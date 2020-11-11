Гатчинцы обсудили проект бюджета Гатчинского района на 2021 год

- На какие документы вы ориентировались
при разработке проекта бюджета?
- Проект бюджета на 2021 год и на плановый период
разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе Гатчинского района с учетом приоритетов,
обозначенных в бюджетной и налоговой политике Гатчинского района. Параметры
бюджета основаны на показателях прогноза социально-экономического развития
Ленинградской области, Гатчинского района.
При формировании проекта бюджета на 2021 - 2023 годы
учитывалось изменение бюджетного и налогового законодательства и нормативных
актов Российской Федерации и Ленинградской области, а также проект областного
закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
- Основные характеристики бюджета района
утверждаются на три года. О чем говорят цифры?
- Цифры говорят о том, что нужно беречь каждый рубль.
Бюджет Гатчинского района формировался в непростой ситуации, сложившейся на
фоне распространения коронавирусной инфекции, которая поспособствовала
сокращению производственных мощностей и сокращению доходов населения, что
привело к налоговым послаблениям.
Таким образом, бюджет на 2021 год сформирован с
дефицитом в размере 4,3% от собственных доходов в сумме 87 млн рублей. Доходная
часть бюджета планируется в сумме 6 496 млн рублей, что на 6,6% меньше
уточненного бюджета текущего года. Расходная часть бюджета составит 6 583 млн
рублей.
Хотелось бы отметить, что прогноз доходов бюджета
основывался на прогнозе собственных доходов на 2021 год, рассчитанных, исходя
из основных показателей социально-экономического развития района с учетом
налоговых послаблений в 2021 году.
В доходной части представленного бюджета налоговые и
неналоговые доходы составляют 2590 млн рублей или 40% в структуре доходов,
безвозмездные поступления из бюджета Ленинградской области - 60% или 906 млн
рублей, в том числе дотация из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности составит 229,1 млн рублей (в этом году - 151,3 млн рублей).
Проект бюджета района на 2022 год предлагается в
следующих объемах: доходы 6 712 млн рублей, расходы - 6 893 млн рублей. В
проекте бюджета на 2023 год: доходы - 6 811 млн рублей, расходы - 7 033 млн
рублей.
- По какому принципу была спланирована
расходная часть бюджета?
- Во-первых, недопущение исполнения расходных
обязательств, не отнесенных законодательством к полномочиям органов местного
самоуправления.
Во-вторых, планирование расходной части бюджета в
программном формате. С марта текущего года шла работа по формированию
муниципальных программ сроком на пять лет. В итоге сформировано 11 новых
муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением главы
администрации Гатчинского муниципального района. Они направлены на достижение
целей и приоритетов социально-экономического развития района. Общий объем
расходов на их реализацию в 2021 году составит 6015 млн рублей или 91,4%,
непрограммные расходы - 568 млн рублей.
В-третьих, участие в федеральных (национальных,
региональных) проектах и государственных программах Ленинградской области.
В соответствии с указом Президента Российской
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2030 года» в 2020 году на территории Гатчинского района
реализуются федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда». Это ключевое направление деятельности
администрации Гатчинского района. В 2021 году эта работа продолжится.
При планировании расходной части бюджета закладывалась
обязательная доля софинансирования расходных обязательств для достижения
показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета
Ленинградской области.
- Какова будет структура расходов?
- Структура расходов бюджета в 2021-2023 годах
существенно не меняется. Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают
расходы на социально-культурную сферу, они составляют в 2021 году 81,6%.
Самая значительная по объему программа – это
«Современное образование в Гатчинском муниципальном районе», по которой
финансирование на 2021 год предусмотрено в сумме 4 748 млн рублей, в том числе
за счет средств местного бюджета – 1 540 млн рублей. В частности, на развитие дошкольного
образования расходы составят 2 009 млн рублей, это в том числе содержание 37
детских садов, которые посещают 10 429 воспитанников и в которых работают 1 926
работников. На развитие начального общего, основного общего и среднего общего
образования предлагается направить 2 120 млн рублей, в том числе на содержание
38 общеобразовательных учреждений, в которых проходят обучение 20 217 детей и
работают 2 424 работника. На развитие дополнительного образования предусмотрены
расходы в сумме 295 млн рулей, в том числе на содержание восьми учреждений,
которые посещают 18 916 обучающихся.
Поддержка уровня заработной платы работников бюджетной
сферы остается одной из важных задач, которые решают при планировании бюджета.
