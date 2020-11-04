Ушёл из жизни Александр Резвый

Александр Павлович Резвый родился 26 апреля 1955 года в Гатчине, окончил Гатчинскую школу № 4, учился в Ленинградском высшем военно-политическом училище противовоздушной обороны. Проходил службу в частях истребительной авиации в войсках ПВО.

С 1999 трудился в органах муниципальной власти города Гатчины, возглавлял Комитет по спорту и молодежной политике, отдел по жилищной политике администрации Гатчинского района. В последние годы был председателем Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района. За это время успел многое сделать для поддержки наших ветеранов и ветеранских организаций.

Коренной гатчинец, Александр Павлович был бесконечно предан своей малой Родине и своему делу. Он посвятил свою жизнь работе в местном самоуправлении, внёс огромный вклад в развитие спортивных традиций и молодежной политики. Александр Павлович пользовался большим авторитетом, гатчинцы не раз оказывали ему свое высокое доверие. В прошлом году он был избран в Совет депутатов города Гатчины, выступал со множеством инициатив, будучи членом Общественной палаты Гатчинского района.

Александра Павловича знали как человека слова и дела, внимательного, ответственного, принципиального руководителя. Для всех нас, для Гатчины это большая и невосполнимая утрата.

Светлая память о нем останется в наших сердцах навсегда.

Совет депутатов Гатчинского муниципального района

Совет депутатов города Гатчины

Администрация Гатчинского муниципального района

Совет ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района