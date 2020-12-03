Как пережить дистанционку в школе?

В частности, был задан вопрос: как за короткий срок удалось оснастить необходимым оборудованием малообеспеченные семьи, когда весной все школы перешли на дистанционное обучение?

- Часть инфраструктурных ограничений, связанных с переходом на дистанционное обучение, была снята за счет реализации акции #ПомогиУчитьсяДома. Более 3,5 тысяч семей с детьми получили в пользование необходимую компьютерную технику, в том числе благодаря помощи депутатского корпуса и представителей социально-ответственного бизнеса в регионе, – ответил Сергей Валентинович.

Вообще, как заметил председатель Комитета образования, минувшей весной региональная система образования продемонстрировала свою готовность к условиям массового перехода на дистанционные образовательные технологии.

- В Ленинградской области был накоплен значительный опыт. Более 100 региональных школ были участниками проекта по работе с цифровой образовательной платформой «Мобильное электронное образование». Школы активно использовали платформы «УчиРу», «Я класс», цифровые ресурсы издательства «Просвещение» и другие. 54 школы региона присоединились к систематическому использованию новой цифровой платформы персонализированного образования, разработанной фондом «Вклад в будущее» ПАО «Сбербанк», – рассказал Сергей Тарасов.

По его словам, на протяжении нескольких лет в Ленинградской области реализуется проект по дистанционному обучению детей-инвалидов. Ежегодно детям с ограниченными возможностями здоровья закупаются комплекты оборудования, оплачивается доступ к сети Интернет и организуется процесс обучения.

Автоматизировать процессы управления в сфере образования позволила государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области», активно развивающаяся с 2019 года.

На сегодняшний день в образовательных организациях региона обучение проходит в очной форме с соблюдением противоэпидемических требований. Вместе с тем учитывается актуальная эпидемическая ситуация в регионе, в каждом муниципальном образовании и отдельно взятой образовательной организации. При необходимости «точечно» принимается решение об организации дистанционного обучения.

Дистанционное обучение в 2020-2021 учебном году организовано:

- для отдельных классов (параллелей классов) – в случае наличия предписаний территориальных отделов Роспотребнадзора о проведении карантинных мероприятий;

- для отдельных учеников – в случае заявления родителей о предоставлении возможности освоения образовательной программы вне общеобразовательной организации. В этом случае ребенку предоставляется возможность дистанционно подключиться к любому уроку, который проходит в очном режиме в школе по расписанию (например, с помощью zoom-конференции).

Кроме того, ленинградские школьники, выбравшие модель дистанционного обучения, при самостоятельном освоении образовательной программы могут прибегнуть к помощи специалистов. Например, по ключевым и сложным темам школьного курса можно просмотреть видео-уроки от методистов Ленинградского института развития образования, лучших учителей-предметников Ленинградской области (размещены на серверах ЛОИРО). Либо в рамках реализации акции «Волонтеры просвещения» получить онлайн-консультацию (в Skype, zoom, WhatsApp, соцсети «ВКонтакте») по выполнению домашних заданий от 139 студентов-старшекурсников ЛГУ им. А.С. Пушкина и Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

В регионе организованы телефоны «горячей линии» по вопросам организации дистанционного обучения для родителей и методической поддержки дистанционного обучения для преподавателей. Телефон «горячей линии»: + 7 (812) 539-50-90, по рабочим дням с 9.00 до 18.00

В ходе конференции Сергею Тарасову был задан вопрос: как ускорить привыкание к удаленному обучению, поскольку, несмотря на возмущение многих родителей, все уже понимают, что это не закончится ни завтра, ни послезавтра? И чем быстрее все адаптируются, тем легче и качественнее будет проходить процесс обучения.

Сергей Валентинович пояснил, что существует несколько основных правил дистанционного обучения:

1. Самое главное – это спокойствие. Особенно важно его сохранять родителям – и передать спокойный эмоциональный фон ребенку, это снизит его тревожность.

2. Необходимо позаботиться об организации рабочего места ребенка. Это может быть отдельная комната или рабочий уголок. Главное, чтобы вокруг был порядок, – это настраивает на рабочий лад. Также нужно не забыть о технической стороне вопроса: чтобы компьютер (планшет, телефон) был в рабочем состоянии, а интернет не подвел в ответственный момент.

3. Желательно заранее вместе с ребенком зарегистрироваться и ознакомиться с образовательной платформой, которую выбрала ваша школа.

4. Составьте для ребенка расписание занятий. Лучше придерживаться примерно такого же распорядка дня, как и во время посещения школы. Не забывать о перерывах: 5-10 минут между уроками и 30 минут через каждые 2-4 часа занятий.

5. Рабочая обстановка. Проконтролируйте, чтобы во время занятий ребенка ничто не отвлекало.

6. Не стоит позволять ребенку заниматься в пижаме или домашней одежде – это не создаст рабочую атмосферу.

7. Полноценный сон очень важен. Мозг во время сна продолжает обрабатывать информацию, полученную во время бодрствования. Также сон помогает справиться со стрессом. Разбудите ребенка как минимум за час до начала занятий. Он должен успеть умыться и позавтракать, а также подготовиться к уроку.

8. Записывайте успехи ребенка! Это помогает мотивировать.

9. В течение дня у ребенка обязательно должна присутствовать физическая нагрузка. Не забывайте регулярно провертывать помещение. Глаза должны отдыхать от яркого монитора компьютера.

10. Будьте на связи с педагогом, задавайте вопросы учителю, если вам что-то непонятно. И не переживайте: для учителей это тоже новый опыт. Они волнуются не меньше вас.

На вопрос «Гатчинской правды», нельзя ли сделать некоторые школьные предметы факультативными (такие как труд, музыка, рисование), освободив часы для основных наук и ликвидировав, таким образом, седьмой урок в расписании, председатель Комитета образования ответил, что эти предметы необходимы для гармоничного развития личности. Однако все зависит от качества преподавания в отдельно взятой школе. При этом школа может самостоятельно оптимизировать расписание, выведя, например, третий урок физкультуры за пределы учебной сетки.