Новогодняя кампания в Гатчине открыта!

Несмотря на бесснежную погоду, гатчинцы сполна ощутили приближение зимних праздников: в минувшую субботу на Соборной состоялся традиционный парад Дедов Морозов, и первые фигуристы вышли на искусственный лед городского катка.

В три часа дня делегации со всех концов Гатчинского округа – Деды Морозы, Снегурочки, снеговики, герои сказок – пестрой праздничной колонной прошествовали по Соборной, радостно приветствуя публику и желая всем добра и счастья.

Участники шествия построились на льду, и состоялась церемония открытия нового катка сезона 2025–2026. С этим долгожданным событием всех поздравили заместители главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов и Мария Титова. Они пожелали, чтобы в следующем году всем гатчинцам сопутствовал успех, удача и хорошее настроение и объявили Новогоднюю кампанию на Гатчинской земле открытой.

Бесплатный каток с искусственным покрытием в самом центре города, на Соборной, будет работать до конца марта. В этом году площадь катка увеличена, теплый павильон для переодевания стал еще больше и уютнее. В пункте проката можно, как и в прошлом году, взять коньки своего размера под залог 2000 рублей. Каток работает каждый день с 10:00 до 22:00, после каждого сеанса катания лед готовят для следующих посетителей.

Главное субботнее шоу развернулось на перекрестке Соборной и Красной: здесь прошел конкурс «Новый круг новогодних традиций». Деды Морозы-сотоварищи из разных уголков Гатчинского округа представили на сцене свои новогодние развлекательные программы с шутками, песнями и танцами. Перед авторитетным жюри поставили непростую задачу: определить лучших новогодних волшебников на празднике.

Открыл череду конкурсных выступлений коллектив Гатчинского дома культуры. Следом выступили артисты Большеколпанского, Вырицкого, Таицкого, Сяськелевского, Дружногорского, Пудомягского культурно-досуговых центров, свои программы представили команды Сусанино, Пудости, Нового Света, Кобрино, Войсковиц, Сиверского, Елизаветино, Рождествено, Коммунара и Гатчинского центра творчества юных. Все команды получили сертификаты участников и памятные подарки, а победу жюри конкурса присудило сказочным героям из Верево. Гран-при – сто тысяч рублей – пойдут на укрепление материально-технической базы резиденции Веревского Деда Мороза – Дома культуры.

Также в этот день концертными номерами на уличной сцене публику радовала эстрадная студия «Ералаш», танцоры степ-аэробики «На высоте», цирк «Гротеск», артисты театральной студии «Контакт» и другие. Предвкушение Нового года заглянуло в Гатчину и заискрилось в волшебных огнях Соборной. Праздник к нам приходит!

Андрей Соколов