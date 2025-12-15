Молодёжь – движущая сила Гатчинского округа

Молодежный праздник проходил торжественно и красиво, с музыкой и захватывающими творческими номерами. Ребят поздравили глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколова и председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа Сергей Пименов.

- Молодежь – движущая сила Гатчинского округа, его будущее! Они привносят свежий взгляд на привычные вещи, предлагают инновационные решения и не боятся брать на себя ответственность. Особую благодарность хочу выразить наставникам, преподавателям и всем тем, кто помогает молодежи раскрыть свой потенциал. Ваши мудрость и опыт – бесценный дар, позволяющий молодым талантам расти и развиваться. Вы – те, кто передает знания и поддерживает в трудную минуту. Сегодняшнее чествование – это признание заслуг, труда и вклада в развитие молодежного движения нашего округа лучших ее представителей, – сказала Людмила Нещадим.

Благодарственным письмом Президента Российской Федерации за активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, награжден главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа Михаил Кузьмин.

Благодарственным письмом руководителей Гатчинского округа за активную гражданскую позицию, сотрудничество в работе по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти, инициативу, неравнодушие и энтузиазм награждены участники специальной военной операции Алексей Степанов, Сергей Грохольскис и Геннадий Рудаков.

Еще около ста юношей и девушек с активной гражданской позицией, а также специалистов, работающих с молодежью Гатчинского округа, были отмечены благодарственными письмами руководителей разного уровня.

Благодарственным письмом за личный вклад в реализацию молодежной политики на территории Гатчинского округа, активное участие в проведении значимых праздничных и памятных мероприятий, молодежных и волонтерских акций на территории округа награждены специалисты Молодежного центра – Наталья Волкова, Валерия Ганичева, Анна Дрожжина, Анастасия Знаменская, Елизавета Котикова, Надежда Кузоятова, Анна Проворова и другие.

За вклад в работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи наград удостоены руководители и члены общественного объединения «Мамы Гатчины», организаторы мероприятий «Молодой Гвардии» на территории Ленинградской области, руководитель и команда филиала областного центра «Молодежный» – молодежное пространство «Поток», воспитанники и руководители военно-патриотического объединения «Отчий край», наставники и финалисты Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» – отряд «Полигон-7», участники движения «РазДельный Сбор Гатчина», самые активные студенты Гатчинского государственного университета, Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и члены местного отделения «Движения первых».

Особой благодарности были удостоены опытные специалисты и наставники. Среди них директор Молодежного центра Гатчинского округа Виктория Чернова и почетный гражданин города Гатчины, первый директор Гатчинского Дворца молодежи, вдохновитель подрастающего поколения Юрий Иванович Назаров.

Татьяна Можаева

Фото Татьяны Алёхиной