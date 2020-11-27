99% родителей и губернатор – против дистанционки

Вывод однозначный:
приоритетным в школах Ленобласти остается очное образование, но для удаленных
уроков используются лучшие практики.
- На сегодняшний день мы
приняли решение не переходить массово и в полном объеме на дистанционное
обучение в средней школе и учреждениях дополнительного образования, – заявил
губернатор. – Мы сохраняем онлайн-обучение, но там, где есть вспышки
заболеваний и подозрение на ковид. По последним данным, дистанционное обучение
в области организовано для 921 человека в 15 общеобразовательных школах. Есть
небольшой процент учащихся, кто захотел перейти на удаленку: по решению
родителей на дому учится 611 человек – это менее 1%.
Александр Юрьевич
напомнил об успешном опыте онлайн-обучения в конце прошлого учебного года. Да,
сначала было трудно – и технически, и организационно, но в итоге переход
получился достаточно плавным и без ущерба для качества образования. Потому что,
по словам губернатора, «…результаты ЕГЭ в 2020 году в Ленобласти – лучше, чем в
2019-м, а в 2019-м – лучше, чем 2018-м. Нам удалось сохранить тенденцию и
удержать на высоком уровне качество образования».
Александр Дрозденко
уверен, что традиционная форма обучения предпочтительнее для всех и, прежде
всего, для родителей, когда сами они на работе, а дети – в школе, под
присмотром. Особенно это важно для начальных классов. Тем более, что в школах
области есть возможности соблюдать предписания Роспотребнадзора.
Председатель Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов в
своем выступлении отметил, что дистанционный формат усложняет работу учителя,
которому приходится работать на две аудитории: и на учеников в классе, и на
«удаленных». Это серьезная нагрузка на преподавателя.
- Мы даем полезные
рекомендации учителям, направляем в школы технических специалистов, работников
центров информационных технологий в качестве ассистентов учителя, – пояснил
Сергей Валентинович. – С 16 ноября в случае принятия решения родителем о
дистанционном обучении учащемуся предоставляется возможность подключения по
Сети. Во второй половине дня дополнительно в целях поддержки самостоятельного
освоения программ дети могут воспользоваться видео-уроками по ключевым и
сложным темам школьного курса от методистов Ленинградского института развития
образования. Кроме того, мы продолжили онлайн-консультации в рамках проекта
«Волонтеры просвещения».
Исполняющий обязанности
председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков
рассказал об организации дистанционного обучения посредством государственной
инновационной системы «Современное образование Ленинградской области». Речь шла
о том, что делается для того, чтобы упростить дистанционку с технической точки
зрения. В частности, в рамках национального проекта «Развитие информационной
инфраструктуры» скорость интернет-подключения доводится до 100 МГц в секунду.
Подводя итог совещания,
глава региона дал высокую оценку школьным учителям и администрациям, взявшим на
себя ответственность за здоровье и безопасность детей: «То, что вы поддержали
традиционную форму обучения, говорит о вашем профессионализме и
профессиональном мужестве. Сегодня любой директор школы понимает меру
ответственности, которая на нем лежит. С другой стороны, это спокойствие
родителей. Та форма контроля, которая у нас есть, дает возможность внимательно
следить за детьми. Пребывая в однородной среде (согласно новой терминологии
Роспотребнадзора) в своей школе, дети находятся в большей безопасности, нежели
перемещаясь по городу».
Александр Дрозденко
выразил благодарность школьному сообществу за поддержку непростого решения
сохранить традиционную форму обучения.