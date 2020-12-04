«Активный горожанин»: мусор, тротуары и парковка на газонах

Так,
жительница улицы Генерала Кныша, 14 рассказала об отсутствии освещения придомовой
территории. «Вход в арку у подъезда № 1 тоже не освещен. Утром темно, ребенка
одного отпускать в школу страшно. Во дворе обычно собирается большая лужа,
которую в темноте плохо видно», - написала она. Проблему будет решать
управляющая организация – МУП ЖКХ города Гатчины.
Жительница
улицы Угловой также пожаловалась на отсутствие освещения. При этом по данной
улице в постоянном режиме движется транспорт по Южному шоссе от деревни
Сокколово до микрорайона Мариенбург и обратно. «Рядом находятся Охотничий и
Хабаровский переулки, движение транспорта по которым минимальное, но освещение
на этих улицах – как в центре Гатчины», - написала она и попросила о помощи.
Вопрос передан в МУП «Городские электросети» города Гатчины.
По
традиции наибольшее количество обращений было отправлено на рассмотрение и
оперативное реагирование в комитет ЖКХ администрации Гатчинского района.
Жители
проезда Энергетиков попросили обустроить пешеходный переход. Жильцы улицы
Володарского, 33 пожаловались на автомобилистов, которые используют газон в
качестве парковки. Аналогичная жалоба поступила от жителей улицы Урицкого, 34,
улицы Академика Константинова, 8 и улицы Киргетова, 20, улицы Хохлова, 8.
Жители
улицы Урицкого, 20 пожаловались на необорудованную контейнерную площадку. «Сплошная
грязь и мусор, огромные лужи. Одинокий и грязный контейнер. Пожалуйста,
сделайте что-нибудь», - написал один из жильцов. Жительница улицы Урицкого, 35
рассказала о том, что в выходные дни вывоз бытовых отходов с площадки на улице
7 Армии напротив клуба «Литейка» не производится. «В результате, рядом с
контейнерами образуется свалка, мусор растаскивают животные и птицы. Крупную
мебель люди просто ставят на газон и портят его», - написала жительница Гатчины.
Горожане
пожаловались на состояние тротуара вдоль четной стороны улицы Горького. «Центр
города, а на тротуаре сплошные выбоины. В дождь приходится идти по грязи или обходить
по проезжей части», - написал автор обращения.
На
проезжей части между домами № 16 и № 37 по улице Хохлова автомобилисты отмечают
просадку канализационного люка, который гремит при проезде по нему. На улице
Хохлова, 4 не хватает половинки канализационного люка, что может привести к
беде.
По
недавно открытому проезду – продолжению улицы Слепнева уже появились вопросы у
местных жителей. «На новом участке имеется карман. При этом остановка в нем
запрещена дорожными знаками. По мнению автора обращения, нужно либо установить
соответствующий знак, либо убрать карман.
Еще
одну дорожную проблему в микрорайоне Аэродром обозначили жильцы дома № 17 по
улице Генерала Кныша. Они попросили установить знаки приоритета на пересечении
улицы Генерала Кныша и бульвара Авиаторов. «Водители по умолчанию считают улицу
Генерала Кныша главной, хотя этот перекресток является равнозначным. Из-за
отсутствия знаков создается аварийно-опасная обстановка», - написал автор
обращения.
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