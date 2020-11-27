99% родителей и губернатор – против дистанционки

Вывод однозначный: приоритетным в школах Ленобласти остается очное образование, но для удаленных уроков используются лучшие практики.

- На сегодняшний день мы приняли решение не переходить массово и в полном объеме на дистанционное обучение в средней школе и учреждениях дополнительного образования, – заявил губернатор. – Мы сохраняем онлайн-обучение, но там, где есть вспышки заболеваний и подозрение на ковид. По последним данным, дистанционное обучение в области организовано для 921 человека в 15 общеобразовательных школах. Есть небольшой процент учащихся, кто захотел перейти на удаленку: по решению родителей на дому учится 611 человек – это менее 1%.

Александр Юрьевич напомнил об успешном опыте онлайн-обучения в конце прошлого учебного года. Да, сначала было трудно – и технически, и организационно, но в итоге переход получился достаточно плавным и без ущерба для качества образования. Потому что, по словам губернатора, «…результаты ЕГЭ в 2020 году в Ленобласти – лучше, чем в 2019-м, а в 2019-м – лучше, чем 2018-м. Нам удалось сохранить тенденцию и удержать на высоком уровне качество образования».

Александр Дрозденко уверен, что традиционная форма обучения предпочтительнее для всех и, прежде всего, для родителей, когда сами они на работе, а дети – в школе, под присмотром. Особенно это важно для начальных классов. Тем более, что в школах области есть возможности соблюдать предписания Роспотребнадзора.

Председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов в своем выступлении отметил, что дистанционный формат усложняет работу учителя, которому приходится работать на две аудитории: и на учеников в классе, и на «удаленных». Это серьезная нагрузка на преподавателя.

- Мы даем полезные рекомендации учителям, направляем в школы технических специалистов, работников центров информационных технологий в качестве ассистентов учителя, – пояснил Сергей Валентинович. – С 16 ноября в случае принятия решения родителем о дистанционном обучении учащемуся предоставляется возможность подключения по Сети. Во второй половине дня дополнительно в целях поддержки самостоятельного освоения программ дети могут воспользоваться видео-уроками по ключевым и сложным темам школьного курса от методистов Ленинградского института развития образования. Кроме того, мы продолжили онлайн-консультации в рамках проекта «Волонтеры просвещения».

Исполняющий обязанности председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков рассказал об организации дистанционного обучения посредством государственной инновационной системы «Современное образование Ленинградской области». Речь шла о том, что делается для того, чтобы упростить дистанционку с технической точки зрения. В частности, в рамках национального проекта «Развитие информационной инфраструктуры» скорость интернет-подключения доводится до 100 МГц в секунду.

Подводя итог совещания, глава региона дал высокую оценку школьным учителям и администрациям, взявшим на себя ответственность за здоровье и безопасность детей: «То, что вы поддержали традиционную форму обучения, говорит о вашем профессионализме и профессиональном мужестве. Сегодня любой директор школы понимает меру ответственности, которая на нем лежит. С другой стороны, это спокойствие родителей. Та форма контроля, которая у нас есть, дает возможность внимательно следить за детьми. Пребывая в однородной среде (согласно новой терминологии Роспотребнадзора) в своей школе, дети находятся в большей безопасности, нежели перемещаясь по городу».

Александр Дрозденко выразил благодарность школьному сообществу за поддержку непростого решения сохранить традиционную форму обучения.



