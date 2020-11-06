«Английский с Дариной и Олегом» – для всех малышей!

По
словам Елены, всё началось с... детского каприза.
«Моя
дочь Дарина посередине года отказалась ходить на английский, - пишет она на
страничке группы проекта ВКонтакте. - Как можно догадаться, я испытала целую
гамму эмоций. Подлило масла в огонь и то, что её брат Олег стал за ней повторять
и тоже начал фыркать, когда я ставила английские песенки. Для пущей ясности:
Дарине сейчас пять с половиной лет, Олегу только исполнилось четыре года... С
Дариной я решила вернуться к вопросу ближе к первому классу в надежде, что
негатив уляжется и можно будет приступить с чистого листа. На Олега у меня были
более коварные планы: так как он очень любит учиться, я решила просто «давать
язык», когда он один».
Вскоре
дети загорелись идеей снимать видео и учить других людей - как мама. И мама
поддержала эту идею, предложив проводить открытые дистанционные занятия на
английском языке для всех детей без исключения!
«Я учу именно
говорить!»
Первое
занятие онлайн-проекта, который так и назвали - «Английский с Дариной и Олегом»
- состоялось 1 июля. С октября начался второй сезон проекта. В нём уже два
курса (разговорный английский и «Учусь читать с Дариной и Олегом»), в каждом из
которых - по 24 занятия.
«Я
учу именно говорить, - объясняет Елена Тааме. - И транслирую эти занятия всем,
кому это может быть интересно. На страничке мы с ребятами каждый день
выкладываем наши материалы. Мини-занятия, отработки слов и фраз, песенки, игры,
интервью и многое другое, что позволит мне реализовать свою цель».
Информация
и занятия подаются таким образом, чтобы это было интересно и полезно всем
детям, которые будут это смотреть. Более того, Елена рассчитывает, что
совместные занятия с детьми и педагогом помогут выработать правильное
произношение и родителям.
Как строится
работа с ребёнком
На
страничке в ВКонтакте есть специальная «Памятка для родителей», где подробно
рассказывается, как работать вместе с ребёнком в рамках проекта, чтобы получить
максимальную пользу от курса.
Как
говорит Елена, все задания курса имеют свою цель, и их нужно выполнять в
правильном порядке, начиная с самого первого урока. Малыши с удовольствием
включаются в работу уже с первого шага — приветствия, которое можно записать на
видеокамеру и выложить в группу проекта ВКонтакте.
Важную
роль в обучении играют видео с песенками. Как уверена Елена, песенки – это
очень важный элемент в обучении дошколенка. По словам педагога, в таких
занятиях задействованы мощные техники запоминания слов и фраз – мелодика, ритм,
рифма. Но запоминание слов и фраз — это ещё далеко не всё: важно научиться их
правильно произносить. В следующих уроках Елена показывает разные способы
работы с детьми, объясняет слова с переводом и даёт жесты-образы для хорошего
запоминания.
«Мы
почти никогда не учим слова отдельно, - объясняет она. - Мы берём их именно в
таком виде, как они звучат в речи – составляем вопросы или полные ответы. Также
ребята видят, как учатся Дарина с Олегом, и это помогает им включиться в
занятие».
Кинестетический
метод запоминания
Суть
кинестетического метода запоминания, который используется в занятиях проекта, заключается
в том, что дети по своей природе учатся опытным путем – им все нужно потрогать.
«Мы
позволяем детям в буквальном смысле прикоснуться к языку, почувствовать его, -
говорит Елена. - Все жесты закладывают прочный фундамент, как лексический, так
и грамматический, который потом пригодится детям в школе. Также мы мощно
задействуем наш мозг, причем, одновременно оба его полушария - левое, которое
отвечает за речь, и правое, которое отвечает за воображение и образную и
двигательную память. Это как раз именно те виды памяти, которые в детском
возрасте позволяют запомнить материал надолго, если не навсегда. Наша цель –
автоматизация. Чем больше раз повторим – тем лучше запомним».
Отдельной
рубрикой в проекте идет раздел «Театр с Дариной и Олегом». Ребята разыгрывают с
игрушками небольшие эпизоды знакомства и общения на разные темы, причем по мере
накопления материала количество вопросов увеличивается. К концу курса это уже
полноценный диалог.
Игры
с руками - важный элемент обучения. С помощью кинестетической мнемотехники дети
отлично запоминают материал и чувствуют логику языка.
Игровые
ситуации, которые органично встроены в структуру проекта, успешно решают вопрос
мотивации ребёнка. Вовлекаясь в совместную работу и видя результаты и старания
других ребят, дети с удовольствием выполняют задания.
Мощное
мотивационное поле создаёт и система поощрений детей за хорошую работу на
уроках. Награда за старания - не только «лайки» друг другу, но и так называемые
мотивационные «помогаторы», которые очень нравятся всем малышам.
***
Дарина
и Олег вместе со своей мамой — опытным преподавателем английского языка Еленой
Тааме предлагают включиться в онлайн-проект всем детям до семи лет и их родителям!
Группа
ВКонтакте: «Английский с Дариной и Олегом»
(https://vk.com/english_with_darina_oleg)
Канал в Инстаграмме: @english_with_darina_and_oleg
Фото
предоставлены Еленой Тааме