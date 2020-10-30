Женщина-пристав, которая поёт

В Гатчинском районном
отделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской
области есть свои корифеи. Татьяна Петровна Тимофеева была судебным приставом
27 лет. Теперь она – старший специалист отдела, гражданский государственный
служащий – погоны надевать не стала. Занимается документами, запросами из суда,
помогает своим коллегам – и людям, обратившимся в службу.
- Я пришла на эту работу
в 1993 году – тогда еще не было службы судебных приставов как таковой. Институт
судебных приставов в Ленинградской области был создан 28 февраля 1998 года. А
до этого мы работали в составе суда, под руководством председателя, –
рассказывает Татьяна Петровна. – Сначала я работала секретарем суда по
уголовным делам, потом – старшим судебным исполнителем. По сути, мы выполняли
те же функции, что и теперь.
-
Но отличие все же было?
- В начале 90-х, в
постсоветское время, частная собственность еще не приобрела обрела своего
масштаба: у большинства граждан не было собственных квартир, машин,
квадроциклов и снегоходов – не на что было накладывать арест. С другой стороны,
90% работали, и статью за тунеядство официально еще не отменили. Можно было
воздействовать на должника через зарплату.
-
Должников тогда много было?
- Очень много. Особенно
среди юридических лиц. Тогда массово закрывались предприятия, заводы, людям не
платили зарплату. И приходилось изыскивать имущество предприятий, реализовывать
его, чтобы выплатить деньги работникам. А наша деятельность еще не была
компьютеризирована – все вычислялось на калькуляторе. Работы было столько, что
я ночами составляла списки, высчитывая вручную коэффициент от той суммы, на
которую мы реализовали имущество предприятий-должников. Каждый день у меня
выстраивалась колоссальная очередь: люди стояли ко мне за зарплатой. Это были
90-е годы… В 1998 образовалась служба судебных приставов, и я стала
приставом-исполнителем.
-
Почему вы не ушли с этой явно нелегкой работы?
- Место судебного
исполнителя считалось престижным. У нас не было текучести кадров. И, притом,
хоть я действительно иной раз ночами не спала, результат радовал: мы помогали
людям. На нас надеялись, и мы оправдывали эти надежды.
Да и работа, что
называется, живая. Курьезных случаев было много. Как-то владельцы соседних
участков поссорились из-за пчел: сосед держал маленькую пасеку – соседку
ужалила пчела. Женщина подала на пасечника в суд. Суд постановил перенести улья
на другую сторону участка – подальше от соседки. Хозяин пчел объясняет: с той
стороны место для них неподходящее, они там погибнут. Кроме того, пчела летает
по определенной траектории. На участке – двухметровый забор, и ниже она уже не
опускается – только, чтобы сесть на цветок. Спускаться вниз, чтобы укусить
человека, пчела не будет. Но у соседки была аллергия и она смертельно боялась
укусов. Сосед был дружелюбен – соседка ни на какие компромиссы не шла. Жалко
мне было и хозяина этого, и его пчел, но исполнять решение суда надо! Я тогда
столько всего о пчелах узнала…
-
На каких делах вы специализировались?
- У нас было все: и
алименты, и арбитражные дела, и раздел имущества, и налоговые платежи. Все виды
взысканий. Самые неприятные дела, когда родственники делят имущество. Хуже –
только, когда делят детей.
Раздел имущества – это
такой «лакмус» человеческой натуры. Родственники знают болевые точки друг друга
– туда и бьют. В 90-е годы у меня родные брат с сестрой делили дом и участок,
доставшийся по наследству. Брат в этом доме жил, у сестры было свое жилье, но
она требовала разделить дом пополам. Брат соглашался, но у него не было денег
на перестройку (кредитов тогда еще не давали), а дело шло к зиме. Он объяснял:
«Если я начну все перестраивать, включая отопление, я до зимы не успею. Где
жить?». Другая сторона ничего слушать не желала: делить – и все, ждать до весны
она была не намерена. Я не знала, как из этого положения выйти: брату физически
не мог исполнить решение суда. А как чиновник я должна была понуждать его
исполнять, штрафы назначать. Что делать? Они оба ходили ко мне, как на работу, но
ни к какому соглашению мы прийти не могли.
В конце концов, однажды я
не удержалась и сказала им – солидным людям предпенсионного возраста: «Когда
вас ваша мама родила, она наверно очень радовалась, что вы будете вдвоем, не
будете одиноки. И что же?..». Они молча встали, вышли, потом сестра забрала иск
и больше они не приходили. Видимо, пришли к консенсусу.
-
Татьяна Петровна, вы столько лет занимаетесь чужими долгами. Почему люди
оказываются в положении должников? Кто виноват – система, окружение, обстоятельства?
- Как правило, человек
сам причина своих бедствий. Не зная норм закона, легкомысленно оставляет в
залог имущество, квартиру, дом. Не веря, что залоговое имущество на самом деле
подлежит изъятию и реализации в случае неплатежей.
У приставов много дел,
когда человек выступил поручителем по кредиту. Оказал любезность другу, брату,
свату. А заемщик перестал платить и скрылся. И все – поручитель отвечает по
долгам. Беря на себя обязательство перед банком, надо быть готовым к подобному
исходу, но люди почему-то думают, что поручительство – это пустая формальность.
Большинство должников
знают о своих долгах. Некоторые годами не платят за квартиру, но, когда ЖКХ
подает в суд и доходит до ареста имущества, они возмущаются: по какому праву?
Приходится объяснять: мы же коммунизм не построили – за все надо платить.
Недавно приходил один должник на прием: в свое время он не оформил бумаги,
какие следовало, – а теперь у него виновато правительство! Люди себя не видят.
Но мы всегда стараемся
разговаривать с должниками деликатно. Многие ведь сами себя загоняют в такой
финансовый и моральный тупик, что начинают искать некий деструктивный выход, и
дело может закончиться трагедией.
Очень тяжелые моменты,
когда по решению суда из семьи изымают ребенка. Однажды мы забирали
четырехлетнюю девочку у матери-алкоголички. Других вариантов там не было – мать
напрочь не исполняла своих родительских обязанностей, и девочку надо было
спасать. Но как она кричала, плакала, просилась к маме, которая о ней даже не
вспоминала!
-
Татьяна Петровна, что вам помогает, что придает сил – и на работе, и в жизни?
- Я пою в церковном хоре.
Сначала была просто прихожанкой Покровского собора на Красной, потом волей
Божьей меня пригласили в хор (я вообще пою). Не в основной, где
профессиональные певцы, а во вспомогательный. В субботу утром мы литургию поем,
в воскресенье вечером. Сначала, конечно, я не знала текстов песнопений, молитв,
канонов. Но выучила все и очень рада, что туда попала. Это помогает.
У нас есть и
миссионерский хор. От Покровского храма мы выступаем на православные праздники,
в том числе в отделении сестринского ухода. Поем и советские песни – для людей
старшего поколения. Конечно, когда нет пандемии. Очень красиво звучат афонские,
византийские песнопения. Теперь хор, можно сказать, мое основное занятие.
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