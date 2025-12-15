О плановом отключении водоснабжения в Гатчине

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, в связи с производством работ по замене пожарного гидранта г. Гатчина, ул. Слепнева д. 8, 16.12.2025г. с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. Слепнева д. 3, 4к4, 6, 8, 9, 12, 21, 23 ул. Красных военлетов д. 2; ул. Зверевой д. 7, 9, 11, 13к2.

В связи с производством работ по замене задвижки 17.12.25г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова д.1, 2, 3, 4, 5, 6 (д/сад 1), д. 8 (д/сад10); ул. Хохлова д. 2; ул. Крупской д. 1, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6а; ул. Филиппова д. 1, 2, 3, 4, 4а (вет клиника).