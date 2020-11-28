«Мамские» истории Елены Тааме

Я не планировала, что их будет четверо...

Естественно, я всегда знала, что у меня будут дети, но я совершенно не ожидала, что их будет четверо. В моём детстве нормальным считалось иметь одного, максимум двух детей в семье...

Со старшими детьми у меня получилось идеально в плане разницы в возрасте. Между первым и вторым ребёнком разница была в шесть лет. Между вторым и третьим — практически семь лет. С последними детьми история гораздо сложнее: Дарина и Олег — практически погодки. Маленькая разница, конечно, тяжело далась и физически, и психологически, учитывая, что наш центр «Диалог» - для меня как ещё один большой ребёнок, требующий очень много внимания...

Было непросто, но у меня не было времени думать об этом и себя жалеть. Оглядываясь назад, если честно, я удивляюсь, как получилось это осилить. Я — не очень организованный человек, но у меня есть сила воли и крепкие тылы в плане семьи, родных и моей команды на работе. Это дает мне серьезные бонусы.

О перфекционизме – «мамском» и житейском

Когда много дел, ты не успеваешь думать о своем настроении. О чём вы говорите? Погода плохая? Когда у тебя есть достаточно обширный объём дел, времени обращать внимание на такие мелочи не остается совсем. Ведь нужно это все держать в голове и каким-то образом сделать так, чтобы удержаться на плаву во всех аспектах.

Когда говорят о многодетных мамах, много пишут о «мамском» перфекционизме. Этот перфекционизм, действительно, надо отпускать, чтобы не впасть в невроз. Что-то не успела сделать по дому, не то сказала на работе, не купила вкусняшку домой – это не страшно. Иногда бывают и такие мысли, что за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь... Но это быстро проходит, и ты понимаешь, что всё равно всё идет по плану и получается, просто не так идеально, как складывалось у тебя в голове. У меня есть повестка дня, и я иду, делаю и не задаю себе лишних вопросов. Иногда сложно, иногда полегче.

Со временем я поняла, что иногда нужно остановиться, оглядеться, сверить часы. Посмотреть, кто рядом. Отпустить то, что отжило. Не стоит стремиться к тому, чтобы всё было идеально. Зачастую достаточно, чтобы просто всё было хорошо.

О жизненном опыте

Иногда мне говорят: ты такая опытная мама и, наверное, встречала все возможные ситуации. А вот и нет! Жизнь постоянно подкидывает сюрпризы, и думаешь, как с этим жить, как объяснить ребёнку что-то важное... С каждым ребенком вызовы были абсолютно разные. И то, что срабатывало с одним, абсолютно не имело действия на другого. Приходилось снова и снова работать над собой, читать и узнавать новые нюансы психологии и семейных отношений.

Помимо детей, работы, проектов, нельзя забывать и о себе как о женщине и жене. Это важная часть здоровой семьи. Я сторонница принципа разумного эгоизма: если хорошо мне, будет хорошо и всем остальным. Чтобы женщина была хорошей мамой, она должна быть счастливой и красивой женщиной, которую любит её любимый муж. Об этом нельзя забывать, это важно.

О «Диалоге»

Несмотря на то, что у меня два высших филологических образования (первое – педагог английского и немецкого языков, второе — лингвист и переводчик), изначально я видела свою карьеру в виде движения в рамках одной организации от секретаря до (предел мечтаний) помощника руководителя в международной организации. И я уже начала реализовывать эту программу.

Идея создания языковой школы принадлежит моему отцу, Александру Свердлину, создателю и владельцу компании «Как сыр в масле». Он предложил мне организовать своё дело, на что я посмеялась – где я, а где это дело... Но после разговора целый год ходила с этой мыслью. И чем больше я думала, тем больше ею проникалась. Через год я созрела и начала активно заниматься планированием. Отец требовал от меня детального, четкого плана. Он хотел, чтобы я на сто процентов понимала, что я делаю, за что я ему очень благодарна.

