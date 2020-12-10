Стратегия - 2030. Новые задачи

Это уже второй программный документ в этой
сфере, который определяет основные болевые точки и направления борьбы с
наркоситуацией в России. Первая Стратегия была принята ещё в июне 2010 года и
определила системный подход к проблеме. Основными задачами, помимо прочих,
тогда были создание государственной системы мониторинга наркоситуации и
пресечение наркотрафика из-за рубежа. Благодаря реализации поставленных задач,
стало возможным создание обновлённой Стратегии государственной антинаркотической
политики на будущее десятилетие, которая была утверждена Президентом Российской
Федерации (Указ №733 от 23.11.2020г.).
В России
Современная наркоситуация в стране
оценивается как «тяжёлая». По данным МВД России, в стране регулярно или изредка
употребляют наркотики не менее 1,9 миллиона человек. Вектор наркопотребления
смещается в сторону синтетических веществ. С 2010 года можно констатировать
рост числа лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией
(2018 г. - 63,4 тыс.чел.; 2015 г. - 48,9 тыс.чел., 2010 г. - 26,4 тыс.чел.). Продвигаются новые модели потребления – «клубное», «статусное», «рекреативное», которые, по мнению М.Е. Поздняковой (кандидата философских наук, руководителя сектора социологии девиантного поведения Института социологии ФНИСЦ РАН), в реальности являются промежуточной стадией формирования наркозависимости. Подростки и молодёжь вовлекаются в наркотизацию через сеть «Интернет». Такое положение – это прямая угроза национальной безопасности.
При этом правоохранительные органы ни на
минуту не прекращают своей работы. Так, в 2019 г. зарегистрировано в 1,6 раза
больше преступлений по фактам незаконного наркопроизводства. Ликвидировано 208
подпольных лабораторий, в основном изготавливавших на специальном оборудовании
синтетические наркотики из прекурсоров и других химических веществ и реактивов,
что почти в 2 раза больше, чем за прошлый период. Почти на треть в 2019 г.
увеличилось количество выявленных преступлений по незаконному обороту
наркотиков (24 817), совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий. В ходе расследования
наркопреступлений установлено 85 425 лиц, их совершивших.
В регионе
И в 47 регионе предпринимают все
необходимые усилия для противодействия наркопреступности. За 2019 год всеми
правоохранительными органами на территории Ленобласти зарегистрировано 2023
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, что меньше на 16,8% по
сравнению с 2018 г. При этом сотрудниками правоохранительных органов из
незаконного оборота изъято более 180 кг. наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ.
Проводится планомерная профилактическая
работа с несовершеннолетними и молодежью, организуются просветительские
семинары, конференции, встречи и родительские собрания, где пропагандируется
здоровый образ жизни детей и повышение ответственности родителей за их
воспитание.
Однако, несмотря на успехи, ситуация в
Ленинградской области остаётся весьма непростой.
Закон суров
Реализуя задачи, поставленные ещё в 2010
году, законодателями была существенно скорректирована нормативная правовая
база. В частности, как сообщил глава МВД России генерал полиции РФ Владимир
Колокольцев, который представлял проект обновлённой Стратегии: «Перечень
наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных или ограниченных к
обороту на территории Российской Федерации, расширен более чем на 330 позиций».
В дальнейшем законотворческая работа будет продолжена. МВД России уже
разработан и внесен в правительство проект закона, устанавливающий ответственность
за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков с использованием сети
«Интернет».
«В качестве своих приоритетных задач МВД
России видит реализацию мер по пресечению деятельности организованных групп,
причастных к незаконному обороту наркотиков, а также противодействие
наркопреступлениям с использованием IT-технологий и подрыв экономических основ
наркобизнеса», - подытожил министр.
Новые цели
Одной из трёх стратегических целей
обновлённой антинаркотической политики названо снижение тяжести последствий
незаконного потребления наркотиков. А значит, особое внимание будет уделено
социальной реабилитации и ресоциализации бывших наркопотребителей, возвращение
в общество тех, кто твёрдо решил избавиться от зависимости.
Необходимость действий в этом направлении
подтверждают в Ленинградском областном наркологическом диспансере.
«Совершенствование материально-технической
базы, поддержание деятельности медицинских реабилитационных центров и отделений
– это то, что и больным, и медикам даёт уверенность и надежду», - говорит А.А.
Руденко, заведующий реабилитационным отделением ГБУЗ ЛОНД. - «А сохранение
доступности государственной наркологической службы гарантирует, что всем нуждающимся
будет оказана необходимая помощь, и непростая ситуация в сфере наркопотребления
может быть преодолена».
Достичь результата
Стратегия 2030 ставит перед исполнительной
властью и обществом конкретные цели, результат достижения которых можно
выразить сухим языком цифр.
Но не нужно думать, что кто-то всё сделает
за нас. Важно понять: каждый может внести свою лепту – осознать важность
проблемы, помочь близким сформировать отношение к наркотикам, как к одному из
самых страшных зол. И тогда изменить наркоситуацию в стране с тяжёлой на
нейтральную будет намного легче.
Проконсультироваться в сложной ситуации всегда можно в ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер: «Горячая линия» – (812) 296-99-03 (по рабочим дням с 09.00 до 15.00) или на сайте – лонд.рф