванториумов.

Социальные гарантии в сфере труда предусматривают достойную заработную плату, трудоустройство выпускников, оплата общественных работ.

Приоритетной для Ленинградской области остается поддержка семей при рождении детей, семей с детьми-инвалидами и пенсионеров.

Новый закон также обеспечит обязательное благоустройство территории, развитие сети автомобильных дорог, газификацию населенных пунктов и расселение аварийного жилья. В сфере культуры и туризма гарантированы строительство учреждений культуры, создание комплексных туристических маршрутов.

«Закон направлен на повышение уровня жизни населения Ленинградской области. Многие статьи закона уже нашли отражение в бюджете Ленинградской области на 2021 год. Кроме того, документ ляжет в основу оценки качества работы каждого сотрудника администрации», ─ пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Статьи закона будут реализовываться поэтапно. Однако до 1 января 2025 года все мероприятия, указанные в законе, будут исполнены.