Когда я начинала заниматься «Диалогом» в 2003 году, старшей дочери Карине было три с половиной года, она ходила в садик. В апреле я в последний раз съездила на работу в Санкт-Петербург, а в мае зарегистрировала фирму.

Как это было? У тебя ребенок, ты открыла свое дело. Ты работаешь как преподаватель, как администратор, как уборщица, как менеджер по закупкам — то есть, всё, что нужно делать, ты делаешь сама. На какое-то время тебя хватает. Ты работаешь хорошо, появляются новые студенты, и тебе нужно принимать решение о расширении штата.

Чем дальше ты идёшь, чем серьезнее становится твоя организация. Появляются новые вызовы – больше расходов, больше ответственности. Потихоньку ты начинаешь исполнять больше руководящих и методических функций, и на преподавание не остается времени. Сейчас я понимаю, как я по нему скучала, когда не было физической возможности работать с группами.

Изначально я не ставила себе целью заработать деньги. Это был интереснейший проект, который приносил огромное удовольствие самим фактом своего существования, а финансовая составляющая была приятным дополнением. Мы всегда работали качественно, старались научить максимально хорошо, на совесть. Поэтому недостатка в студентах у нас никогда не было. Хватало и на мои увлечения – интереснейшие социальные проекты.

Сейчас — другая ситуация: денежку приходится считать…Мы выросли, у нас внушительный штат из специалистов, труд которых должен достойно оплачиваться, и не менее внушительные расходы на содержание и ведение бизнеса.

Но драйв, с которым мы работаем, никуда не исчез! Наоборот, за минувшие годы центр пополнился множеством новых занятий и направлений. Помимо изучения иностранных языков, у нас абсолютно чумовая команда изостудии «Диалог. ART» c множеством интереснейших направлений творчества, классные специалисты по подготовке к школе и скорочтению. Наши тренеры по шахматам каждый год штампуют чемпионов. Очень глубоко работают девочки на Реджио-классе для детей от 3 лет. В общем, каждый преподаватель привносит в наш коллектив свою долю безуминки и захватывающих идей, которые мы всей командой реализуем.

Карина

Нашей старшей дочери Карине сейчас 21 год. Она давно уже прошла переходный возраст, который у нас был достаточно сглажен, потому что в это время мы как раз реализовали проект «Поколение Ч». Это молодёжное движение существовало с 2012 по 2014 год, пока не появилась Дарина. Карине тогда было четырнадцать лет. Идея проекта была в том, что если человек что-то делает сам, то он будет это очень ценить. Если ты сам посадил дерево, ты его уже никогда не затопчешь. Если ты сам убрал в своём городе, ты никогда уже там не намусоришь...

Карина попала в эту струю, приняв в этом социальном проекте самое активное участие. К нам подтянулись ребята из её класса, ещё кто-то, и образовалась компания, в которой все хорошо знали друг друга. С нами было много преподавателей из «Диалога» и волонтеров из группы «Гатчинские мамочки». Это было здорово!

У нас с дочерью было полное единение, мы обе одинаково горели нашими идеями. Мне было с ними по-настоящему интересно, мы вместе играли в казаков-разбойников, в футбол, сажали деревья, раскрашивали трансформаторные будки, строили детские площадки. Оглядываюсь назад – ууух, сколько мы сделали! Для меня лично это не было игрой, скорее стало образом жизни с единомышленниками. И подростки нам, взрослым, поверили.

А потом Карина выросла. Сейчас она тоже преподаёт английский язык в «Диалоге», и я вижу в ней очень серьёзное педагогическое будущее, она очень сильная. При этом, конечно же, я разграничиваю отношения с ней как матери и дочери и как начальника и подчиненной. Хотя требования к ней гораздо выше, чем к остальным сотрудникам.

Влад

Владу в январе исполнится четырнадцать лет. Он учится в математическом классе и помогает мне монтировать видео в нашем проекте «Английский с Дариной и Олегом». Он большой молодец, делает это профессионально и качественно!

