По тайге и тундре: из Чукотки — в Тюменскую область

Рассказываем, как ВПН-2020 проходит на Дальнем Востоке и в Уральском федеральном округе.

В Чукотском автономном округе Всероссийская перепись стартовала 10 ноября. За месяц переписчики обошли 43 населенных пункта в трех районах и трех городских округах региона.

Особенность этих территорий — отсутствие автомобильных дорог и вечная мерзлота. Сообщение между поселениями обычно происходит по автозимникам на вездеходах, а в случае отсутствия зимников — с помощью авиации или водного транспорта в летний период. Но есть еще отдаленные от населенных пунктов горнодобывающие предприятия, метеостанции и оленеводческие бригады.

Однако специальный транспорт задействовать не пришлось. Все 99 полевых переписчиков, которые работали в труднодоступных поселениях Чукотки, — местные жители.

«Мы подбирали их с учетом проживания на данных территориях. Преимущественно это женщины среднего возраста, работники администраций. В отличие от Охотского района Хабаровского края, где в один участок входило сразу несколько малых поселений, которые пришлось объезжать на катере, на Чукотке было проще. Численность населенных пунктов здесь больше, и в каждом, как правило, свой участок. Поэтому необходимости в дальних переездах у переписчиков не было», — сообщила Людмила Молодковец, начальник отдела статистики населения и здравоохранения Хабаровскстата (регионального подразделения Росстата, ответственного за перепись в Чукотском АО).

Не возникло сложностей и в переписи кочевого населения. По информации администраций сельских поселений, к которым относятся сельхозпредприятия, коренные народы на Чукотке в настоящий момент всеми семьями не кочуют. Многие их представители проживают в селах — и они сообщили переписчикам о членах домохозяйств, которые в тундре пасут оленей.

Информация о полученных данных передавалась посредством интернета, мобильной связи или со стационарного телефона. Приходилось пользоваться всеми видами связи. Таким же образом переписчики связывались с метеостанциями, где зачастую проживают и работают 2–3 человека. Подобные объекты хоть и могут находиться на расстоянии, но имеют отношение к поселениям, где работают переписчики.

«По информации, которую предоставляли муниципалитеты перед стартом кампании, на труднодоступных территориях округа может проживать более 33 тыс. человек. На данный момент переписано 29,5 тыс., то есть 87,4% от числа живущих здесь по текущей информации. Но речь идет только о предварительных данных. В целом перепись прошла успешно, без каких-либо происшествий», — отметила Людмила Молодковец.

На очереди Тюменская область. В декабре Всероссийская перепись населения стартовала и в труднодоступных районах Тюменской области.

За это время будут переписаны предположительно более 21 тыс. человек в 189 отдаленных и труднодоступных поселениях девяти муниципальных районов. Первым станет Тобольский, где переписи подлежит свыше 3 тыс. человек (примерно 13% от общего числа жителей).

Добраться сюда можно только в определенное время года. Одна из возможностей — с наступлением холодов проехать на автомобиле по зимнику. Но такие дороги ведут далеко не ко всем населенным пунктам, поэтому в 12 поселений переписчики отправятся на снегоходах.

Но даже если переписчики — местные жители, то им необходимо доставить переписной инструментарий, экипировку и другие материалы для работы. В декабре такая возможность появилась.

За месяц 10 переписчиков в районе должны посетить около 1,3 тыс. жилых помещений. Как и в других регионах, в работе с населением в основном участвуют женщины, многие из которых уже имеют опыт предыдущих переписей.

В 2021 году работу в других труднодоступных районах области продолжат еще 75 переписчиков. Весной им предстоит посетить и стойбища кочевников-оленеводов.

Водный транспорт они будут использовать в 28 населенных пунктах региона, авиацию — в 13, вездеходы — в 4.

Продолжение на Урале. В ноябре перепись также стартовала в труднодоступных районах Свердловской области и уже завершилась в двух: Байкаловском районе и городском округе Махнёвском. Еще в двух округах продолжится в декабре — Тугулымском и Ивдельском. В последнем предстоит обойти всего 39 жилых помещений, в отличие от Махнёвского, где их более 900.

Весной из-за разлива рек, половодья и таяния болот добраться сюда невозможно даже специальным автотранспортом. Во время морозов гораздо проще. В арсенале видов транспорта у переписчиков: легковой автомобиль (внедорожник), КАМАЗ (вахтовка) и узкоколейная железная дорога.

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