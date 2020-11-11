Гатчинцы обсудили проект бюджета Гатчинского района на 2021 год

- На какие документы вы ориентировались при разработке проекта бюджета?

- Проект бюджета на 2021 год и на плановый период разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Гатчинского района с учетом приоритетов, обозначенных в бюджетной и налоговой политике Гатчинского района. Параметры бюджета основаны на показателях прогноза социально-экономического развития Ленинградской области, Гатчинского района.

При формировании проекта бюджета на 2021 - 2023 годы учитывалось изменение бюджетного и налогового законодательства и нормативных актов Российской Федерации и Ленинградской области, а также проект областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

- Основные характеристики бюджета района утверждаются на три года. О чем говорят цифры?

- Цифры говорят о том, что нужно беречь каждый рубль. Бюджет Гатчинского района формировался в непростой ситуации, сложившейся на фоне распространения коронавирусной инфекции, которая поспособствовала сокращению производственных мощностей и сокращению доходов населения, что привело к налоговым послаблениям.

Таким образом, бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом в размере 4,3% от собственных доходов в сумме 87 млн рублей. Доходная часть бюджета планируется в сумме 6 496 млн рублей, что на 6,6% меньше уточненного бюджета текущего года. Расходная часть бюджета составит 6 583 млн рублей.

Хотелось бы отметить, что прогноз доходов бюджета основывался на прогнозе собственных доходов на 2021 год, рассчитанных, исходя из основных показателей социально-экономического развития района с учетом налоговых послаблений в 2021 году.

В доходной части представленного бюджета налоговые и неналоговые доходы составляют 2590 млн рублей или 40% в структуре доходов, безвозмездные поступления из бюджета Ленинградской области - 60% или 906 млн рублей, в том числе дотация из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составит 229,1 млн рублей (в этом году - 151,3 млн рублей).

Проект бюджета района на 2022 год предлагается в следующих объемах: доходы 6 712 млн рублей, расходы - 6 893 млн рублей. В проекте бюджета на 2023 год: доходы - 6 811 млн рублей, расходы - 7 033 млн рублей.

- По какому принципу была спланирована расходная часть бюджета?

- Во-первых, недопущение исполнения расходных обязательств, не отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления.

Во-вторых, планирование расходной части бюджета в программном формате. С марта текущего года шла работа по формированию муниципальных программ сроком на пять лет. В итоге сформировано 11 новых муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением главы администрации Гатчинского муниципального района. Они направлены на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития района. Общий объем расходов на их реализацию в 2021 году составит 6015 млн рублей или 91,4%, непрограммные расходы - 568 млн рублей.

В-третьих, участие в федеральных (национальных, региональных) проектах и государственных программах Ленинградской области.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» в 2020 году на территории Гатчинского района реализуются федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». Это ключевое направление деятельности администрации Гатчинского района. В 2021 году эта работа продолжится.

При планировании расходной части бюджета закладывалась обязательная доля софинансирования расходных обязательств для достижения показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области.

- Какова будет структура расходов?

- Структура расходов бюджета в 2021-2023 годах существенно не меняется. Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на социально-культурную сферу, они составляют в 2021 году 81,6%.

Самая значительная по объему программа – это «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе», по которой финансирование на 2021 год предусмотрено в сумме 4 748 млн рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 540 млн рублей. В частности, на развитие дошкольного образования расходы составят 2 009 млн рублей, это в том числе содержание 37 детских садов, которые посещают 10 429 воспитанников и в которых работают 1 926 работников. На развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования предлагается направить 2 120 млн рублей, в том числе на содержание 38 общеобразовательных учреждений, в которых проходят обучение 20 217 детей и работают 2 424 работника. На развитие дополнительного образования предусмотрены расходы в сумме 295 млн рулей, в том числе на содержание восьми учреждений, которые посещают 18 916 обучающихся.

Поддержка уровня заработной платы работников бюджетной сферы остается одной из важных задач, которые решают при планировании бюджета. В целях выполнения указов Президента Российской Федерации в части доведения средней заработной платы в районе до средней заработной платы в регионе в бюджете предусмотрены расходы на увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений.

