Стратегия - 2030. Новые задачи

Это уже второй программный документ в этой сфере, который определяет основные болевые точки и направления борьбы с наркоситуацией в России. Первая Стратегия была принята ещё в июне 2010 года и определила системный подход к проблеме. Основными задачами, помимо прочих, тогда были создание государственной системы мониторинга наркоситуации и пресечение наркотрафика из-за рубежа. Благодаря реализации поставленных задач, стало возможным создание обновлённой Стратегии государственной антинаркотической политики на будущее десятилетие, которая была утверждена Президентом Российской Федерации (Указ №733 от 23.11.2020г.).

В России

Современная наркоситуация в стране оценивается как «тяжёлая». По данным МВД России, в стране регулярно или изредка употребляют наркотики не менее 1,9 миллиона человек. Вектор наркопотребления смещается в сторону синтетических веществ. С 2010 года можно констатировать рост числа лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией

(2018 г. - 63,4 тыс.чел.; 2015 г. - 48,9 тыс.чел., 2010 г. - 26,4 тыс.чел.). Продвигаются новые модели потребления – «клубное», «статусное», «рекреативное», которые, по мнению М.Е. Поздняковой (кандидата философских наук, руководителя сектора социологии девиантного поведения Института социологии ФНИСЦ РАН), в реальности являются промежуточной стадией формирования наркозависимости. Подростки и молодёжь вовлекаются в наркотизацию через сеть «Интернет». Такое положение – это прямая угроза национальной безопасности.

При этом правоохранительные органы ни на минуту не прекращают своей работы. Так, в 2019 г. зарегистрировано в 1,6 раза больше преступлений по фактам незаконного наркопроизводства. Ликвидировано 208 подпольных лабораторий, в основном изготавливавших на специальном оборудовании синтетические наркотики из прекурсоров и других химических веществ и реактивов, что почти в 2 раза больше, чем за прошлый период. Почти на треть в 2019 г. увеличилось количество выявленных преступлений по незаконному обороту наркотиков (24 817), совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В ходе расследования наркопреступлений установлено 85 425 лиц, их совершивших.

В регионе

И в 47 регионе предпринимают все необходимые усилия для противодействия наркопреступности. За 2019 год всеми правоохранительными органами на территории Ленобласти зарегистрировано 2023 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, что меньше на 16,8% по сравнению с 2018 г. При этом сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 180 кг. наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Проводится планомерная профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, организуются просветительские семинары, конференции, встречи и родительские собрания, где пропагандируется здоровый образ жизни детей и повышение ответственности родителей за их воспитание.

Однако, несмотря на успехи, ситуация в Ленинградской области остаётся весьма непростой.

Закон суров

Реализуя задачи, поставленные ещё в 2010 году, законодателями была существенно скорректирована нормативная правовая база. В частности, как сообщил глава МВД России генерал полиции РФ Владимир Колокольцев, который представлял проект обновлённой Стратегии: «Перечень наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных или ограниченных к обороту на территории Российской Федерации, расширен более чем на 330 позиций». В дальнейшем законотворческая работа будет продолжена. МВД России уже разработан и внесен в правительство проект закона, устанавливающий ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков с использованием сети «Интернет».

«В качестве своих приоритетных задач МВД России видит реализацию мер по пресечению деятельности организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, а также противодействие наркопреступлениям с использованием IT-технологий и подрыв экономических основ наркобизнеса», - подытожил министр.

Новые цели

Одной из трёх стратегических целей обновлённой антинаркотической политики названо снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков. А значит, особое внимание будет уделено социальной реабилитации и ресоциализации бывших наркопотребителей, возвращение в общество тех, кто твёрдо решил избавиться от зависимости.

Необходимость действий в этом направлении подтверждают в Ленинградском областном наркологическом диспансере.

«Совершенствование материально-технической базы, поддержание деятельности медицинских реабилитационных центров и отделений – это то, что и больным, и медикам даёт уверенность и надежду», - говорит А.А. Руденко, заведующий реабилитационным отделением ГБУЗ ЛОНД. - «А сохранение доступности государственной наркологической службы гарантирует, что всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь, и непростая ситуация в сфере наркопотребления может быть преодолена».

Достичь результата

Стратегия 2030 ставит перед исполнительной властью и обществом конкретные цели, результат достижения которых можно выразить сухим языком цифр.

Но не нужно думать, что кто-то всё сделает за нас. Важно понять: каждый может внести свою лепту – осознать важность проблемы, помочь близким сформировать отношение к наркотикам, как к одному из самых страшных зол. И тогда изменить наркоситуацию в стране с тяжёлой на нейтральную будет намного легче.

Проконсультироваться в сложной ситуации всегда можно в ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер: «Горячая линия» – (812) 296-99-03 (по рабочим дням с 09.00 до 15.00) или на сайте – лонд.рф