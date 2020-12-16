Маленький принц поселился в поликлинике микрорайона «Аэродром»

Добрыми «волшебниками», сотворившими настоящее рождественское чудо для детей, стали педагоги Детской художественной школы Гатчины.

Небольшое «детское» отделение поликлиники совершенно преобразилось, заполнившись тёплым жёлтым светом, исходящим от стен. Кажется, оно стало больше, но главное — оно стало живым, благодаря персонажам одной из самых глубоких и образных сказок минувшего века. В педиатрическом отделении поселились Лис, Барашек, Баобаб, Роза и, конечно, Маленький принц собственной персоной. И, кажется, даже сама планета Маленького принца будто бы зажила и задышала, как живое, тёплое и очень доброе существо.

Об этом проекте нам рассказали сами художники - директор Детской художественной школы города Гатчины Марина Атаманюк, заместитель директора ДХШ Дарья Рубцова и сотрудник ДХШ Ольга Дуванова.

Инициатива преобразить маленькое педиатрическое отделение яркими картинами принадлежит старшей медсестре поликлиники Ольге Сергиенко.

- Ещё в сентябре Ольга Сергиенко стала искать художников, которые бы поддержали эту идею и помогли воплотить её в красках, - говорит Марина Атаманюк. - И мы собрались и подумали, а почему бы и нет? Почему бы нам это не сделать социально значимым проектом? Это ведь действительно здорово и интересно, когда детская художественная школа сотрудничает с детским отделением поликлиники. Всё-таки и мы, и они — все вместе — работаем с детьми...

Над проектом размышляли тоже все вместе. Сначала думали сделать просто что-то красивое и привлекающее внимание детей. Потом стали понимать, что это должно быть что-то полезное, нужное, развивающее. А потом как-то неожиданно, почти сама собой появилась идея украсить стены образами из сказки «Маленький принц».

- Идея Маленького принца родилась в процессе... ремонта у меня дома, - говорит Ольга Дуванова. - На полу в комнате лежали книги. Как-то раз утром, во время уборки, я увидела «Маленького принца», поставила его на полку. А потом, когда мы уже приехали в поликлинику и увидели стены, я подумала, как сложно будет сделать то,что мы спланировали. И я предложила «Маленького принца». Эту мысль как-то сразу же подхватили, и у наших художников так здорово получилось её выразить в образах!

«Есть такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету...» - эти слова Маленького принца в нашей беседе вспоминались часто.

- Действительно, как-то всё само собой выстраивалось в цепочку понятных и важных ассоциаций: маленькая планета, маленькие дети, маленькое детское отделение... - говорит Марина Юрьевна. - В итоге всё сошлось: в поликлинике приводят в порядок здоровье и заботятся о детях. Маленький принц тоже заботится о своей планете, приводя её в порядок. А когда ты это делаешь, всё растёт, живёт, обустраивается... Все хорошо помнят образ мальчика с развевающимся шарфом, но при этом хотелось как-то преобразить его, сделать что-то своё.

И вот в минувшую субботу, 12 декабря, сотрудники Детской художественной школы вместе с Ольгой Сергиенко дружно взялись за работу. Детское отделение расписали всего за один день.

- Это оказалось довольно трудоёмко, потому что пришлось думать над многими техническими моментами, - говорит Марина Атаманюк. - В поликлинике оказались очень шершавые стены, не позволяющие выполнять мелкие детали рисунка. Нам приходилось подстраивать нашу идею под эту поверхность.... Рождение образов происходило буквально на месте. Мы подходили к стене и сразу понимали — здесь у нас будет жить Барашек, а вот напротив должен расти Баобаб...

Маленькая творческая команда работала очень дружно, с огромным воодушевлением, подхватывая и дополняя возникающие мысли и идеи друг друга на лету, буквально с полувзмаха кисти.

- Всё вышло действительно очень символично, - говорит Ольга Дуванова. - Получилось, что искусство в очередной раз объединило всех нас на одной планете.

Во время беседы с художниками вспомнились и другие слова из «Маленького принца» – «Главного не увидишь глазами». И подумалось, что это как раз тот самый случай, когда главное хорошо видно и невооружённым глазом. Образы получились понятными и доступными детям, а родители получили замечательную возможность вспомнить замечательную сказку и рассказать своим детям и о её авторе, и о тех глубоких смыслах, которые Сент-Экзюпери заложил в свою волшебную историю, и о многом-многом другом...

Уже в понедельник, 14 декабря, на сайте Гатчинской клинической межрайонной больницы появились такие слова: «Гатчинская КМБ сердечно благодарит Детскую художественную школу Гатчины за прекрасный подарок взрослым и маленьким посетителям отделения и его сотрудникам. Вы делаете этот мир красивее и добрее, спасибо вам за это!»

И мы, в свою очередь, с удовольствием присоединяемся к этим словам благодарности. Прекрасно же!



