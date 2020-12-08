Малыши помогают бороться с ковидом

Так, воспитанники и сотрудники детского сада № 52 приняли участие в волонтерском движении «Помощь пациентам госпиталя ЛенЭКСПО». Малыши своими руками сделали новогодние открытки для пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции и нуждающихся в добрых и теплых словах в новогодние праздники.

Заведующая детским садом № 24 Екатерина Игнатюк передала детские работы для оформления выставки «Спасибо врачам» заведующему поликлиники микрорайона Аэродром в Гатчине Евгению Кузьмину. В своих творческих работах воспитанники детского сада и их родители выразили слова благодарности всем медицинским работникам.