Малыши помогают бороться с ковидом

Так,
воспитанники и сотрудники детского сада № 52 приняли участие в волонтерском
движении «Помощь пациентам госпиталя ЛенЭКСПО». Малыши своими руками сделали
новогодние открытки для пациентов, проходящих лечение от коронавирусной
инфекции и нуждающихся в добрых и теплых словах в новогодние праздники.
Заведующая
детским садом № 24 Екатерина Игнатюк передала детские работы для оформления
выставки «Спасибо врачам» заведующему поликлиники микрорайона Аэродром в
Гатчине Евгению Кузьмину. В своих творческих работах воспитанники детского сада
и их родители выразили слова благодарности всем медицинским работникам.