В целях выполнения указов Президента Российской Федерации в части доведения
средней заработной платы в районе до средней заработной платы в регионе в
бюджете предусмотрены расходы на увеличение заработной платы работников
муниципальных учреждений.
С 1 января 2021 года вступает в силу решение Совета
депутатов Гатчинского муниципального района от 19 июня 2020 года № 76 «Об
утверждении общих требований к установлению систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений Гатчинского района», а также будет действовать новое
Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных
казенных учреждений. Для расчета оплаты труда применяется расчетная величина в
размере 9 940 рублей, с 1 сентября 2021 года – в размере 10 340 рублей.
Увеличены расходы на оплату коммунальных услуг в среднем
на 4%, текущие расходы составили рост 1%.
- Как отражены в структуре расходов
культура и спорт. На что будут направлены основные денежные средства?
- По сравнению с первоначальным бюджетом текущего года
финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
увеличилось на 25%, что связано с передачей спортивной школы олимпийского
резерва «НИКА» из Сиверского поселения Гатчинскому району (на обеспечение ее
деятельности предусмотрено 19,9 млн рублей, в том числе за счет субсидии из
областного бюджета – 3,9 млн рублей).
Еще один важный спортивный объект - Центр развития физической культуры и спорта
«Волна» (бывший Дом физкультуры ПИЯФ). На его содержание предусмотрено 32,9 млн
рублей.
По сравнению с 2020 годом на муниципальную программу
«Развитие сферы культуры» выделено на 17 млн рублей больше (+5%). Это в
основном связано с поддержкой соответствующего уровня заработной платы
работников отрасли культура и педагогических работников учреждений
дополнительного образования, а также планируемыми ремонтами.
Основное направление отрасли – обеспечение
деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования
(Детских школ искусств, художественных и музыкальных школ), всего 14
организаций, на содержание которых выделено 343 млн рублей.
На проведение культурно-массовых мероприятий районного
значения, таких как Пушкинский праздник, творческие встречи, посвященные Исааку
Шварцу, поддержку талантов запланировано 16,3 млн рублей.
В следующем году продолжатся работы по ремонту и
благоустройству культурно-выставочного центра «Дачная столица»: 11,6 млн рублей
выделено на работы по устройству парковочной площадки для экскурсионных
автобусов, установку опалубки, замену частей внешней обшивки здания,
противопожарную обработку и покраску здания.
- Какие еще направления будут
профинансированы бюджетом?
- Одно из социально-значимых направлений - обеспечение
жильем различных категорий граждан. На эти цели предусмотрено 71,9 млн рублей,
в том числе за счет местного бюджета – 13 млн рублей.
На обеспечение условий безопасной жизнедеятельности
населения запланировано 38,8 млн рублей, в том числе на деятельность
муниципального казенного учреждения «Управление безопасности, гражданской
защиты населения и территории Гатчинского муниципального района» - 19,8 млн
рублей. Одним из отделов учреждения является Единая дежурно-диспетчерская
служба, в штате которой находится 11 сотрудников, осуществляющих свою
деятельность круглосуточно. Основными функциями диспетчера ЕДДС является прием
и регистрация сообщений от граждан о чрезвычайных ситуациях, происшествиях и
любых других нарушениях жизнедеятельности населения.
В следующем году будет продолжаться работа по
реконструкции здания для организации производственного бизнес-инкубатора
муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Гатчинского района в пос.Тайцы на сумму 68 млн рублей, из которых 61,3 млн
рублей - средства областного бюджета, предусмотренные на сегодня в областном
бюджете, но еще не включенные в бюджет района.
По программе «Развитие сельского хозяйства»
финансирование вырастет на 5,5 млн рублей (+30%). Это произойдет за счет
увеличения средств из областного бюджета на субсидии крестьянским, фермерским,
личным подсобным хозяйствам для сохранения и увеличения посевных площадей
сельскохозяйственных культур (+4,5 млн рублей), а также за счет увеличения
средств местного бюджета на 1 млн рублей.
Еще 45,9 млн рублей закладывается в бюджете на
разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт объектов
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На ремонт и содержание дорог
местного значения предусмотрено 63,4 млн рублей, в том числе межбюджетные
трансферты для городских и сельских поселений составят 29,4 млн рублей.
Также планируются расходы в размере 6,3 млн рублей на
поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Проект бюджета Гатчинского района, теперь уже с учетом
изменений, которые будут внесены в областной бюджет, а также предложений и
замечаний, поступивших накануне и в ходе публичных слушаний, будет вынесен на
очередное заседание Совета депутатов Гатчинского муниципального района.
- Спасибо за информацию.