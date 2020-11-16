Интерактив и высокая четкость: что нового предлагает телезрителям эфирное ТВ

Интерактив обрёл голос

Одно из самых перспективных и интересных направлений развития эфирного телевидения в России сегодня - интерактив. В эфирном вещании интерактивные сервисы развиваются на базе технологии гибридного широкополосного телевидения HbbTV. Технология объединяет функции линейного телевидения и интернета.

HbbTV-приложение - это адаптированный для телевизора сайт со справочным, мультимедийным и интерактивным контентом. Телезритель может вызвать его на экран с помощью пульта.

Технология используется в 37 странах. В России пока насчитывается 2,2 млн подключенных смарт-телевизоров с активной функцией HbbTV. Совокупная потенциальная аудитория сервисов сейчас составляет 6 млн человек.

РТРС обеспечивает техническую возможность применения HbbTV для пяти телеканалов: «Первого канала», «Матч ТВ», СТС, ТНТ и НТВ. «Первый канал» использует HbbTV для интерактива во время шоу «Голос», «Кто хочет стать миллионером?», «Давай поженимся». Например, телезрители могут голосовать за любимого наставника в шоу «Голос». В 2020 году телеканал сделал постоянно доступным в эфире прогноз погоды: чтобы узнать подробный прогноз для своего населенного пункта, достаточно нажать кнопку ОК на пульте. НТВ активировал викторины и голосования в передачах «Россия рулит!», «Еда живая и мертвая», «Чудо техники».

Для просмотра программ с интерактивом необходим телевизор с поддержкой HbbTV, а также Enthemet или Wi-Fi и дециметровая антенна.

Всё чётко

Многие телезрители Ленинградской области задаются вопросом - когда же мультиплексы будут транслироваться в формате высокой четкости (HD). Готовность к нему, согласно Указу Президента России от 11 августа 2014 года № 561, должна быть достигнута к 2021 году.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны - с марта РТРС транслирует в эфире цифровое телевидение в HD в Москве и ближайшем Подмосковье, трансляция ведется с Останкинской башни.

В сентябре этого года НТВ провел в Москве HD-трансляцию Международного фестиваля оперы и балета с объемным многоканальным звуком в формате Dolby Digital 5.1. Сочетание HD и такого формата звука дает эффект максимального погружения в событие.

Для просмотра HD-мультиплекса нужен телевизор с поддержкой высокоэффективного кодека HEVC. Другой вариант - подключить к телевизору приставку с поддержкой HEVC и DVB-T2.

Пока это опытная трансляция, для массового перехода на HD-вещание нужно более широкое распространение среди телезрителей телевизоров с встроенным кодеком HEVC. Так же важна готовность самих телеканалов - инициаторами изменений в формате вещания должны выступать именно они.

Перевод телевидения в формат высокой четкости - вопрос среднесрочной перспективы. Но уже сейчас качество эфирной «цифры» в формате стандартной четкости практически не уступает HD-качеству.

Антенна имеет значение

Чтобы принять цифровое эфирное ТВ, нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или с дополнительно подключенной приставкой DVB-T2 и дециметровая антенна.

Для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа антенн: логопериодические и «волновой канал». Оба типа принимают дециметровые волны - 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Логопериодическая антенна выручает, если мультиплексы передаются на сильно удаленных друг от друга частотах. Например, если первый мультиплекс транслируется на 24 ТВК, а второй - на 52 ТВК (на таких частотах в Ленинградской области транслируются мультиплексы в районе Выборга, Приозерска и близлежащих населенных пунктов). В случае, если разница между ТВК не более чем на 10-15 единиц, оптимальный выбор - антенна «волновой канал». Узнать ТВК мультиплексов в разных районах Ленинградской области можно на сайте ртрс.рф.

Антенну нужно подбирать исходя из расположения квартиры: важно учесть этаж, плотность застройки вокруг, ландшафт и расстояние до телебашни.

Для приема ЦЭТВ в многоквартирных домах, в том числе в условиях плотной многоэтажной, рекомендуется использовать коллективные антенны - они расположены на крыше дома и обеспечивают ТВ-сигналом весь дом.

Комнатные антенны подходят только для приема сигнала в домах, расположенных вблизи телебашни, в радиусе 5 км, в том случае, если телебашня видна из окон квартиры.

Для стабильного приема ЦЭТВ в частных жилых домах рекомендуется использование внешней направленной дециметровой антенны с коэффициентом усиления не менее 10 дБ и подключённой к одному ТВ. Антенна должна быть установлена на крыше дома на высоте порядка 10 м от уровня земли. При наличии в прямой видимости физических помех (более высокие дома, деревья и т.д.) необходимо поднять антенну выше препятствия (помехи) или «уйти» в сторону - переместить антенну.

В случае затруднений с выбором места для размещения и установки приемной антенны, а также с настройкой и подключением цифровой приставки для организации стабильного приёма ЦЭТВ, рекомендуется обращаться к телемастерам- установщикам телевизионного оборудования. Это позволит максимально точно определить корректное место установки антенны, установить антенну на крыше дома или в другом месте, обеспечивающем стабильный прием сигнала ЦЭТВ, подключить и произвести все необходимые настройки цифровой приставки и/или телевизионного приемника.





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