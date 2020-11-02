Вы спрашиваете – Банк России отвечает

Комментарий
читателя:
Ну,
да, инфляция снижается, а цены растут. Нефть дешевеет, а бензин дорожает.
Фразу «снижение инфляции»
или «замедление инфляции» иногда читатели ошибочно считают соответствующей
другой более им понятной — «снижение цен». Но это неправильно. Если мы говорим
«инфляция» – то это всегда означает устойчивое
повышение общего уровня цен на
товары и услуги в экономике. Инфляция может ускоряться, то есть увеличивается
темп прироста цен, или замедляться – в этом случае имеется в виду, что
снижается темп прироста цен, но не сами цены.
Цель Банка России –
удержание инфляции вблизи 4% постоянно. Это значение рассчитывается также в
годовом выражении, поэтому во всех материалах по инфляции, в том числе
региональных, мы оперируем аналогичным показателем.
Комментарий
читателя:
Инфляция
минимум 30% в год, это видят все, кроме российских экспертов.
Мы часто слышим, что
реальная инфляция, которую человек «чувствует на себе», отличается от
официальной. Такая оценка имеет объяснение. К примеру, инфляция даже в разных
регионах может отличаться, поскольку конкретные области и республики имеют
разные уровни развития инфраструктуры и рынков, природно-климатические
особенности и потребительские привычки жителей. В нашей Ленинградской области,
например, инфляция в сентябре сложилась ниже, чем по Северо-Западному
федеральному округу и по России в целом. И, конечно, у каждого человека есть
своя, так называемая личная инфляция, поскольку у каждого своя потребительская
корзина. Например, у каждого из нас есть наиболее часто покупаемые товары, на
изменение их цен мы и обращаем наибольшее внимание. Любители чая в сентябре,
вероятно, отметили, что его цена выросла. В Ленинградской области Росстат
зафиксировал подорожание черного листового чая на 13,3% по сравнению с
сентябрем прошлого года, тогда как натурального кофе в зернах и молотого –
всего на 2,9%. А в кафе быстрого питания цена кофе за год вообще снизилась – почти
на 9,7%. Разное потребление – разная инфляция.
Росстат,
данные которого используем мы, при расчетах годовой инфляции фиксирует
изменение цен на более чем 500 товаров и услуг. И все они важны для разных
людей. При этом людям, как я уже показала на вышеописанном примере, свойственно
обращать больше внимания на изменение цен на те товары, которые они покупают
чаще. Например, цены на продукты питания или бензин нам запомнить проще, чем на
мебель или одежду. А еще нам свойственно обращать внимание именно на рост цен,
такие факты откладываются в памяти, а снижение цен мы обычно не замечаем.
Фото pixabay.com