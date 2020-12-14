По тайге и тундре: из Чукотки — в Тюменскую область

Рассказываем, как ВПН-2020 проходит на Дальнем
Востоке и в Уральском федеральном округе.
В Чукотском автономном округе Всероссийская перепись
стартовала 10 ноября. За месяц переписчики обошли 43 населенных пункта в трех
районах и трех городских округах региона.
Особенность этих территорий — отсутствие
автомобильных дорог и вечная мерзлота. Сообщение между поселениями обычно
происходит по автозимникам на вездеходах, а в случае отсутствия зимников — с
помощью авиации или водного транспорта в летний период. Но есть еще отдаленные
от населенных пунктов горнодобывающие предприятия, метеостанции и
оленеводческие бригады.
Однако специальный транспорт задействовать не
пришлось. Все 99 полевых переписчиков, которые работали в труднодоступных
поселениях Чукотки, — местные жители.
«Мы подбирали их с учетом проживания на данных
территориях. Преимущественно это женщины среднего возраста, работники
администраций. В отличие от Охотского района Хабаровского края, где в один
участок входило сразу несколько малых поселений, которые пришлось объезжать на
катере, на Чукотке было проще. Численность населенных пунктов здесь больше, и в
каждом, как правило, свой участок. Поэтому необходимости в дальних переездах у
переписчиков не было», — сообщила Людмила Молодковец, начальник отдела
статистики населения и здравоохранения Хабаровскстата (регионального
подразделения Росстата, ответственного за перепись в Чукотском АО).
Не возникло сложностей и в переписи кочевого
населения. По информации администраций сельских поселений, к которым относятся
сельхозпредприятия, коренные народы на Чукотке в настоящий момент всеми семьями
не кочуют. Многие их представители проживают в селах — и они сообщили
переписчикам о членах домохозяйств, которые в тундре пасут оленей.
Информация о полученных данных передавалась посредством
интернета, мобильной связи или со стационарного телефона. Приходилось
пользоваться всеми видами связи. Таким же образом переписчики связывались с
метеостанциями, где зачастую проживают и работают 2–3 человека. Подобные
объекты хоть и могут находиться на расстоянии, но имеют отношение к поселениям,
где работают переписчики.
«По информации, которую предоставляли муниципалитеты
перед стартом кампании, на труднодоступных территориях округа может проживать
более 33 тыс. человек. На данный момент переписано 29,5 тыс., то есть 87,4% от
числа живущих здесь по текущей информации. Но речь идет только о
предварительных данных. В целом перепись прошла успешно, без каких-либо
происшествий», — отметила Людмила Молодковец.
На очереди Тюменская область. В декабре
Всероссийская перепись населения стартовала и в труднодоступных районах
Тюменской области.
За это время будут переписаны предположительно более
21 тыс. человек в 189 отдаленных и труднодоступных поселениях девяти
муниципальных районов. Первым станет Тобольский, где переписи подлежит свыше 3
тыс. человек (примерно 13% от общего числа жителей).
Добраться сюда можно только в определенное время
года. Одна из возможностей — с наступлением холодов проехать на автомобиле по
зимнику. Но такие дороги ведут далеко не ко всем населенным пунктам, поэтому в
12 поселений переписчики отправятся на снегоходах.
Но даже если переписчики — местные жители, то им
необходимо доставить переписной инструментарий, экипировку и другие материалы
для работы. В декабре такая возможность появилась.
За месяц 10 переписчиков в районе должны посетить
около 1,3 тыс. жилых помещений. Как и в других регионах, в работе с населением
в основном участвуют женщины, многие из которых уже имеют опыт предыдущих
переписей.
В 2021 году работу в других труднодоступных районах
области продолжат еще 75 переписчиков. Весной им предстоит посетить и стойбища
кочевников-оленеводов.
Водный транспорт они будут использовать в 28
населенных пунктах региона, авиацию — в 13, вездеходы — в 4.
Продолжение на Урале. В ноябре перепись также
стартовала в труднодоступных районах Свердловской области и уже завершилась в
двух: Байкаловском районе и городском округе Махнёвском. Еще в двух округах
продолжится в декабре — Тугулымском и Ивдельском. В последнем предстоит обойти
всего 39 жилых помещений, в отличие от Махнёвского, где их более 900.
Весной из-за разлива рек, половодья и таяния болот
добраться сюда невозможно даже специальным автотранспортом. Во время морозов
гораздо проще. В арсенале видов транспорта у переписчиков: легковой автомобиль
(внедорожник), КАМАЗ (вахтовка) и узкоколейная железная дорога.
#дневникпереписи