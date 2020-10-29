Регион поможет восстановлению рынка труда

Регион поможет восстановлению рынка труда

Утвержден комплекс мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ленинградской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Рубрики : Общество     29 Oct 2020

«Ежедневный мониторинг показывает, что рынок труда постепенно восстанавливается, снижается напряженность. Уже сейчас количество граждан, признанных безработными за неделю, в среднем, на 100 человек меньше, чем количество граждан, снятых с учета по безработице. В среднем за неделю находят новую работу 540 человек, в октябре трудоустроились 2,2 тысячи человек. Растет количество вакансий — сейчас в нашей базе 25,6 тысяч свободных рабочих мест от 1974 работодателей по 1070 наименованиям профессий. Но в целом ситуация на рынке труда пока далека от нормы, поэтому было принято решение усилить меры по его восстановлению», — прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Комплекс мероприятий по восстановлению численности занятого населения региона предполагает работу по снижению напряженности на рынке труда и выход на показатели занятости 2019 года.

Он включает в себя содействие в трудоустройстве всех категорий граждан, в том числе – выпускников образовательных учреждений, а также тех, кто испытывает сложности в поиске работы — инвалидов, предпенсионеров, лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Российские граждане будут трудоустраиваться на рабочие места, на которые ранее предполагалось привлечение иностранцев и получат помощь при необходимости переезда в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости. Кроме того, область продолжит помогать безработным субсидиями на открытие своего дела, содействовать в регистрации самозанятых и индивидуальных предпринимателей, создании новых рабочих мест, легализации неформально занятых.

Также для повышения конкурентоспособности на рынке труда безработных, женщин с детьми-дошкольниками и граждан старше 50 лет Биржа труда продолжит программы по их переобучению.

Результаты принятого комплекса мер должны быть достигнуты к четвертому кварталу 2021 года.

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