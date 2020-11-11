Тонна шишек для новых лесов

Работы ведутся в Гатчинском, Тихвинском и Ломоносовском лесничествах — филиалах ЛОГКУ «Ленобллес», где функционируют лесосеменные плантации, предназначенные для сбора генетического материала с улучшенными наследственными свойствами.

Всего в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на 2021 год региону необходимо сформировать запас семян в 1,2 тонны. По итогам 2019 года, регион заготовил семян на 25% больше плана — 1,5 тонны. Семена пойдут для выращивания сеянцев сосны и ели для нового лесовосстановительного сезона.

Переработка лесосеменного сырья для получения материала высшего сорта осуществляется на сушильных комплексах Лужского лесного селекционно-семеноводческого комплекса, Тихвинского и Северо-западного лесничествах.

В Ленинградской области действуют 6 лесных питомников и лесной селекционно-семеноводческий центр. Вместе они ежегодно выращивают порядка 30 млн штук сеянцев, что позволяет проводить искусственное лесовосстановление на площади около 10 тыс. га и реализовывать посадочный материал в другие регионы России. Только в текущем году в соседние регионы было отпущено 1,1 млн штук сеянцев.