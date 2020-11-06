Пир во время пандемии?

В редакцию газеты «Гатчинская правда» обратился житель
улицы Володарского, д. 15 с жалобой на работу пивного бара, который недавно
открылся напротив.
«У нас не центр города – место относительно тихое днем
и до последнего времени ничто не беспокоило нас и ночью. Год назад на
противоположной стороне улицы в старом деревянном доме начались ремонтные
работы, а по их окончании здесь открыли круглосуточный пивной бар. Пока
заведение набирало обороты, меня и моих соседей ничто не беспокоило. Но вот
несколько месяцев назад здание украсилось гирляндой огней и началось...» -
сказано в письме.
Что же случилось? Новое питейное заведение стало
центром притяжения многочисленной веселой публики, которая, начиная с 22.00,
оглашает окрестности громким смехом, свистом и криками.
«Что такое смех 7-10 выпивших мужчин, наверно,
объяснять не стоит. Я не знаю, что думают жители деревянного дома, к которому
пивной бар стоит почти вплотную, но шум ночью доходит даже до окон дома № 15 по
ул. Володарского и мешает нам спать», - продолжает автор письма.
В конце октября, в ночь с субботы на воскресенье, в 5
утра у пивного бара началась драка, которая продолжилась уже на проезжей части
улицы Володарского. Жители неоднократно вызывали сотрудников полиции, но они
«приезжают и уезжают, а посетители остаются и продолжают праздник», - сказано в
письме. Кроме того, в соседнем с баром дворе расположена старая детская
площадка, которая также стала местом распития спиртных напитков.
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской
области № 573 от 18 августа 2020 года (в ред. от 23.10.2020 № 673) в Гатчинском
районе объекты общепита могут работать при 50 % заполняемости зала с 06.00 до
23.00, в ночное время – только на доставку.
«После того, как бар закрывается в 23.00, посетители
еще примерно час стоят у заведения и громко разговаривают. Сам бар продолжает
ночную розничную торговлю. Но ограничения рано или поздно будут сняты, и что
нас тогда ждет?» - задается вопросом автор в конце своего письма.
Этот вопрос мы переадресовали в
администрацию Гатчинского района.
Начальник отдела малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Наталья Рудченко рассказала, что в ходе очередного рейда
по проверке предприятий малого и среднего бизнеса члены рабочей группы оценили,
как в кафе-баре «Жигули» на улице Володарского соблюдают требования,
предусмотренные новыми правилами работы предприятий общественного питания в
условиях распространения коронавирусной инфекции.
Среди выявленных нарушений было зафиксировано
отсутствие закрытия 50 % посадочных мест, журнала термометрии, соблюдения
масочного режима. Кроме того, сотрудники бара при членах рабочей группы
заклеили вывеску о круглосуточном режиме работы заведения.
По итогам проверки было также подготовлено письмо в
департамент государственного лицензирования правительства Ленинградской области
для проведения повторной проверки по соблюдению кафе-баром «Жигули» условий
действия лицензии. Данные условия прописаны в областном законе № 88-оз «Об
обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской
области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» от 10 ноября
2011 года. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 24 июля текущего
года внесли в данный закон изменения, по которым розничная продажа алкоголя в
объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или)
на прилегающей к ним территории, допускается только, если зал для обслуживания
посетителей имеет площадь не менее 40 кв. м.
- По итогам проверки, которую проведет департамент
государственного лицензирования на соблюдение объектом условий лицензирования,
будет принято соответствующее решение, - сказала Наталья Рудченко.
Что касается нарушения общественного порядка, особенно в ночное время, когда бар должен быть закрыт, то жителям необходимо обращаться в правоохранительные органы и добиваться тишины.
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