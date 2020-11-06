«Английский с Дариной и Олегом» – для всех малышей!

По словам Елены, всё началось с... детского каприза.

«Моя дочь Дарина посередине года отказалась ходить на английский, - пишет она на страничке группы проекта ВКонтакте. - Как можно догадаться, я испытала целую гамму эмоций. Подлило масла в огонь и то, что её брат Олег стал за ней повторять и тоже начал фыркать, когда я ставила английские песенки. Для пущей ясности: Дарине сейчас пять с половиной лет, Олегу только исполнилось четыре года... С Дариной я решила вернуться к вопросу ближе к первому классу в надежде, что негатив уляжется и можно будет приступить с чистого листа. На Олега у меня были более коварные планы: так как он очень любит учиться, я решила просто «давать язык», когда он один».

Вскоре дети загорелись идеей снимать видео и учить других людей - как мама. И мама поддержала эту идею, предложив проводить открытые дистанционные занятия на английском языке для всех детей без исключения!

«Я учу именно говорить!»

Первое занятие онлайн-проекта, который так и назвали - «Английский с Дариной и Олегом» - состоялось 1 июля. С октября начался второй сезон проекта. В нём уже два курса (разговорный английский и «Учусь читать с Дариной и Олегом»), в каждом из которых - по 24 занятия.

«Я учу именно говорить, - объясняет Елена Тааме. - И транслирую эти занятия всем, кому это может быть интересно. На страничке мы с ребятами каждый день выкладываем наши материалы. Мини-занятия, отработки слов и фраз, песенки, игры, интервью и многое другое, что позволит мне реализовать свою цель».

Информация и занятия подаются таким образом, чтобы это было интересно и полезно всем детям, которые будут это смотреть. Более того, Елена рассчитывает, что совместные занятия с детьми и педагогом помогут выработать правильное произношение и родителям.

Как строится работа с ребёнком

На страничке в ВКонтакте есть специальная «Памятка для родителей», где подробно рассказывается, как работать вместе с ребёнком в рамках проекта, чтобы получить максимальную пользу от курса.

Как говорит Елена, все задания курса имеют свою цель, и их нужно выполнять в правильном порядке, начиная с самого первого урока. Малыши с удовольствием включаются в работу уже с первого шага — приветствия, которое можно записать на видеокамеру и выложить в группу проекта ВКонтакте.

Важную роль в обучении играют видео с песенками. Как уверена Елена, песенки – это очень важный элемент в обучении дошколенка. По словам педагога, в таких занятиях задействованы мощные техники запоминания слов и фраз – мелодика, ритм, рифма. Но запоминание слов и фраз — это ещё далеко не всё: важно научиться их правильно произносить. В следующих уроках Елена показывает разные способы работы с детьми, объясняет слова с переводом и даёт жесты-образы для хорошего запоминания.

«Мы почти никогда не учим слова отдельно, - объясняет она. - Мы берём их именно в таком виде, как они звучат в речи – составляем вопросы или полные ответы. Также ребята видят, как учатся Дарина с Олегом, и это помогает им включиться в занятие».

Кинестетический метод запоминания

Суть кинестетического метода запоминания, который используется в занятиях проекта, заключается в том, что дети по своей природе учатся опытным путем – им все нужно потрогать.

«Мы позволяем детям в буквальном смысле прикоснуться к языку, почувствовать его, - говорит Елена. - Все жесты закладывают прочный фундамент, как лексический, так и грамматический, который потом пригодится детям в школе. Также мы мощно задействуем наш мозг, причем, одновременно оба его полушария - левое, которое отвечает за речь, и правое, которое отвечает за воображение и образную и двигательную память. Это как раз именно те виды памяти, которые в детском возрасте позволяют запомнить материал надолго, если не навсегда. Наша цель – автоматизация. Чем больше раз повторим – тем лучше запомним».

Отдельной рубрикой в проекте идет раздел «Театр с Дариной и Олегом». Ребята разыгрывают с игрушками небольшие эпизоды знакомства и общения на разные темы, причем по мере накопления материала количество вопросов увеличивается. К концу курса это уже полноценный диалог.

Игры с руками - важный элемент обучения. С помощью кинестетической мнемотехники дети отлично запоминают материал и чувствуют логику языка.

Игровые ситуации, которые органично встроены в структуру проекта, успешно решают вопрос мотивации ребёнка. Вовлекаясь в совместную работу и видя результаты и старания других ребят, дети с удовольствием выполняют задания.

Мощное мотивационное поле создаёт и система поощрений детей за хорошую работу на уроках. Награда за старания - не только «лайки» друг другу, но и так называемые мотивационные «помогаторы», которые очень нравятся всем малышам.

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Дарина и Олег вместе со своей мамой — опытным преподавателем английского языка Еленой Тааме предлагают включиться в онлайн-проект всем детям до семи лет и их родителям!

Группа ВКонтакте: «Английский с Дариной и Олегом» (https://vk.com/english_with_darina_oleg)

Канал в Инстаграмме: @english_with_darina_and_oleg





Фото предоставлены Еленой Тааме