В Ленинградской области запрещены новогодние корпоративы и ёлки

В Ленинградской области вводится запрет на проведение корпоративных мероприятий, в том числе посвященных празднованию Нового года, а также общественных праздников – городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах. При этом проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки допускается при участии не более 18 человек и при обязательном использовании масок.

Новым документом ограничена работа общепита в торговых центрах Ленинградской области: с 30 декабря по 3 января включительно запрещена работа организаций общественного питания вне обособленных помещений (фуд-корт и фуд-плейс). Для всех остальных предприятий общепита в Ленинградской области сохраняются ранее принятые ограничения – с 23 до 6 часов кафе и рестораны могут работать только навынос и доставку. Исключение – столовые предприятий и кафе на вокзалах и автозаправочных станциях.

Театры и концертные организации могут работать при условии заполняемости не более 50% мест и с обязательным использованием масок зрителями. Дома культуры в первой («красной») зоне могут осуществлять деятельность только в части методической работы, репетиций, кружков и проведения мероприятий для зрителей в онлайн формате. Во второй и третьей зонах в Домах культуры разрешены не только занятия, но и мероприятия в зрительном зале при условии заполняемости не более 50% мест, но не свыше 80 человек для «желтой» зоны и не свыше 100 человек для «зеленой» зоны, с обязательным использованием масок зрителями.

Документом внесены уточнения для проведения экскурсий в музеях региона. Так, для «желтой» зоны численность групповых экскурсий в помещениях сокращена с 10 до 7 человек, но не более одного человека на 10 кв. м.

Вводятся требования по организации отдыха детей в оздоровительных лагерях. Разрешено только 50% заполнение групп и отрядов, одновременный заезд и выезд всех детей и сотрудников на всю смену. В случае выезда за пределы лагеря в период работы смены возвращение в лагерь не допускается. Также детям необходима медицинская справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, а сотрудникам – обязательное прохождение теста на COVID-19 не позднее, чем за трое суток до начала работы. В самом лагере обязательно нахождение медицинских работников, а также соблюдение социальной дистанции 1,5 метра при расстановке кроватей.

В постановлении также уточняется, что медицинские работники получат 100-процентную компенсацию стоимости путевок в лагеря в 2020-2021 гг на детей.

Еще одно нововведение: для жителей на изоляции в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией или в связи с контактом с больными COVID-19 работу волонтеров и социальных работников для решения бытовых вопросов будут организовывать органы местного самоуправления.

Внесены корректировки, относящиеся к сфере спортивных мероприятий. Постановлением разрешили проведение не только спортивных, но и физкультурных соревнований. Ограничения по численности остались прежними: команда до 18 человек, при условии, что в помещении будет находиться не более 1 человека на 4 кв. м и в целом не более 36 участников соревнований.

Постановление вступает в силу с даты официального опубликования – с 8 декабря 2020 года.

На сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

- в первой («красной») – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Тихвинский;

- во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Кировский, Сланцевский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский и Сосновый Бор;

- в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.