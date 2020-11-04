Ушёл из жизни Александр Резвый

Александр Павлович
Резвый родился 26 апреля 1955 года в Гатчине, окончил Гатчинскую школу № 4,
учился в Ленинградском высшем военно-политическом училище противовоздушной
обороны. Проходил службу в частях истребительной авиации в войсках ПВО.
С 1999 трудился в
органах муниципальной власти города Гатчины, возглавлял Комитет по спорту и
молодежной политике, отдел по жилищной политике администрации Гатчинского
района. В последние годы был председателем Совета ветеранов войны и труда
Гатчинского района. За это время успел многое сделать для поддержки наших
ветеранов и ветеранских организаций.
Коренной гатчинец,
Александр Павлович был бесконечно предан своей малой Родине и своему делу. Он
посвятил свою жизнь работе в местном самоуправлении, внёс огромный вклад в
развитие спортивных традиций и молодежной политики. Александр Павлович
пользовался большим авторитетом, гатчинцы не раз оказывали ему свое высокое
доверие. В прошлом году он был избран в Совет депутатов города Гатчины,
выступал со множеством инициатив, будучи членом Общественной палаты Гатчинского
района.
Александра
Павловича знали как человека слова и дела, внимательного, ответственного,
принципиального руководителя. Для всех нас, для Гатчины это большая и
невосполнимая утрата.
Светлая память о
нем останется в наших сердцах навсегда.
Совет депутатов
Гатчинского муниципального района
Совет депутатов города Гатчины
Администрация
Гатчинского муниципального района
Совет ветеранов
войны и труда Гатчинского муниципального района