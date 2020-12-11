Осторожно, телефонные мошенники!

На территории
Российской Федерации вот уже несколько лет мошенники изощренно обманывают ни о
чем не подозревающих людей. Чаще всего под влияние преступников попадают
пожилые люди.
В Министерстве
юстиции России рассказали о том, что начиная с 2016 года, в ведомство поступило
более 3 000 заявлений граждан из различных субъектов Российской Федерации, в
том числе и из Ленинградской области, с просьбой предоставить бесплатного
адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном
судопроизводстве. По сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской
Федерации также поступают многочисленные заявления аналогичного содержания.
Схема,
которую используют мошенниками, сложна и изощрённа. Возможно, поэтому ни о чем
не догадывающиеся граждане из разных уголков России попадают в ловушку. Неизвестные
лица связываются с людьми по телефону и, представляясь следователями правоохранительных
органов или иных государственных органов Российской Федерации, сообщают о
возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную
компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки.
Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст России или другие
ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного
адвоката для представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве.
Впоследствии с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, и под
различными предлогами сообщает о необходимости перевести денежные средства
через платежные системы.
Также,
по имеющимся данным, мошенники с использованием технологических возможностей
изменяют номер вызывающего абонента на номер Минюста России.
В
настоящее время территориальными органами МВД России проводится проверка в
отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен
дополнительный контроль Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Минюст
России сообщает, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета
судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных
переводов, не могут являться сотрудниками Минюста России и других федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных
органов, осуществляющими свои должностные обязанности, и просит граждан
соблюдать бдительность. Не позволяйте мошенникам обмануть себя!