В Гатчинский дворец вернулась «свинка» времён империи

Каждый такой экспонат,
вернувшийся во дворец, интересен не только своей буквальной ценностью, но и
тем, что за ним стоит история нескольких поколений одной или нескольких семей.
На встрече во дворце
Людмила Васильевна Чуринова рассказала, что этот графин появился в её семье
очень давно. В своё время она вышла замуж за гатчинца в шестом поколении, Игоря
Алексеевича Чуринова. Его дед, Фёдор Карлович Ренни, в годы царствования
Александра III трудился в службе канцелярии императорской охоты. Стеклянный
графин в виде свиньи он получил в подарок от своего приятеля Родиона
Хлебникова, который служил буфетчиком в Гатчинском дворце. Хлебниковы сдавали
семье Ренни дом в Мариенбурге, рядом с Покровской церковью. Семьи дружили. Как
считает Людмила Васильевна, стеклянный графин появился в семье Ренни не позднее
1913 года.
- С тех пор этот графин
из Гатчины никуда не уезжал, - говорит дарительница. - В 1919 году Фёдор
Карлович вместе с войсками Юденича ушёл было за границу, но заболел тифом, и
ему пришлось вернуться в Гатчину. До Великой Отечественной войны он работал
бухгалтером в артели инвалидов. В начале немецкой оккупации семья Ренни ушла
пешком в Ленинград и оказалась в блокаде. Фёдор Карлович умер в 1941 году. В
1949 году в Гатчину вернулась младшая дочь Фёдора Карловича, будущая свекровь
Людмилы Васильевны, Ольга Фёдоровна.
Графин чудом сохранился
во время Великой Отечественной войны — вместе с ещё некоторыми другими вещами
семьи Ренни. В 1953 году Людмила Васильевна вошла в семью Ренни-Чуриновых,
выйдя замуж за Игоря Алексеевича Чуринова. Как она рассказывает, графин к тому
времени был уже повреждён (отломана одна из четырёх «ножек»). В качестве
семейной реликвии графин долгое время хранился в квартире свекрови Людмилы
Васильевны. Спустя много лет после того, как графин занял своё место в серванте
в квартире Чуриновых, Людмила Васильевна решилась передать его в дар музею-заповеднику
«Гатчина».
- Желание хоть как-то
поучаствовать в восстановлении былого величия Гатчинского дворца у меня было
давно, - говорит Людмила Васильевна. - Одним из тех, кто подтолкнул меня к
этому, был гатчинский краевед Андрей Бурлаков. Он тогда писал книгу о
Мариенбурге и приходил узнать о жизни там моей свекрови. Андрей Бурлаков и
посоветовал мне, к кому обратиться, чтобы начать эти переговоры. Я волновалась
за судьбу графина и решила ускорить процесс передачи. Я подумала, что графин
лучше сохранится в музее, чем в шкафу, переполненном посудой. Решение о его
передаче мы приняли на семейном совете, и никто не возражал.
Прозрачная стеклянная
свинка словно улыбается, широко разинув пасть. Вместо «пятачка» - стеклянная
пробка. Несмотря на одну из отбитых «ножек», можно уверенно сказать — этому
экспонату невероятно повезло. Повезло и музею, ведь вещь эта действительно
уникальна.
Как рассказала хранитель
фонда фарфора и стекла музея-заповедника «Гатчина» Светлана Фомина, до
революции 1917 года в царской резиденции подобных вещей было много. По тем
временам эти вещи не считались особо ценными и выпускались в больших
количествах. Любопытно, что стеклодувы делали их не только в форме свинок, но и
в виде медведей или собак.
В основном все они не
сохранились из-за своей хрупкости. Последняя такая «свинья»-графин
экспонировалась ещё до войны, в одной из комнат семьи Александра III. Эта вещь
не была эвакуирована и считается утраченной с 1941 года. В архиве ГМЗ «Гатчина»
сохранилось изображение этого графина, изготовленного российскими
мастерами-стеклодувами в конце XIX века.
Сотрудники дворца-музея
подтвердили, что переданный в дар музею графин-«свинья» действительно мог
некогда «выйти» из Гатчинского дворца. До революции члены царской семьи иногда
делали такого рода подарки работникам дворца.
- Это радостное событие
для музея, - говорит первый заместитель директора ГМЗ «Гатчина» Ирина
Абросимова. - Для нас это очень ценный экспонат, и нам ещё предстоит узнать его
истинную судьбу. Для нас получился своего рода рождественский подарок. К Новому
году графин обещали отреставрировать наши мастера. Он будет как новенький...
По словам Ирины
Абросимовой стеклянный графин в виде свиньи будет выставлен для публики уже в
начале 2021 года. Он будет экспонироваться там, где хранился его предшественник
- в интерьерах комнат семьи Александра III.