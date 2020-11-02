Вы спрашиваете – Банк России отвечает

Комментарий читателя:

Ну, да, инфляция снижается, а цены растут. Нефть дешевеет, а бензин дорожает.

Фразу «снижение инфляции» или «замедление инфляции» иногда читатели ошибочно считают соответствующей другой более им понятной — «снижение цен». Но это неправильно. Если мы говорим «инфляция» – то это всегда означает устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Инфляция может ускоряться, то есть увеличивается темп прироста цен, или замедляться – в этом случае имеется в виду, что снижается темп прироста цен, но не сами цены.

Разберем это на нашем примере из практики. Итак, годовая инфляция в Ленинградской области в сентябре составила 3,1% после 3,2% в августе. Это значит, что цены в сентябре росли медленнее (на 0,1 процентного пункта), чем в августе, но все-таки росли. Причем, речь идет именно о показателе годовой инфляции, то есть об изменении цен сентября текущего года к сентябрю прошлого.

Денежно-кредитная политика Банка России направлена на поддержание стабильно низкого темпа роста цен. В таких условиях цены предсказуемы, инфляция позволяет экономике развиваться, бизнес и люди могут строить долгосрочные планы.

Цель Банка России – удержание инфляции вблизи 4% постоянно. Это значение рассчитывается также в годовом выражении, поэтому во всех материалах по инфляции, в том числе региональных, мы оперируем аналогичным показателем.

Что касается стоимости бензина, то в Ленинградской области, по данным Росстата за сентябрь, его цена выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 2,2%. Такой же прирост был зафиксирован в августе.

Комментарий читателя:

Инфляция минимум 30% в год, это видят все, кроме российских экспертов.

Мы часто слышим, что реальная инфляция, которую человек «чувствует на себе», отличается от официальной. Такая оценка имеет объяснение. К примеру, инфляция даже в разных регионах может отличаться, поскольку конкретные области и республики имеют разные уровни развития инфраструктуры и рынков, природно-климатические особенности и потребительские привычки жителей. В нашей Ленинградской области, например, инфляция в сентябре сложилась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом. И, конечно, у каждого человека есть своя, так называемая личная инфляция, поскольку у каждого своя потребительская корзина. Например, у каждого из нас есть наиболее часто покупаемые товары, на изменение их цен мы и обращаем наибольшее внимание. Любители чая в сентябре, вероятно, отметили, что его цена выросла. В Ленинградской области Росстат зафиксировал подорожание черного листового чая на 13,3% по сравнению с сентябрем прошлого года, тогда как натурального кофе в зернах и молотого – всего на 2,9%. А в кафе быстрого питания цена кофе за год вообще снизилась – почти на 9,7%. Разное потребление – разная инфляция.

Росстат, данные которого используем мы, при расчетах годовой инфляции фиксирует изменение цен на более чем 500 товаров и услуг. И все они важны для разных людей. При этом людям, как я уже показала на вышеописанном примере, свойственно обращать больше внимания на изменение цен на те товары, которые они покупают чаще. Например, цены на продукты питания или бензин нам запомнить проще, чем на мебель или одежду. А еще нам свойственно обращать внимание именно на рост цен, такие факты откладываются в памяти, а снижение цен мы обычно не замечаем.

И, наконец, нужно помнить, что Банк России, как я отмечала, использует годовой темп роста потребительских цен. Люди в большей степени замечают рост цен на товары за более короткий период, например, за месяц или даже за неделю, при этом мало кто сравнивает текущие цены с ценами в прошлом году. При сравнении на коротком отрезке времени мы можем наблюдать временный рост цен, связанный с сезонностью товара, например, подорожание цветов и парфюмерии накануне 8 марта. Банку России, как я уже отметила, важно отслеживать именно годовую динамику. По нашему прогнозу, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране составит 3,9–4,2% к концу 2020 года.

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