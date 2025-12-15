«Приоратская сказка» своими руками

Главную героиню праздника - новогоднюю елочку у Водонапорной башни по традиции украсили игрушки, сделанные руками участников конкурса «Приоратская сказка», организатором которого выступает «Парковое агентство» Ленинградской области.

Елочные игрушки очень разные, непохожие одна на другую. Ребята искали свои работы, сравнивали с поделками друзей. Бумажные и деревянные, вязаные и склеенные, из лозы и ниток, красные, золотые и огненные - 107 волшебных лошадок получили организаторы конкурса только в одной из номинаций конкурса елочных игрушек. А всего пришло почти двести прекрасных работ, сделанных юными участниками с теплом и фантазией.

Самому юному участнику конкурса исполнилось только два года, а самому старшому – 17 лет. Активно к участию в конкурсе подключились гатчинские детские сады. Воспитанники из 17 дошкольных учреждений Гатчины и округа порадовали своими работами. Традиционно свои рукодельные елочные игрушки прислали воспитанники Лужской школы-интерната, впервые свои работы направили ребята из Сиверской школы-интерната. Поделки оценивало компетентное жюри - гатчинские мастера, руководители творческих студий и представители учреждений культуры Гатчины и Петербурга.

На празднике сказочные персонажи вовлекли ребят в зимние игры и забавы. Все вместе поиграли в снежки, спели песни, пробрались сквозь «вьюгу», а настоящим сюрпризом стало выступление дрессированных собак.

В волшебных санях на праздник приехали Дедушка Мороз и Снегурочка. Вместе с ребятами они зажгли огни на елке и завели хоровод.

Представляем победителей конкурса «Приоратская сказка - 2025».

В номинации «Чудеса из прошлого - вспомним все хорошее!» победила Анна Шутко с работой «Царица», 2 место - Матвей Громоковский и его «Снеговик», 3 место - Ольга Нургалеева с работой «Дед Мороз и лето».

В номинации «В будущее загляни и фантазией блесни!» победил Михаил Юрченко, создавший «Космолет». 2 место занял Даниил Честных с работой «Экскурсия по лаборатории на Марсе», 3 место - Василиса Григорьева и «Экспресс-сани 2077».

В номинации «Пусть Конек нам в Новый год много счастья принесёт!» победу одержал Даниил Кукушкин и его «Сказочный златогрив». 2 место заняла Мария Петруша с работой «Прыг-скок», 3 место - Елена Ефимова и «Сказочный конь».

За лучшие игрушки авторы были награждены дипломами и призами. Все участники конкурса получат на электронную почту именные благодарности и видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Татьяна Можаева

Фото: Парковое агентство Ленинградской области