Тонна шишек для новых лесов

Работы ведутся в
Гатчинском, Тихвинском и Ломоносовском лесничествах — филиалах ЛОГКУ
«Ленобллес», где функционируют лесосеменные плантации, предназначенные для
сбора генетического материала с улучшенными наследственными свойствами.
Всего в рамках
регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на
2021 год региону необходимо сформировать запас семян в 1,2 тонны. По итогам
2019 года, регион заготовил семян на 25% больше плана — 1,5 тонны. Семена
пойдут для выращивания сеянцев сосны и ели для нового лесовосстановительного
сезона.
Переработка лесосеменного
сырья для получения материала высшего сорта осуществляется на сушильных
комплексах Лужского лесного селекционно-семеноводческого комплекса, Тихвинского
и Северо-западного лесничествах.
В Ленинградской области
действуют 6 лесных питомников и лесной селекционно-семеноводческий центр.
Вместе они ежегодно выращивают порядка 30 млн штук сеянцев, что позволяет
проводить искусственное лесовосстановление на площади около 10 тыс. га и
реализовывать посадочный материал в другие регионы России. Только в текущем
году в соседние регионы было отпущено 1,1 млн штук сеянцев.