Почему Снегурочка не сразу стала своей на советских праздниках?

В конце XIX века этот сюжет переложил на свой лад А.Н. Островский: у него дочь Мороза и Весны уходит жить к людям, влюбляется и тает от любви. Над постановкой «весенней сказки» работали П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков, пьеса пользовалась бешеной популярностью у современников. А знакомая нам с детства Снегурочка-красавица, с косой до пояса, в шубке с морозными узорами, с богато отороченными мехом воротником, манжетами и шапкой - детище великих художников В.М. Васнецова и М.А. Врубеля: оба работали над эскизами к одноименной опере Римского-Корсакова.

Удивительно, но «боярышня, в тулупчике, в сапожках, в рукавичках» сошла с театральных подмостков в аскетичную советскую жизнь. Впрочем, не сразу...

Историческая встреча с Дедом Морозом

Дед Мороз в городской среде был хорошо известен до революции, еще в начале XX века он приходил с подарками на рождественские елки к "барчукам". Потому в годы жесткой антирелигиозной кампании был признан старорежимным предрассудком и попал в немилость:

Дед рождественский с мешком,

Был ты чтим когда-то!

А теперь тебя смешком

Встретят все ребята! -

распевали пионеры в 1927 году. Однако через десять лет они же, повзрослев и став комсомольцами, облачатся в шубы и, приклеив бороды из ваты, будут развлекать на новогодней елке счастливых детишек. Дело в том, что 28 декабря 1935 года второй секретарь ЦК ВКП(б) Украины П.П. Постышев выступил через газету «Правда» с призывом искоренить «нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком» и устроить «хорошую советскую елку во всех городах и колхозах».

Трудно поверить, что дело обошлось без санкции товарища Сталина, который месяцем ранее произнес знаменитое: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее!» Трудно представить и то, что творилось в умах и сердцах ответственных работников, которым пришлось спешно (три дня до Нового года!) готовить еще вчера опальный "поповский праздник"! Первые, "экспериментальные" елки 1936 года на всякий случай проводили без Деда Мороза - насчет его реабилитации в послании Постышева ничего не говорилось, а рисковать никому не хотелось. Но на встречу Нового 1937 года Дед Мороз пришел ко всем ребятам.

Статья Павла Постышева в газете "Правда". Декабрь 1935 года.

И кое-где - в сопровождении юной помощницы.

Громогласного седобородого старика с палкой многие дошкольники откровенно побаивались. Поэтому, обобщив первый "елочный" опыт, советские педагоги и деятели культуры разработали единый канон праздника, сделав Снегурочку непременной помощницей Деда Мороза.

Сапожки из ткани, косы изо льна

Репертуарный сборник 1938 года, на который отныне должны были ориентироваться устроители новогодних торжеств, так определял сущность и роль Снегурочки:

«Задорная девочка, ровесница зрителей... проказница. Она не стоит на месте, придумывая различные затеи. Она посредница между Дедом Морозом и зрителями, она первый помощник и участник всех мероприятий, организуемых «зверями».

В 1930-е годы образ Васнецова и Врубеля был упрощен и облегчен, так как предполагалось, что Снегурочка - совсем юное создание: «Делая костюм Снегурочки, не берите в образец "оперную" Снегурочку. Она в непосредственном общении со зрителями будет тяжела и непонятна». Вот как было предписано выглядеть довоенной Снегурочке:

«Белая или светло-голубая шубка-платье, опушенное белой фланелью. Шапочка из того же материала. На ногах светлые валенки или сапожки, сшитые из ткани и надетые на обычную обувь. Узоры на шубке и шапочке наносятся от руки или через трафарет голубой, розовой, светло-желтой красками и серебряным блеском. Косы делаются изо льна, пеньки или раскрученных шелковых шнуров светло-желтого цвета и пришиваются к шапочке».

Но после войны от канона отошли, костюмы стали разнообразнее, вернулся оперный вариант - в длинной шубе. А первые игрушечные снегурочки из папье-маше словно сошли с полотна Васнецова.





Так встречали Новый год воспитанники детских садов. 1929 год.





Похищение внучки

Снегурочка сразу завоевала детские сердца. При ней самые застенчивые малыши втягивались в игру и набирались храбрости прочитать стихотворение. Не удивительно, что очень скоро сценарии новогодних праздников стали составлять «под Снегурочку». Деду Морозу оставалось лишь зажигать огоньки под возгласы «Елочка, зажгись!» и раздавать подарки.

«Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка!» - скандировали в первую декаду января тысячи детей по всему Союзу. Кто скрывался за роскошной голубой шубкой? На Кремлевской елке отличников учебы развлекали ведущие советские актрисы. На школьных елках - лучшие ученицы. На ведомственных чаще всего подрабатывали студенты театральных вузов и молодые актеры. Платили хорошо. К примеру, в 1940 году в ленинградском ДК Промкооперации Снегурочка получала 40 рублей «за выход». Недаром в артистической среде появилась присказка: «кормят ноги волка, а актера – елка».

Традиционной интригой новогодних представлений было внезапное исчезновение Снегурочки. Детей активно привлекали к поискам, и ко всеобщему удовольствию внучка Деда Мороза и праздник были неизменно спасены.

А это первая елка в Кремле. 1935 год.

Вызов на дом

В 1975 году на экраны вышел фильм-сказка "Новогодние приключения Маши и Вити", окончательно закрепивший ведущую роль Снегурочки в советской новогодней традиции. Похищенная внучка Деда Мороза поет:

... к девчонкам моим и мальчишкам

Без меня никогда, никогда

Не придет Новый Год.

А на излете советской эпохи Снегурочка и Дед Мороз «пошли в народ». Среди сотен видов услуг, которые предлагали населению службы быта, появился сезонный сервис - вызов новогоднего дуэта на дом. Кинематографисты отреагировали мелодрамой «Снегурочку вызывали?» (премьера 31 декабря 1985 года) с Ириной Алферовой и Владимиром Меньшовым в главных ролях. По сюжету молодая актриса "снегурит" в службе быта и внезапно остается без напарника. Роль Деда Мороза приходится исполнять водителю...





КСТАТИ

Снегурочка изображена на флаге Островского района Костромской области, а в Костроме располагается ее резиденция. Так что сегодня с внучкой Деда Мороза можно встречаться круглый год.





"Российская газета" https://rg.ru/2019/12/24/kak-na-sovetskie-novogodnie-prazdniki-vernulas-snegurochka.html

Фото "Российская газета"



