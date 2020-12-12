Ко Дню Конституции. Президентская библиотека – об истории Основного закона России

Президентская библиотека
предлагает пользователям ознакомиться с Основным законом нашей страны с
внесёнными изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля
2020 года. Текст документа размещён в фонде учреждения и опубликован на его
официальном портале.
Благодаря электронным
материалам Президентской библиотеки можно ознакомиться с подробной историей
Основного закона России, который определяет общественное и государственное устройство,
избирательную систему, принципы организации и деятельности органов власти и
управления, основные права и обязанности граждан.
В электронной коллекции
«Конституция – Основной закон» представлены тексты конституций российского
государства различных исторических эпох. Кроме того, подборка содержит цифровые
копии официальных документов, а также исследования, публицистику, мемуары,
видеоматериалы, иллюстрирующие подробности создания Основного закона.
Большой интерес
представляют раритетные издания из электронного фонда Президентской библиотеки,
позволяющие лучше понять предпосылки к созданию нормативного правового акта
высшей юридической силы. К примеру, на портале можно ознакомиться с
оцифрованной «Государственной уставной грамотой Российской империи» –
реформаторским проектом конституции, разработанным по заданию императора
Александра I, который видел путь изменения политического строя страны в
создании конституции, гарантирующей подданным личную свободу и гражданские
права.
О действующем Основном
законе 1993 года, о том, какие события повлияли на формирование учредительного
документа страны, а также о предыдущих конституционных проектах говорится в
фильме «Право на Конституцию».
С основными вехами
развития отечественного конституционализма, историей создания и принятия
действующей Конституции Российской Федерации 1993 года также знакомит
мультимедийный урок, размещённый на портале Президентской библиотеки. Он
позволяет глубже понять истоки прав, свобод и обязанностей граждан современной
России. Кроме того, каждый желающий сможет проверить свои знания, пройдя
электронную викторину.
Благодаря 3D-туру можно
виртуально посетить зал Конституции, который находится в Президентской
библиотеке. Экспозиция рассказывает о конституциях России ХХ столетия.
Документы, фотографии, кинохроника посвящены Основным государственным законам
Российской империи, Конституции РСФCР 1918 года, Конституциям СССР 1924, 1936 и
1977 годов. Представлены этапы создания и принятия Конституции Российской
Федерации 1993 года – печатные издания, исторические документы, в том числе с
правками и пометками высшего должностного лица страны, оцифрованные подписные
листы, которые главы государства заполняли после принесения присяги, фото- и
кинохроника и другие материалы, связанные с институтом президентства и
государственными символами России. Главным экспонатом выставки является точная
копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная
главой государства в день открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года.
На портале учреждения
доступна видеоэкскурсия по материалам выставки «Из истории конституционализма в
России: проекты и конституции XVIII–XX веков», на которой подробно
рассказывается о развитии законодательства в нашей стране и первых попытках
создать документ, определяющий основные обязанности и права граждан.
Особый интерес вызывают и
видеолекции. Так, из «Урока Конституции» абсолютного победителя Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2017» Ильи Демакова можно узнать, как появлялись
конституции, в чём их суть и насколько важно соблюдать законы страны. Также он
рассказывает, почему в 1993 году возникла необходимость принять новую
Конституцию России и как она формировалась.
Доктор юридических наук,
профессор, один из авторов Конституции Российской Федерации 1993 года Сергей
Шахрай в видеолекции «Живая Конституция России» объясняет, почему каждый
гражданин должен знать Основной закон страны.
Узнать подробно о
Конституции можно и в Электронном музее конституционной истории России, в
создании которого принимали участие Российское историческое общество,
Академический учебно-научный центр РАН - МГУ и Президентская библиотека. В
собрании музея представлены видео- и аудиозаписи, фотографии, цифровые копии
архивных документов, научные публикации, трёхмерные изображения подлинных
артефактов.
Стоит отметить, что для
популяризации знаний о Конституции Президентская библиотека регулярно пополняет
электронные коллекции новыми историческими материалами, раскрывающими тему
государственного устройства, а также проводит видеолектории, трансляции
фильмов, мультимедийные уроки, выставки, посвящённые Основному закону
Российской Федерации.