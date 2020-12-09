Уральские ученые рассказали, какие слова появились в пандемию COVID-19

Исследователи пришли к выводу, что языки четырех стран пополнились не только медицинской терминологией, но и словами, напрямую отражающими сложившуюся ситуацию, сообщает пресс-служба университета.

- Актуальная для этого года тема COVID-19 обретает новые грани как исследовательская проблема мирового масштаба в социокоммуникативном и лингвистическом аспектах, - цитирует пресс-служба профессора кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Татьяна Ицкович.

Так, россияне стали употреблять следующие слова: коронавирье, карантец, макароновирус и гречкохайп, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья). Людей стали называть коронапофигистами, ковигистами, карантье (владелец собаки, который сдает ее для прогулок в аренду), голомордыми.

- В ситуации социального напряжения ярко проявляется присущий русской лингвокультуре словоцентризм: активизируются креативные операции как с планом выражения, так и с планом содержания словесных знаков, актуальных для текущего времени. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества, - приводятся слова профессора кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева.

По ее словам, такое придумывание слов - языковая игра, которая среди прочего помогает адаптироваться к психологически трудному периоду.

В исследовании указаны новые слова и в других языках. Например, финны придумали слово, означающее государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией - koronavelka. Чтобы избежать заражения, люди должны соблюдать особенную коронавирусную дисциплину, koronakuri. Человека или место, которое распространяет вирус вокруг себя, называют koronalinko, суперзаражатель. Человек, который сбежал в провинцию, чтобы не заболеть - koronapakolainen.

В Швеции появились, например, такие слова, как coronasjuk и coronadrabbad (больной, пораженный коронавирусом), coronaavstånd (социальная дистанция во время нынешней пандемии), coronaoffer (жертва коронавируса), coronatider (времена COVID-19), coronahälsning (приветствие на расстоянии без пожатия руки).

В Испании новые слова зарождались в соцсетях, некоторые определения появлялись как мемы, другие - из-за отсутствия термина, который мог бы коротко описать ситуацию. Так, испанцы придумали и стали употреблять слова сoronacrisis (коронакризис), coronials (корониалы - поколение, которое рождается во время карантина), использовать иронический призыв к al confinamiento (конфиттинг - увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий), balconazis (балконнаци - люди, оскорбляющие тех, кто ходит по улице).





"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/17/reg-urfo/uralskie-uchenye-rasskazali-kakie-slova-poiavilis-v-pandemiiu-covid-19.html

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