В Гатчинский дворец вернулась «свинка» времён империи

Каждый такой экспонат, вернувшийся во дворец, интересен не только своей буквальной ценностью, но и тем, что за ним стоит история нескольких поколений одной или нескольких семей.

На встрече во дворце Людмила Васильевна Чуринова рассказала, что этот графин появился в её семье очень давно. В своё время она вышла замуж за гатчинца в шестом поколении, Игоря Алексеевича Чуринова. Его дед, Фёдор Карлович Ренни, в годы царствования Александра III трудился в службе канцелярии императорской охоты. Стеклянный графин в виде свиньи он получил в подарок от своего приятеля Родиона Хлебникова, который служил буфетчиком в Гатчинском дворце. Хлебниковы сдавали семье Ренни дом в Мариенбурге, рядом с Покровской церковью. Семьи дружили. Как считает Людмила Васильевна, стеклянный графин появился в семье Ренни не позднее 1913 года.

- С тех пор этот графин из Гатчины никуда не уезжал, - говорит дарительница. - В 1919 году Фёдор Карлович вместе с войсками Юденича ушёл было за границу, но заболел тифом, и ему пришлось вернуться в Гатчину. До Великой Отечественной войны он работал бухгалтером в артели инвалидов. В начале немецкой оккупации семья Ренни ушла пешком в Ленинград и оказалась в блокаде. Фёдор Карлович умер в 1941 году. В 1949 году в Гатчину вернулась младшая дочь Фёдора Карловича, будущая свекровь Людмилы Васильевны, Ольга Фёдоровна.

Графин чудом сохранился во время Великой Отечественной войны — вместе с ещё некоторыми другими вещами семьи Ренни. В 1953 году Людмила Васильевна вошла в семью Ренни-Чуриновых, выйдя замуж за Игоря Алексеевича Чуринова. Как она рассказывает, графин к тому времени был уже повреждён (отломана одна из четырёх «ножек»). В качестве семейной реликвии графин долгое время хранился в квартире свекрови Людмилы Васильевны. Спустя много лет после того, как графин занял своё место в серванте в квартире Чуриновых, Людмила Васильевна решилась передать его в дар музею-заповеднику «Гатчина».

- Желание хоть как-то поучаствовать в восстановлении былого величия Гатчинского дворца у меня было давно, - говорит Людмила Васильевна. - Одним из тех, кто подтолкнул меня к этому, был гатчинский краевед Андрей Бурлаков. Он тогда писал книгу о Мариенбурге и приходил узнать о жизни там моей свекрови. Андрей Бурлаков и посоветовал мне, к кому обратиться, чтобы начать эти переговоры. Я волновалась за судьбу графина и решила ускорить процесс передачи. Я подумала, что графин лучше сохранится в музее, чем в шкафу, переполненном посудой. Решение о его передаче мы приняли на семейном совете, и никто не возражал.

Прозрачная стеклянная свинка словно улыбается, широко разинув пасть. Вместо «пятачка» - стеклянная пробка. Несмотря на одну из отбитых «ножек», можно уверенно сказать — этому экспонату невероятно повезло. Повезло и музею, ведь вещь эта действительно уникальна.

Как рассказала хранитель фонда фарфора и стекла музея-заповедника «Гатчина» Светлана Фомина, до революции 1917 года в царской резиденции подобных вещей было много. По тем временам эти вещи не считались особо ценными и выпускались в больших количествах. Любопытно, что стеклодувы делали их не только в форме свинок, но и в виде медведей или собак.

В основном все они не сохранились из-за своей хрупкости. Последняя такая «свинья»-графин экспонировалась ещё до войны, в одной из комнат семьи Александра III. Эта вещь не была эвакуирована и считается утраченной с 1941 года. В архиве ГМЗ «Гатчина» сохранилось изображение этого графина, изготовленного российскими мастерами-стеклодувами в конце XIX века.

Сотрудники дворца-музея подтвердили, что переданный в дар музею графин-«свинья» действительно мог некогда «выйти» из Гатчинского дворца. До революции члены царской семьи иногда делали такого рода подарки работникам дворца.

- Это радостное событие для музея, - говорит первый заместитель директора ГМЗ «Гатчина» Ирина Абросимова. - Для нас это очень ценный экспонат, и нам ещё предстоит узнать его истинную судьбу. Для нас получился своего рода рождественский подарок. К Новому году графин обещали отреставрировать наши мастера. Он будет как новенький...

По словам Ирины Абросимовой стеклянный графин в виде свиньи будет выставлен для публики уже в начале 2021 года. Он будет экспонироваться там, где хранился его предшественник - в интерьерах комнат семьи Александра III.



