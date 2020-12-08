В Ленинградской области запрещены новогодние корпоративы и ёлки

В Ленинградской
области вводится запрет на проведение корпоративных мероприятий, в том числе
посвященных празднованию Нового года, а также общественных праздников –
городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах. При этом
проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения,
семейные торжества, поминки допускается при участии не более 18 человек и при
обязательном использовании масок.
Новым документом
ограничена работа общепита в торговых центрах Ленинградской области: с 30
декабря по 3 января включительно запрещена работа организаций общественного
питания вне обособленных помещений (фуд-корт и фуд-плейс). Для всех остальных
предприятий общепита в Ленинградской области сохраняются ранее принятые
ограничения – с 23 до 6 часов кафе и рестораны могут работать только навынос и
доставку. Исключение – столовые предприятий и кафе на вокзалах и
автозаправочных станциях.
Театры и
концертные организации могут работать при условии заполняемости не более 50%
мест и с обязательным использованием масок зрителями. Дома культуры в первой
(«красной») зоне могут осуществлять деятельность только в части методической
работы, репетиций, кружков и проведения мероприятий для зрителей в онлайн
формате. Во второй и третьей зонах в Домах культуры разрешены не только
занятия, но и мероприятия в зрительном зале при условии заполняемости не более
50% мест, но не свыше 80 человек для «желтой» зоны и не свыше 100 человек для
«зеленой» зоны, с обязательным использованием масок зрителями.
Документом внесены
уточнения для проведения экскурсий в музеях региона. Так, для «желтой» зоны
численность групповых экскурсий в помещениях сокращена с 10 до 7 человек, но не
более одного человека на 10 кв. м.
Вводятся
требования по организации отдыха детей в оздоровительных лагерях. Разрешено
только 50% заполнение групп и отрядов, одновременный заезд и выезд всех детей и
сотрудников на всю смену. В случае выезда за пределы лагеря в период работы
смены возвращение в лагерь не допускается. Также детям необходима медицинская
справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, а
сотрудникам – обязательное прохождение теста на COVID-19 не позднее, чем за
трое суток до начала работы. В самом лагере обязательно нахождение медицинских
работников, а также соблюдение социальной дистанции 1,5 метра при расстановке
кроватей.
В постановлении
также уточняется, что медицинские работники получат 100-процентную компенсацию
стоимости путевок в лагеря в 2020-2021 гг на детей.
Еще одно
нововведение: для жителей на изоляции в связи с заболеванием коронавирусной
инфекцией или в связи с контактом с больными COVID-19 работу волонтеров и
социальных работников для решения бытовых вопросов будут организовывать органы
местного самоуправления.
Внесены
корректировки, относящиеся к сфере спортивных мероприятий. Постановлением
разрешили проведение не только спортивных, но и физкультурных соревнований.
Ограничения по численности остались прежними: команда до 18 человек, при
условии, что в помещении будет находиться не более 1 человека на 4 кв. м и в
целом не более 36 участников соревнований.
Постановление
вступает в силу с даты официального опубликования – с 8 декабря 2020 года.
На сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:
- в первой («красной») – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Тихвинский;
- во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Кировский, Сланцевский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский и Сосновый Бор;
- в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
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