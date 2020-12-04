«Активный горожанин»: мусор, тротуары и парковка на газонах

Так, жительница улицы Генерала Кныша, 14 рассказала об отсутствии освещения придомовой территории. «Вход в арку у подъезда № 1 тоже не освещен. Утром темно, ребенка одного отпускать в школу страшно. Во дворе обычно собирается большая лужа, которую в темноте плохо видно», - написала она. Проблему будет решать управляющая организация – МУП ЖКХ города Гатчины.

Жительница улицы Угловой также пожаловалась на отсутствие освещения. При этом по данной улице в постоянном режиме движется транспорт по Южному шоссе от деревни Сокколово до микрорайона Мариенбург и обратно. «Рядом находятся Охотничий и Хабаровский переулки, движение транспорта по которым минимальное, но освещение на этих улицах – как в центре Гатчины», - написала она и попросила о помощи. Вопрос передан в МУП «Городские электросети» города Гатчины.

По традиции наибольшее количество обращений было отправлено на рассмотрение и оперативное реагирование в комитет ЖКХ администрации Гатчинского района.

Жители проезда Энергетиков попросили обустроить пешеходный переход. Жильцы улицы Володарского, 33 пожаловались на автомобилистов, которые используют газон в качестве парковки. Аналогичная жалоба поступила от жителей улицы Урицкого, 34, улицы Академика Константинова, 8 и улицы Киргетова, 20, улицы Хохлова, 8.

Жители улицы Урицкого, 20 пожаловались на необорудованную контейнерную площадку. «Сплошная грязь и мусор, огромные лужи. Одинокий и грязный контейнер. Пожалуйста, сделайте что-нибудь», - написал один из жильцов. Жительница улицы Урицкого, 35 рассказала о том, что в выходные дни вывоз бытовых отходов с площадки на улице 7 Армии напротив клуба «Литейка» не производится. «В результате, рядом с контейнерами образуется свалка, мусор растаскивают животные и птицы. Крупную мебель люди просто ставят на газон и портят его», - написала жительница Гатчины.

Горожане пожаловались на состояние тротуара вдоль четной стороны улицы Горького. «Центр города, а на тротуаре сплошные выбоины. В дождь приходится идти по грязи или обходить по проезжей части», - написал автор обращения.

На проезжей части между домами № 16 и № 37 по улице Хохлова автомобилисты отмечают просадку канализационного люка, который гремит при проезде по нему. На улице Хохлова, 4 не хватает половинки канализационного люка, что может привести к беде.

По недавно открытому проезду – продолжению улицы Слепнева уже появились вопросы у местных жителей. «На новом участке имеется карман. При этом остановка в нем запрещена дорожными знаками. По мнению автора обращения, нужно либо установить соответствующий знак, либо убрать карман.

Еще одну дорожную проблему в микрорайоне Аэродром обозначили жильцы дома № 17 по улице Генерала Кныша. Они попросили установить знаки приоритета на пересечении улицы Генерала Кныша и бульвара Авиаторов. «Водители по умолчанию считают улицу Генерала Кныша главной, хотя этот перекресток является равнозначным. Из-за отсутствия знаков создается аварийно-опасная обстановка», - написал автор обращения.

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