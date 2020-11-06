Пир во время пандемии?

В редакцию газеты «Гатчинская правда» обратился житель улицы Володарского, д. 15 с жалобой на работу пивного бара, который недавно открылся напротив.

«У нас не центр города – место относительно тихое днем и до последнего времени ничто не беспокоило нас и ночью. Год назад на противоположной стороне улицы в старом деревянном доме начались ремонтные работы, а по их окончании здесь открыли круглосуточный пивной бар. Пока заведение набирало обороты, меня и моих соседей ничто не беспокоило. Но вот несколько месяцев назад здание украсилось гирляндой огней и началось...» - сказано в письме.

Что же случилось? Новое питейное заведение стало центром притяжения многочисленной веселой публики, которая, начиная с 22.00, оглашает окрестности громким смехом, свистом и криками.

«Что такое смех 7-10 выпивших мужчин, наверно, объяснять не стоит. Я не знаю, что думают жители деревянного дома, к которому пивной бар стоит почти вплотную, но шум ночью доходит даже до окон дома № 15 по ул. Володарского и мешает нам спать», - продолжает автор письма.

В конце октября, в ночь с субботы на воскресенье, в 5 утра у пивного бара началась драка, которая продолжилась уже на проезжей части улицы Володарского. Жители неоднократно вызывали сотрудников полиции, но они «приезжают и уезжают, а посетители остаются и продолжают праздник», - сказано в письме. Кроме того, в соседнем с баром дворе расположена старая детская площадка, которая также стала местом распития спиртных напитков.

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области № 573 от 18 августа 2020 года (в ред. от 23.10.2020 № 673) в Гатчинском районе объекты общепита могут работать при 50 % заполняемости зала с 06.00 до 23.00, в ночное время – только на доставку.

«После того, как бар закрывается в 23.00, посетители еще примерно час стоят у заведения и громко разговаривают. Сам бар продолжает ночную розничную торговлю. Но ограничения рано или поздно будут сняты, и что нас тогда ждет?» - задается вопросом автор в конце своего письма.

Этот вопрос мы переадресовали в администрацию Гатчинского района.

Начальник отдела малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Наталья Рудченко рассказала, что в ходе очередного рейда по проверке предприятий малого и среднего бизнеса члены рабочей группы оценили, как в кафе-баре «Жигули» на улице Володарского соблюдают требования, предусмотренные новыми правилами работы предприятий общественного питания в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Среди выявленных нарушений было зафиксировано отсутствие закрытия 50 % посадочных мест, журнала термометрии, соблюдения масочного режима. Кроме того, сотрудники бара при членах рабочей группы заклеили вывеску о круглосуточном режиме работы заведения.

По итогам проверки было также подготовлено письмо в департамент государственного лицензирования правительства Ленинградской области для проведения повторной проверки по соблюдению кафе-баром «Жигули» условий действия лицензии. Данные условия прописаны в областном законе № 88-оз «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» от 10 ноября 2011 года. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 24 июля текущего года внесли в данный закон изменения, по которым розничная продажа алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающей к ним территории, допускается только, если зал для обслуживания посетителей имеет площадь не менее 40 кв. м.

- По итогам проверки, которую проведет департамент государственного лицензирования на соблюдение объектом условий лицензирования, будет принято соответствующее решение, - сказала Наталья Рудченко.

Что касается нарушения общественного порядка, особенно в ночное время, когда бар должен быть закрыт, то жителям необходимо обращаться в правоохранительные органы и добиваться тишины.

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