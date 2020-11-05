Старинная Владимирская церковь в Елизаветино оживает

Владимирская церковь в Дылицах

Каменная церковь Владимирской иконы Божьей матери — памятник архитектуры второй половины XVIII века. В своё время эта церковь входила в единый дворцово-парковый комплекс Елизаветинской усадьбы, история которой началась ещё при Петре I.

В 1852 году владелицей усадьбы стала княгиня Елизавета Эсперовна Трубецкая (Белосельская-Белозерская). История имения и семьи Трубецких тесно связана с Владимирским храмом, который Елизавета Эсперовна считала своей домовой церковью. Дылицкая церковь стала усыпальницей всей семьи Трубецких. Здесь похоронены муж, сын, дочь Елизаветы Трубецкой, и, наконец, в 1907 году - она сама. Могилу княгини посещала императрица Мария Фёдоровна — мать царя Николая II, хорошо знавшая Е.Э. Трубецкую.

После революции дворец начал приходить в упадок, во время войны получил многочисленные повреждения, а пожар 1998-го, по сути, превратил его в руины. В 2004 году усадьба перешла в частные руки, после чего началось её возрождение. Сегодня это место привлекает большое количество желающих полюбоваться на памятник архитектуры XVIII века.

Время стирает всё?

Не такой счастливой оказалась судьба Владимирской церкви. Богослужения в ней шли до 1940 года, а в 1941 году её закрыли.

Как и вся усадьба, церковь сильно пострадала от обстрелов во время Великой Отечественной войны. В августе 1941 года, когда фашистские войска рвались к северной столице, здесь держали оборону курсанты Петергофского военно-политического училища. В течении шести дней 579 молодых воинов противостояли танковой дивизии противника. Большинство из них пало здесь смертью героев. Заняв железнодорожную станцию Елизаветино, фашисты разместили в Дылицкой усадьбе свой штаб и казарму, а в церкви устроили склад боеприпасов.

После войны брошенный храм продолжал ветшать. В 1975 году, по проекту архитектора М.А. Дементьевой, здесь были начаты реставрационные работы, но этот проект так и не был осуществлен. Сейчас этот редчайший образец культового зодчества находится в полуразрушенном состоянии.

К настоящему времени полностью утрачены купола и архитектурные декоративные элементы фасада, фронтоны и апсида находятся в полуразрушенном состоянии. Устроенные внутри церкви склепы с захоронениями членов семьи Трубецких взломаны и разорены. Осадки окончательно превратили памятник федерального значения в аварийное здание.

Долгие годы разрушенная церковь находилась в плену древесной поросли и высокого бурьяна. Храм словно сросся с природой, он буквально прошит насквозь корнями вросших в него деревьев. Внутри здания — кучи мусора, остатки могильных плит и очень небезопасно: время от времени с покорёженных балок падают старые кирпичи...

Шанс на возрождение

Шанс вернуться к жизни у Владимирской церкви появился совсем недавно. Гатчинская епархия приняла решение взять на баланс здание этого уникального памятника и начать работы по его восстановлению. Ответственным за реставрацию и возрождение храма, а также председателем приходского совета новообразованного прихода назначен епархиальный архитектор, руководитель архитектурно-строительного отдела Гатчинской епархии Николай Безуглов.

31 октября на территории вокруг храма прошёл архиерейский субботник. Работа закипела с самого утра. Завизжали бензопилы, заработали секаторы, лопаты и грабли в руках людей. Владыка Митрофан прибыл на субботник с собственной бензопилой и несколько часов подряд боролся с зарослями вокруг храма наряду с другими. Власти предоставили большой контейнер под мусор, экскаватор, трактор.

По словам Николая Безуглого, главная цель субботника - расчистить территорию вокруг храма и оградить ее забором, чтобы закрыть доступ к зданию - для безопасности любопытствующих граждан. Дальнейшее возрождение храма связано с финансированием, а оно в данном случае требуется немалое — по сметным показателям это порядка 180 млн рублей.

- Я надеюсь, что нам удастся привлечь внимание общественников, меценатов и тех, кто сейчас творит нынешний облик нашего города, - говорит Николай Безуглов. - И, конечно же, поскольку эта церковь является памятником федерального значения, мы надеемся на поддержку государства.

У Владимирской церкви - большой потенциал, причем как у объекта не только духовного, но и культурно-исторического. Архитектор этого храма — один из известных строителей Санкт-Петербурга Савва Чевакинский. В последние годы правительство Ленинградской области прикладывает массу усилий для развития регионального туризма. Мы надеемся, что удастся разработать какую-то совместную программу с областными комитетами по культуре и туризму для привлечения сюда туристов.

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Территория вокруг храма невелика, но всё же за один субботник расчистить ее полностью не удалось. Ещё предстоит уборка вырубленного кустарника и деревьев, остатков строительного мусора от неудавшейся реставрации, корчевание пней.

Удивительно, но то, что старинная Владимирская церковь в Елизаветино привлекательна как минимум в туристическом отношении, показал уже этот субботний день. Когда большая часть территории вокруг храма была расчищена, к нему подъехал автобус с экскурсантами. Обходя храм, туристы с изумлением взирали на сражавшихся с зарослями людей и работающий экскаватор.

Казалось, по мере освобождения от зарослей и мусора храм начинает дышать всё свободнее и глубже. Смелее выглядывало из-за облаков солнце, от которого одна за другой вспыхивали растущие прямо из кирпичной кладки маленькие желтые лиственницы. А ведь всего пару часов назад небо было безнадёжно пасмурным, а вдоль бокового фасада церкви нельзя было пройти...

Похоже, в этот день в Елизаветино случилось обыкновенное чудо, сотворённое человеческими руками, полными любви и веры.

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