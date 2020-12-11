Осторожно, телефонные мошенники!

На территории Российской Федерации вот уже несколько лет мошенники изощренно обманывают ни о чем не подозревающих людей. Чаще всего под влияние преступников попадают пожилые люди.

В Министерстве юстиции России рассказали о том, что начиная с 2016 года, в ведомство поступило более 3 000 заявлений граждан из различных субъектов Российской Федерации, в том числе и из Ленинградской области, с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. По сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской Федерации также поступают многочисленные заявления аналогичного содержания.

Схема, которую используют мошенниками, сложна и изощрённа. Возможно, поэтому ни о чем не догадывающиеся граждане из разных уголков России попадают в ловушку. Неизвестные лица связываются с людьми по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных государственных органов Российской Федерации, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки. Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст России или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве. Впоследствии с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, и под различными предлогами сообщает о необходимости перевести денежные средства через платежные системы.

Также, по имеющимся данным, мошенники с использованием технологических возможностей изменяют номер вызывающего абонента на номер Минюста России.

В настоящее время территориальными органами МВД России проводится проверка в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен дополнительный контроль Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Минюст России сообщает, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться сотрудниками Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов, осуществляющими свои должностные обязанности, и просит граждан соблюдать бдительность. Не позволяйте мошенникам обмануть себя!



