Регион поможет восстановлению рынка труда

«Ежедневный мониторинг показывает, что рынок труда постепенно восстанавливается, снижается напряженность. Уже сейчас количество граждан, признанных безработными за неделю, в среднем, на 100 человек меньше, чем количество граждан, снятых с учета по безработице. В среднем за неделю находят новую работу 540 человек, в октябре трудоустроились 2,2 тысячи человек. Растет количество вакансий — сейчас в нашей базе 25,6 тысяч свободных рабочих мест от 1974 работодателей по 1070 наименованиям профессий. Но в целом ситуация на рынке труда пока далека от нормы, поэтому было принято решение усилить меры по его восстановлению», — прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Комплекс мероприятий по восстановлению численности занятого населения региона предполагает работу по снижению напряженности на рынке труда и выход на показатели занятости 2019 года.

Он включает в себя содействие в трудоустройстве всех категорий граждан, в том числе – выпускников образовательных учреждений, а также тех, кто испытывает сложности в поиске работы — инвалидов, предпенсионеров, лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Российские граждане будут трудоустраиваться на рабочие места, на которые ранее предполагалось привлечение иностранцев и получат помощь при необходимости переезда в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости. Кроме того, область продолжит помогать безработным субсидиями на открытие своего дела, содействовать в регистрации самозанятых и индивидуальных предпринимателей, создании новых рабочих мест, легализации неформально занятых.

Также для повышения конкурентоспособности на рынке труда безработных, женщин с детьми-дошкольниками и граждан старше 50 лет Биржа труда продолжит программы по их переобучению.

Результаты принятого комплекса мер должны быть достигнуты к четвертому кварталу 2021 года.