С 1 января 2021 года вступает в силу решение Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 19 июня 2020 года № 76 «Об утверждении общих требований к установлению систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Гатчинского района», а также будет действовать новое Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений. Для расчета оплаты труда применяется расчетная величина в размере 9 940 рублей, с 1 сентября 2021 года – в размере 10 340 рублей.

Увеличены расходы на оплату коммунальных услуг в среднем на 4%, текущие расходы составили рост 1%.

- Как отражены в структуре расходов культура и спорт. На что будут направлены основные денежные средства?

- По сравнению с первоначальным бюджетом текущего года финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» увеличилось на 25%, что связано с передачей спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» из Сиверского поселения Гатчинскому району (на обеспечение ее деятельности предусмотрено 19,9 млн рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 3,9 млн рублей). Еще один важный спортивный объект - Центр развития физической культуры и спорта «Волна» (бывший Дом физкультуры ПИЯФ). На его содержание предусмотрено 32,9 млн рублей.

По сравнению с 2020 годом на муниципальную программу «Развитие сферы культуры» выделено на 17 млн рублей больше (+5%). Это в основном связано с поддержкой соответствующего уровня заработной платы работников отрасли культура и педагогических работников учреждений дополнительного образования, а также планируемыми ремонтами.

Основное направление отрасли – обеспечение деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования (Детских школ искусств, художественных и музыкальных школ), всего 14 организаций, на содержание которых выделено 343 млн рублей.

На проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, таких как Пушкинский праздник, творческие встречи, посвященные Исааку Шварцу, поддержку талантов запланировано 16,3 млн рублей.

В следующем году продолжатся работы по ремонту и благоустройству культурно-выставочного центра «Дачная столица»: 11,6 млн рублей выделено на работы по устройству парковочной площадки для экскурсионных автобусов, установку опалубки, замену частей внешней обшивки здания, противопожарную обработку и покраску здания.

- Какие еще направления будут профинансированы бюджетом?

- Одно из социально-значимых направлений - обеспечение жильем различных категорий граждан. На эти цели предусмотрено 71,9 млн рублей, в том числе за счет местного бюджета – 13 млн рублей.

На обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения запланировано 38,8 млн рублей, в том числе на деятельность муниципального казенного учреждения «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района» - 19,8 млн рублей. Одним из отделов учреждения является Единая дежурно-диспетчерская служба, в штате которой находится 11 сотрудников, осуществляющих свою деятельность круглосуточно. Основными функциями диспетчера ЕДДС является прием и регистрация сообщений от граждан о чрезвычайных ситуациях, происшествиях и любых других нарушениях жизнедеятельности населения.

В следующем году будет продолжаться работа по реконструкции здания для организации производственного бизнес-инкубатора муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района в пос.Тайцы на сумму 68 млн рублей, из которых 61,3 млн рублей - средства областного бюджета, предусмотренные на сегодня в областном бюджете, но еще не включенные в бюджет района.

По программе «Развитие сельского хозяйства» финансирование вырастет на 5,5 млн рублей (+30%). Это произойдет за счет увеличения средств из областного бюджета на субсидии крестьянским, фермерским, личным подсобным хозяйствам для сохранения и увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур (+4,5 млн рублей), а также за счет увеличения средств местного бюджета на 1 млн рублей.

Еще 45,9 млн рублей закладывается в бюджете на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На ремонт и содержание дорог местного значения предусмотрено 63,4 млн рублей, в том числе межбюджетные трансферты для городских и сельских поселений составят 29,4 млн рублей.

Также планируются расходы в размере 6,3 млн рублей на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Проект бюджета Гатчинского района, теперь уже с учетом изменений, которые будут внесены в областной бюджет, а также предложений и замечаний, поступивших накануне и в ходе публичных слушаний, будет вынесен на очередное заседание Совета депутатов Гатчинского муниципального района.

- Спасибо за информацию.



