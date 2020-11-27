Непростая судьба Виктора Праведникова

Виктор Александрович
Праведников родился 18 июля 1939 года в городе Павловске. Вместе со своей
семьей он, ещё маленьким мальчиком, пережил все ужасы Великой Отечественной
войны и немецкой оккупации — голод, холод, немецкий концлагерь.
Отец
Как рассказывает Виктор
Александрович, его родители были родом из Ярославской области. Старшая сестра
матери жила вместе со своим мужем в Павловске, туда же до войны переселилась и
семья Праведниковых.
В 1933 году родился
старший брат Виктора Александровича, Борис. В этом же году отца осудили и
отправили в лагеря, на строительство Беломорско-Балтийского канала. Он отбыл
там четыре года - «прошёл перековку», как тогда говорили.
Рассказывает
Виктор Праведников:
«В 1939 году родился я.
Мне было полгода, когда отец ушёл на советско-финляндскую войну. В 1940 году он
погиб. Долгие годы мы не знали, что с ним — похоронку мама так не получила.
Мама говорила, что он погиб где-то в Питкяранте, в Карелии. Я туда ездил. Там
очень много захоронений и братских могил — около 80! Но мы его сразу не нашли.
Где похоронен отец, я
узнал только недавно, когда в интернете появились базы погибших участников
войны. Он покоится в братской могиле. На небольшом обелиске даже его фамилия
указана. Обелиск сделан в виде купола парашюта. Оказалось, отец служил в 204-й
воздушно-десантной бригаде, воевавшей в советско-финляндской войне в 1939-1940
годах.
Восемьдесят лет, как отец
там лежит, и я только сейчас нашёл его. Думал, что в этом году на 9 Мая съезжу,
и тут началась эпидемия... Но я надеюсь, что всё-таки побываю там, на его
могиле...
Великая
Отечественная
Начало войны Виктор
Александрович, конечно, не помнит — уж очень маленьким он был тогда, поэтому
весь его дальнейший рассказ строится на воспоминаниях мамы.
Рассказывает
Виктор Праведников:
«Мы с родителями мамы,
моим дедом и бабушкой, жили в Павловске. Немцы уже брали Павловск и Пушкин. В
городе начался голод. Однажды дед пошёл попросить еды на немецкой полевой
кухне. Его прогнали. Он пришёл домой сам не свой. Спустя какое-то время его
стали искать и нашли на чердаке — повесившимся. Не выдержал... Чуть позже и
бабушка умерла - от голода.
Как и других умерших
горожан, их хоронили в Павловском парке, в огромной воронке от авиационной
бомбы. Там был сделан такой специальный помост... Мама работала в коммунальной
службе. Им давали адрес, они забирали покойника, вывозили его и сбрасывали в
эту яму.
Было очень голодно. Брату
Боре от истощения стало совсем плохо. Мама пришла домой, а он сидит в углу,
плачет, говорит: «Ничего не вижу». Ослеп от голода... Мама собрала какие-то
шерстяные клубки и пошла на барахолку. Обменяла на бутылку олифы и этой олифой
брата на ноги поднимала.
Зимой 1942 года нас
вместе с другими семьями - в основном это были старики, женщины и дети -
погрузили в машину и вывезли в Гатчину. Так мы стали перемещёнными лицами...
Нас разместили в лагере
на Хохловом поле. Полторы тысячи стариков, женщин и детей загнали в большой
сарай. Внутри были кипы соломы, посреди сарая стояла плита.
Мать посылали на работу в
город, где она работала в магазине. Брат, которому тогда было девять лет,
рассказывал, что ему давали ножовку, и он пилил по трафарету кресты для
немецких могил. Выходить за пределы лагеря было нельзя. Лагерь охраняли полицаи.
У матери в Гатчине была
одна знакомая женщина по имени Мария. Она предложила маме бежать из лагеря
вместе с детьми. Мария жила в старом доме на нынешней улице Соборной, рядом с
Павловским собором. Там тогда был длинный одноэтажный деревянный дом. Мария
сначала забрала к себе одного из нас, потом другого. Мама должна была бежать из
лагеря сама.
Ночью она полезла под
колючую проволоку в сторону Орловой рощи. Её заметили, стали стрелять, поймали,
сильно избили. Бросили в барак. Мать встать не могла. Пришёл начальник, сказал
ей, что если она завтра не выйдет на работу, ее расстреляют. Когда все ушли,
женщины спрятали маму, закопав в солому. Когда полицаи вернулись, не нашли ее.
И мама все-таки сбежала на вторую ночь...
Жизнь
в поселке
Мария помогла маме
оформить документы как беженке из Павловска. Немцы через биржу отправили ее на
работу в поселок, где было торфопредприятие (сейчас это поселок Торфяное). За
работу матери давали небольшой паёк: и наесться нельзя было, и с голоду
помереть...
Женщины занимались тем,
что резали торф на кирпичики специальными лопатами. Сушили, складывали в гурты.
