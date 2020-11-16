Интерактив и высокая четкость: что нового предлагает телезрителям эфирное ТВ

Интерактив
обрёл голос
Одно из самых
перспективных и интересных направлений развития эфирного телевидения в России
сегодня - интерактив. В эфирном вещании интерактивные сервисы развиваются на
базе технологии гибридного широкополосного телевидения HbbTV. Технология
объединяет функции линейного телевидения и интернета.
HbbTV-приложение - это
адаптированный для телевизора сайт со справочным, мультимедийным и
интерактивным контентом. Телезритель может вызвать его на экран с помощью
пульта.
Технология используется в
37 странах. В России пока насчитывается 2,2 млн подключенных смарт-телевизоров
с активной функцией HbbTV. Совокупная потенциальная аудитория сервисов сейчас
составляет 6 млн человек.
РТРС обеспечивает
техническую возможность применения HbbTV для пяти телеканалов: «Первого
канала», «Матч ТВ», СТС, ТНТ и НТВ. «Первый канал» использует HbbTV для
интерактива во время шоу «Голос», «Кто хочет стать миллионером?», «Давай
поженимся». Например, телезрители могут голосовать за любимого наставника в шоу
«Голос». В 2020 году телеканал сделал постоянно доступным в эфире прогноз
погоды: чтобы узнать подробный прогноз для своего населенного пункта,
достаточно нажать кнопку ОК на пульте. НТВ активировал викторины и голосования
в передачах «Россия рулит!», «Еда живая и мертвая», «Чудо техники».
Для просмотра программ с
интерактивом необходим телевизор с поддержкой HbbTV, а также Enthemet или Wi-Fi
и дециметровая антенна.
Всё
чётко
Многие телезрители
Ленинградской области задаются вопросом - когда же мультиплексы будут
транслироваться в формате высокой четкости (HD). Готовность к нему, согласно
Указу Президента России от 11 августа 2014 года № 561, должна быть достигнута к
2021 году.
Первые шаги в этом
направлении уже сделаны - с марта РТРС транслирует в эфире цифровое телевидение
в HD в Москве и ближайшем Подмосковье, трансляция ведется с Останкинской башни.
В сентябре этого года НТВ
провел в Москве HD-трансляцию Международного фестиваля оперы и балета с
объемным многоканальным звуком в формате Dolby Digital 5.1. Сочетание HD и
такого формата звука дает эффект максимального погружения в событие.
Для просмотра
HD-мультиплекса нужен телевизор с поддержкой высокоэффективного кодека HEVC.
Другой вариант - подключить к телевизору приставку с поддержкой HEVC и DVB-T2.
Пока это опытная трансляция,
для массового перехода на HD-вещание нужно более широкое распространение среди
телезрителей телевизоров с встроенным кодеком HEVC. Так же важна готовность
самих телеканалов - инициаторами изменений в формате вещания должны выступать
именно они.
Перевод телевидения в
формат высокой четкости - вопрос среднесрочной перспективы. Но уже сейчас
качество эфирной «цифры» в формате стандартной четкости практически не уступает
HD-качеству.
Антенна
имеет значение
Чтобы принять цифровое
эфирное ТВ, нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или с дополнительно
подключенной приставкой DVB-T2 и дециметровая антенна.
Для приема 20 цифровых
эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа антенн: логопериодические и
«волновой канал». Оба типа принимают дециметровые волны - 21-60 телевизионные
каналы (ТВК). Логопериодическая антенна выручает, если мультиплексы передаются
на сильно удаленных друг от друга частотах. Например, если первый мультиплекс
транслируется на 24 ТВК, а второй - на 52 ТВК (на таких частотах в
Ленинградской области транслируются мультиплексы в районе Выборга, Приозерска и
близлежащих населенных пунктов). В случае, если разница между ТВК не более чем
на 10-15 единиц, оптимальный выбор - антенна «волновой канал». Узнать ТВК
мультиплексов в разных районах Ленинградской области можно на сайте ртрс.рф.
Антенну нужно подбирать
исходя из расположения квартиры: важно учесть этаж, плотность застройки вокруг,
ландшафт и расстояние до телебашни.
Для приема ЦЭТВ в
многоквартирных домах, в том числе в условиях плотной многоэтажной,
рекомендуется использовать коллективные антенны - они расположены на крыше дома
и обеспечивают ТВ-сигналом весь дом.
Комнатные антенны
подходят только для приема сигнала в домах, расположенных вблизи телебашни, в
радиусе 5 км, в том случае, если телебашня видна из окон квартиры.
Для стабильного приема
ЦЭТВ в частных жилых домах рекомендуется использование внешней направленной
дециметровой антенны с коэффициентом усиления не менее 10 дБ и подключённой к
одному ТВ. Антенна должна быть установлена на крыше дома на высоте порядка 10 м
от уровня земли. При наличии в прямой видимости физических помех (более высокие
дома, деревья и т.д.) необходимо поднять антенну выше препятствия (помехи) или
«уйти» в сторону - переместить антенну.
В случае затруднений с
выбором места для размещения и установки приемной антенны, а также с настройкой
и подключением цифровой приставки для организации стабильного приёма ЦЭТВ,
рекомендуется обращаться к телемастерам- установщикам телевизионного
оборудования. Это позволит максимально точно определить корректное место
установки антенны, установить антенну на крыше дома или в другом месте,
обеспечивающем стабильный прием сигнала ЦЭТВ, подключить и произвести все
необходимые настройки цифровой приставки и/или телевизионного приемника.
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