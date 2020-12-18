Сбербанк в Ленобласти: «К новым вызовам готовы!»

По словам Олега Тихомирова, банк оказался готов к новым вызовам и достойно проходит этот непростой период. Также, как и клиенты Сбербанка: более 90% операций корпоративных клиентов проводится онлайн, около половины граждан совершают платежи с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн». Также люди активно пользуются услугой Автоплатеж: по Ленобласти в среднем в месяц проходит более 180 тысяч Автоплатежей.

В Ленинградской области мощный толчок к развитию получило жилищное, загородное строительство.

Олег Николаевич поделился с журналистами приятной новостью: ключевые сервисы Сбербанка завоевывают и локальные, и международные призы. Так, мобильное приложение СберБанк Онлайн было признано Мобильным приложением года.

Директор головного отделения Сбербанка по Ленобласти подробно остановился на теме безналичных платежей и поделился информацией о развитии этой услуги на территории области.

Все филиалы МФЦ в Ленобласти сейчас имеют возможность принимать пластиковые карты при приеме заявлений – пошлину можно оплатить прямо на месте. Еженедельно на территории области проходит более 800 оплат. Сервис наиболее востребован в Гатчинском, Выборгском и Ломоносовском филиалах.

Олег Тихомиров упомянул открытие нового МФЦ в Гатчине, где на всех рабочих местах прямо в окнах уже установлены терминалы для оплаты госпошлины, причем услуга совершенно бесплатна для жителей области.

Не смотря на востребованность безналичных сервисов со стороны населения Ленобласти, потребность в наличных всё ещё остаётся высокой – есть местности и есть сферы, которые пока не готовы к полному переходу на удалённые каналы обслуживания. Понимая это, еще в 2019 году Сбербанк стал первым банком в России, который предложил предприятиям розничной торговли сервис покупки с возможностью выдачи наличных на кассе магазина лимитом до 5 000 рублей с каждой покупкой.

Пока этот проект рассчитан на населенные пункты, где по причине сильной удаленности и малонаселенности нет возможности установить банкоматы или открыть офис банка. На сегодняшний день проект уже реализован в 48 населенных пунктах Ленинградской области суммарно в 68 торговых точках.

- Конечно, мы развиваем прежде всего безнал, но в некоторых ситуациях – на ярмарках, при выездной торговле – людям требуются наличные, и отдельных районах области жители активно этим сервисом пользуются. Сейчас средний чек составляет порядка 2000 рублей, – отметил Олег Тихомиров.

Прозвучала информация о сотрудничестве с корпоративными клиентами, в том числе в сфере жилищного строительства, которое сейчас на подъеме. На примере специализированного застройщика «Лидер» в Гатчине Олег Тихомиров показал, что Сбербанк не только финансирует строительство жилья, но и реализует меры поддержки, когда клиент может получить снижение процентной ставки на период кредитования.

Рекордный прирост наблюдается в сфере ипотеки. По словам Олега Тихомирова, за 11 месяцев в Ленобласти выдано ипотечных кредитов на сумму более 17 млрд рублей. Наблюдается позитивная динамика по отношению к прошлому году – плюс 38% в количестве кредитов и более 60% – прирост объемных показателей.

- Конечно, драйвером выступила программа господдержки, – считает Олег Тихомиров, – за 11 месяцев мы предоставили более тысячи кредитов общим объемом свыше трех миллиардов рублей. Пользуется популярностью дистанционное оформление. При входе в ДомКлик через СберБанк Онлайн с помощью Сбер ID данные в заявке на ипотеку заполняются автоматически. Кроме этого, клиенты могут использовать «Цифровой профиль», который позволяет загрузить данные с портала Госуслуг и сократить время на предоставление информации в бумажном виде. Подписание документов, отправка их на электронную регистрацию сделки и безопасные расчеты проходят всего за один визит в отделение банка.

Сбербанк успешно развивает проект самозанятых. Свыше 18 тысяч клиентов в области зарегистрированы как самозанятые, более четверти из них зарегистрировались через приложение СберБанк Онлайн. Регистрация занимает не более минуты. Олег Николаевич рекомендовал всем самозанятым пользоваться сервисом, где предоставляется бесплатный пакет дополнительных услуг.

Олег Тихомиров рассказал о мерах поддержки Сбербанка:

- По различным антикризисным программам, включая рефинансирование, Сбербанк в Ленобласти выделил около 5,7 млрд рублей. Меры поддержки получили более 2,5 тысяч корпоративных клиентов. Это очень существенно для Ленобласти.

Кроме того, мы пошли на отмену платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс, снижали ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги. Часть мер были временными – на период локдауна. А вопросы кредитования и сейчас актуальны.

Екатерина Дзюба