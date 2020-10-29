Регион поможет восстановлению рынка труда

«Ежедневный мониторинг
показывает, что рынок труда постепенно восстанавливается, снижается
напряженность. Уже сейчас количество граждан, признанных безработными за
неделю, в среднем, на 100 человек меньше, чем количество граждан, снятых с учета
по безработице. В среднем за неделю находят новую работу 540 человек, в октябре
трудоустроились 2,2 тысячи человек. Растет количество вакансий — сейчас в нашей
базе 25,6 тысяч свободных рабочих мест от 1974 работодателей по 1070
наименованиям профессий. Но в целом ситуация на рынке труда пока далека от
нормы, поэтому было принято решение усилить меры по его восстановлению», —
прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области Алла Астратова.
Комплекс мероприятий по
восстановлению численности занятого населения региона предполагает работу по
снижению напряженности на рынке труда и выход на показатели занятости 2019
года.
Он включает в себя
содействие в трудоустройстве всех категорий граждан, в том числе – выпускников
образовательных учреждений, а также тех, кто испытывает сложности в поиске
работы — инвалидов, предпенсионеров, лиц, освобожденных из мест лишения
свободы.
Российские граждане будут
трудоустраиваться на рабочие места, на которые ранее предполагалось привлечение
иностранцев и получат помощь при необходимости переезда в другую местность для
трудоустройства по направлению службы занятости. Кроме того, область продолжит
помогать безработным субсидиями на открытие своего дела, содействовать в
регистрации самозанятых и индивидуальных предпринимателей, создании новых
рабочих мест, легализации неформально занятых.
Также для повышения
конкурентоспособности на рынке труда безработных, женщин с детьми-дошкольниками
и граждан старше 50 лет Биржа труда продолжит программы по их переобучению.
Результаты принятого
комплекса мер должны быть достигнуты к четвертому кварталу 2021 года.