Потом грузили их в вагоны. Этот торф шёл на отопление землянок для немцев. За
всем этим следили полицаи. Если норма не выполнялась, наказывали пайком: или
лишали совсем, или урезали.
Когда никто не видел,
женщины загружали вагоны особенным образом: оставляя пустой середину и
заставляя торфом по краям. Полупустые вагоны куда-то отправляли, отследить этот
факт долго не могли, и это до поры до времени сходило женщинам с рук.
Однажды случилось так:
состав дернулся, дверь вагона, видно, была плохо закрыта, и всё посыпалось.
Немцы остановили поезд и увидели полупустой вагон. Тут же всех работников
пригнали, выстроили, зачитали приказ о расстреле. У одной из женщин не выдержали
нервы, и она пошла вприсядку перед немцем танцевать. Помирать, так с музыкой!
Расстрел отменили, но
всех работниц отстегали плетками — у немцев хорошие плётки были...
Голод
Я вообще не помню, что я
ел тогда... В соседних деревнях ещё жили финны. Рядом было три деревни, где их
было много — Малое Замостье, Большое Замостье и Коргузи. Финны поначалу
находились в привилегированном положении, могли держать живность, даже коровы у
них были.
Мама прибегала к финнам,
и они что-то давали ей — немного картофеля, еще что-то. Как-то раз ей дали
немного сахарного песка. Она посыпала им хлеб и дала нам. Я стал пробовать, но
не понял, что это — я ведь даже не знал, что такое сладкое. Я стал стряхивать
сахар на пол, а мой брат Боря, увидев это, мочил палец и собирал его с пола...
Освобождение
К приходу наших в 1944
году в поселке оставались два немца. Одного их них звали Курт. Я запомнил его:
у него пальцы на руках все были в кольцах. Мама говорила, что Курт был
мародёром...
Зимой 1944 года над
поселком уже летели болванки от «катюш». Куда летели, откуда — было не понять.
Один их немцев-охранников сказал работающим женщинам: «Завтра Иван будет
здесь...». И сам ушёл. И женщины побежали домой.
Перед тем, как уйти,
немцы загнали всех нас в большой старый ледник, который давно уже не
использовался — кирпичное помещение, заваленное землей. Там мы и сидели — дети,
женщины, старики. Немцы сказали, что трогать нас не будут, и запретили выходить
из ледника. Сказали, что если через поселок пройдут зондеркоманды, которые все
за собой уничтожают, то нам не жить. Не пройдут — наше счастье...
Мы сидели так сутки,
вторые... Есть нечего, холодно. Помню, кто-то плакал, кто-то крестился — я еще
этого, конечно, не понимал.
Потом одна женщина, тётя
Тоня Гашина сказала: «А, будь, что будет! Пойду домой, хоть воды вскипячу». Она
пошла, вскипятила воду. Вижу, бежит к леднику. Слышу, прилетела пуля. Она
прибегает и говорит: «Идут!» А кто идёт, никто не знает, ничего непонятно.
Прошло ещё немного
времени. Стали смотреть: видим, какие-то тени двигаются. Люди в белых халатах!
Дошли они до посёлка, открывают ворота ледника, спрашивают: «Кто здесь?» В
леднике сразу заорали: «Свои! Свои! Сынки...»
Это были наши разведчики
— на лыжах, с автоматами, в маскхалатах. Сам я не помню, но мама потом
рассказывала: с ними был мальчик, сын полка. Он сказал своим: «Я же говорил
вам, что мы здесь встретим людей». Оказалось, вокруг все деревни пустые
стоят...
В поселке была пожарка и
каланча. Там дежурили два немца. Они ударили с вышки по разведке. Та
ответила... Потом эти мертвые немцы до самой весны валялись...
* * *
В поселке Торфяное Виктор
Александрович Праведников прожил тридцать лет. Учился в школе в Гатчине.
Закончил сначала семь классов, потом отслужил в армии, в Польше. Потом окончил
и вечернюю школу, получив полное среднее образование.
Работал в разных местах
Гатчины - киномехаником в кинотеатрах и местных клубах, механиком в лаборатории
гатчинского НИИ «Строймаш», в кабельной сети «Ленэнерго». Увлечением на всю
жизнь для Виктора Александровича стало собирательство. Он находил редкие
предметы — музыкальные инструменты, утварь, предметы искусства, реставрировал
их, часть отдавал в музейные собрания. Некоторые из восстановленных предметов
из его коллекции переданы в Гатчинский дворец.
Особенную любовь Виктор
Александрович испытывает к старым музыкальным инструментам. Сам он хорошо
играет на нескольких из них.
Виктор Праведников -
мастер на все руки и до сих пор не любит сидеть без дела. Он осваивает новые
ремесла и новые музыкальные инструменты, помогает строить дачу своим друзьям.
Он очень многое может рассказать о послевоенной Гатчине, но это - уже совсем
другая история, и мы ещё обязательно её послушаем...