Если говорить о подростковом возрасте, то Влад, конечно же, проходит все его обычные стадии, и это нормально. Какие-то вещи нам с ним надо периодически проговаривать, но мы с ним всегда выруливаем. Мы говорим о насущных вопросах, каждый высказывает свою точку зрения. Но я ему всегда показываю, что я его люблю. Вообще всегда, вне зависимости от того, что он делает, что он не делает. Говорить со своим ребёнком очень важно, и, если не получается, этому можно научиться. Очень важно вызвать обратную связь, может быть даже спровоцировав её каким-то образом.

Дарина и Олег

Дарине сейчас шесть лет, Олегу исполнится пять в мае. У них изначально были сложные отношения, так как оба собственники, а я одна. Особенно сложно было Дариночке. Но сейчас я вижу, как они сдружились, и безумно этому рада!

Сейчас у многих на слуху наш проект «Английский с Дариной и Олегом». Небольшая предыстория. Мой муж всегда говорил мне с укоризной – вот ты учишь других детей, а кто твоих так научит? На что я неизменно отвечала, что научат наши же преподаватели и не хуже. Со своими детьми сложно заниматься!

Но тут сложилась такая вот незадача: Дарина, как оказалось, не особая фанатка английского. В какой-то момент она просто отказалась заниматься. И это подтолкнуло меня задуматься, а так ли это невозможно маме учить своего ребенка? Мой ребенок без английского — как в поговорке про сапожника без сапог…

Так у меня возникла идея проекта, в рамках которого я могла бы апробировать кинестетическую методику и мнемотехники вместе с другими мамочками. Но как это сделать интересно? И меня осенило: я же могу учить своих детей и просто снимать видео о том, как я их учу! Я поняла, что это будет интересно и другим детям, потому что дети всегда любят смотреть друг на друга. Это будет их мотивировать и поможет другим мамах решить похожие вопросы. Так родился проект «Английский с Дариной и Олегом».

Когда ребёнок и мама вместе участвуют в каком-то обучающем проекте, они должны находиться на одной позиции — обучающихся. То есть вместе учатся и мама, и ребёнок. И задания сдают и мама, и ребёнок. И когда ребёнок видит, что мама тоже старается, тоже что-то записывает и советуется с ним на абсолютно равных правах, тогда он себя тоже чувствует значимым.

Дарина и Олег включились в этот проект с разными эмоциями: Олег с огромным удовольствием, Дарина – с осторожностью. Сначала было сложно организационно – во время съемок они дурачились, хохотали и потом не могли сосредоточиться. Сейчас они, как заправские актеры, собираются и работают! И, конечно, путем повторений-дублей мы прекрасно закрепляем наш материал.

Недавно мы говорили с Дариной о материнстве. Она меня спрашивала, знала ли я, сколько у меня будет детей, хотела ли, чтобы их у меня было много, будет ли она сама хорошей мамой своим детям. Мы с ней подробно всё это проговорили, потому что она хочет стать хорошей мамой. Для неё это очень важно. И я её заверила: ты будешь самой лучшей мамой в мире, потому что я уже вижу, какая ты заботливая, как ты умеешь всё организовать.

О счастье

Ты настолько счастлив, насколько умеешь радоваться простым вещам вокруг себя. Это банальность, но это правда. Дети растут очень быстро. И вот ты уже не можешь взять их на ручки, вот уже они не всегда дают себя обнять. Вот они уже начали самостоятельную жизнь...

Я теперь понимаю, что нужно радоваться каждому моменту - как проведенному со своими детьми, так и в личные минуты созерцания или удовольствия. Я ценю любые маленькие радости, которые дарит нам жизнь – теплая ванная, чай с пироженкой, прогулка с родными в парке…И очень уважаю большие вызовы – мне нравится преодолевать сложности, делать что-то новое. Если я в процессе – я живу!

Записала Юлия Лысанюк