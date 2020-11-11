Потому что на 978 девчонок по статистике 1000 ребят…

Как показала Всесоюзная
перепись населения 1939 года, в предвоенное время в Советском Союзе проживало
47,5 млн молодых людей, из них 23,2 млн юношей и 24,3 млн девушек. То есть
девушек уже тогда, по статистике, было чуть больше. Следующая же перепись
состоялась лишь 20 лет спустя и рассказала о том, как восстанавливались
демографические показатели после ВОВ в общем и по молодежи, в частности.
Несмотря ни на что, в
СССР по итогам первой послевоенной переписи (1959 год, спустя 14 лет после
войны) переписчики насчитали 53,1 млн молодых людей, из них 26,4 млн юношей и
26,8 млн девушек. Примечательно, что подход к семейным ценностям у них оказался
разный. В официальном браке на тот момент состояли 19,9 млн человек (37% всей
молодежи), однако цифра разделилась не поровну: замужними себя считали 11,5 млн
девушек (447 из них было по 14 лет), а женатыми — всего 8,4 млн молодых людей
(из них 14-летних было 175 человек).
Надо сказать, что на
момент проведения обеих переписей молодыми людьми считались все жители
Советского Союза с 14 до 28 лет, причем последняя рубежная цифра была привязана
к окончанию комсомольского возраста.
В современной же России
возрастные рамки сдвинулись. На данный момент у нас действуют официальные
Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, по
которым «молодежь — группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет». При
этом верхняя возрастная граница уже ни к чему не привязана в отличие от нижней:
с 14 лет начинается уголовная ответственность (в СССР с 1935 года уголовная
ответственность наступала с 12 лет).
Перепись населения 2010
года показала, что молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в стране было 36,3
млн человек: 18,4 млн юношей и 17,9 млн девушек. В среднем на 1000 юношей в РФ
получилось 978 девушек, при этом в общем по стране на 1000 мужчин приходилось
1163 женщины. Получается, соотношение полов молодежи с середины XX века заметно
изменилось, и чем моложе сейчас мужчины, тем выше среди них конкуренция за
достойную девушку и спутницу жизни в отличие от довоенного и послевоенного
периодов.
В официальном браке в
2010 году состояло 9,6 млн молодых людей и девушек (уже 30% всей молодежи),
однако опять эту цифру оба пола поровну не разделили: замужними себя посчитали
5,5 млн девушек, а женатыми — всего 4 млн молодых людей. Отклонение стало
меньше, однако факт остается фактом: юноши определенно любят свободу больше девушек.
Ну а как же те, кто
считался молодыми людьми на момент появления Всемирного дня молодежи — после
окончания Второй мировой войны? Из тех, кому в 1945 году было от 14 до 28 лет,
в 2010 году здравствовали 4,8 млн человек. К тому времени им было от 79 до 93
лет соответственно. По информации Росстата, из них 1,1 млн дедушек и 3,7 млн
бабушек. В среднем на 1000 дедушек приходилось 4205 бабушек. Как показывает
мировая статистика, женщины живут дольше мужчин, что подтверждают и данные
Всероссийской переписи.
На 2014 год, согласно
Основам государственной молодежной политики на период до 2025 года, численность
жителей России в возрасте от 14 до 30 лет составляла уже 33,2 млн человек. То
есть с 2010 по 2014 год количество молодых людей в нашей стране сократилось на
3,1 млн человек.
При этом в 2020 году в
Совете Федерации РФ предложили расширить возрастные рамки для молодых людей с
14 до 35 лет. Анонсированный чиновниками пакет законопроектов о молодежной
политике пока находится в процессе обсуждения. Данное решение имеет под собой
понятную логику: за прошедшие десятилетия с момента окончания ВОВ
продолжительность жизни во всем мире увеличилась и продолжает расти, многие
страны оптимизировали пенсионный возраст, соответственно, будет правильно
сделать то же самое относительно молодых людей.
Сколько же молодежи живет
в России сейчас, сколько юношей и девушек, как изменились их интересы и подход
к созданию семьи и рождению детей, мы узнаем после обработки данных новой
Всероссийской переписи населения. Она уже началась на отдаленных и
труднодоступных территориях нашей страны, основной же этап пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года.
От новых данных и
понимания, как развивается и меняется молодежь, зависит дальнейшая
демографическая политика государства, прогноз относительно структуры населения
страны и решения о запуске или оптимизации социально-экономических программ.