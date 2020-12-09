Уральские ученые рассказали, какие слова появились в пандемию COVID-19

Исследователи пришли к
выводу, что языки четырех стран пополнились не только медицинской
терминологией, но и словами, напрямую отражающими сложившуюся ситуацию,
сообщает пресс-служба университета.
- Актуальная для этого
года тема COVID-19 обретает новые грани как исследовательская проблема мирового
масштаба в социокоммуникативном и лингвистическом аспектах, - цитирует
пресс-служба профессора кафедры русского языка, общего языкознания и речевой
коммуникации Уральского федерального университета Татьяна Ицкович.
Так, россияне стали
употреблять следующие слова: коронавирье, карантец, макароновирус и гречкохайп,
карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее
занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного
безделья). Людей стали называть коронапофигистами, ковигистами, карантье
(владелец собаки, который сдает ее для прогулок в аренду), голомордыми.
- В ситуации социального
напряжения ярко проявляется присущий русской лингвокультуре словоцентризм:
активизируются креативные операции как с планом выражения, так и с планом
содержания словесных знаков, актуальных для текущего времени. Велик пласт
окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества, - приводятся
слова профессора кафедры русского языка, общего языкознания и речевой
коммуникации УрФУ Ирина Вепрева.
По ее словам, такое
придумывание слов - языковая игра, которая среди прочего помогает
адаптироваться к психологически трудному периоду.
В исследовании указаны
новые слова и в других языках. Например, финны придумали слово, означающее
государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией - koronavelka.
Чтобы избежать заражения, люди должны соблюдать особенную коронавирусную
дисциплину, koronakuri. Человека или место, которое распространяет вирус вокруг
себя, называют koronalinko, суперзаражатель. Человек, который сбежал в
провинцию, чтобы не заболеть - koronapakolainen.
В Швеции появились,
например, такие слова, как coronasjuk и coronadrabbad (больной, пораженный
коронавирусом), coronaavstånd (социальная дистанция во время нынешней
пандемии), coronaoffer (жертва коронавируса), coronatider (времена COVID-19),
coronahälsning (приветствие на расстоянии без пожатия руки).
В Испании новые слова
зарождались в соцсетях, некоторые определения появлялись как мемы, другие -
из-за отсутствия термина, который мог бы коротко описать ситуацию. Так, испанцы
придумали и стали употреблять слова сoronacrisis (коронакризис), coronials
(корониалы - поколение, которое рождается во время карантина), использовать
иронический призыв к al confinamiento (конфиттинг - увеличение веса при отсутствии
физических упражнений и наличии лишних калорий), balconazis (балконнаци - люди,
оскорбляющие тех, кто ходит по улице).
"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/17/reg-urfo/uralskie-uchenye-rasskazali-kakie-slova-poiavilis-v-pandemiiu-covid-19.html
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