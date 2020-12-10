Найденную технику военных лет соберут под одной крышей в Ленинградской области

«Мы находимся в Кировском районе — на героической земле, где в 1943 году начался прорыв блокады Ленинграда. Именно здесь по поручению Президента России Владимира Путина был построен музей, где все предметы — подлинные. Их подняли со дна Невы, из болот и лесов. И сегодня мы продолжаем поисковую работу. Ежегодно до 200 отрядов проводят раскопки на территории Ленинградской области. Они находят не только орудия, но и останки советских солдат. Каждый год мы хороним до 5 тысяч красноармейцев, погибших в боях за Родину. Со дна Невы поднята не только пушка, но и знаменитая «Полуторка». Недавно был обнаружен самолёт и два танка. Следующий год особенно символичен — 80 лет начала работы «Дороги жизни» и боев на Невском пятачке. Мы приняли решение недалеко от музея «Прорыв» построить павильон, куда поместим всю найденную технику военных лет, которая защищала Ленинград, на которой солдаты сражались и героически погибали. Я считаю, что самое главное — это память о войне. И наша задача эту память сохранить», — сказал глава региона.

76-миллиметровая полковая пушка образца 1927 года была обнаружена в ходе поисковых работ у Невского пятачка в июне этого года. Со дна Невы орудие доставали при помощи водолазов и многотонного плавучего крана.

Теперь, после реконструкции, этот исторический артефакт займет достойное место на открытой площадке музея-панорамы «Прорыв».

По архивным данным, пушка затонула в октябре 1941 года, во время переправы через реку частей Красной армии. Исследователи предполагают, что пушка затонула во время боя, так как на дне вокруг нее были раскиданы снаряды.

Судьбу расчета этого орудия на сегодняшний день узнать не удалось. Исследователи уже сделали запросы в архив Кировского завода, где она была выпущена, музей артиллерии, центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.