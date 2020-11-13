Конкурс «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России»

Общественный проект
«Живое наследие», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов и
Общественной палаты Российской Федерации, ставит своей целью формирование сети
местных сообществ спасения, возрождения и популяризации локальных
достопримечательностей России. Первые 500 культурных брендов, большинство из
которых составили широко известные достопримечательности, отобрали члены
экспертного жюри.
В настоящее время проект
«Живое наследие» выходит на новый этап - составление списка ТОП-1000 культурных
и туристических брендов. Крауд- система портала собрала сотни заявок на
включение и описание новых объектов. Предполагается, что в список войдут
бренды, известные преимущественно на локальном уровне и имеющие потенциал стать
точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и
глобальном масштабе. Увеличение известности таких объектов и нематериальных
явлений через включение их в Топ-1000 будет вести к культурному возрождению и
экономическому развитию территорий.
На платформе
Живоенаследие.рф (www.livingheritage.ru) создана возможность для добавления и
описания новых достопримечательностей силами участников сети - краеведов,
экспертов по туризму и культурному наследию, представителей креативных
индустрий и туристического бизнеса, туристско-информационных центров, органов
государственной власти и местного самоуправления.
Конкурс стартовал 4
ноября - в День народного единства. Помимо составления списка Топ-1000, учитываемого
при составлении брендовых культурных маршрутов, предполагаются призы авторам
лучших описаний, призы зрительских симпатий, специальные призы партнеров.