Шлагбаумы демонтируют 1 января?

Среди более чем 450 пунктов, по-новому регламентирующих пожарную безопасность в стране, оказался один, утверждающий, что «система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники».

Между тем, в крупных городах, в последние годы получила широкое распространение практика устанавливать шлагбаум на въезде во двор многоквартирного дома. Чтобы там могли парковать машины лишь местные жители. Подавляющее большинство подобных шлагбаумов открываются автоматически — либо при наличии электронного пропуска у водителя, либо при звонке с зарегистрированного в системе номера телефона местного жителя на номер устройства открывания.

Понятно, что пожарные команды не могут знать все коды и иметь все пропуска для проезда в каждый двор, чьи жильцы огородились шлагбаумом. Таким образом, все подобные сооружения (кроме тех, что управляются человеком — охранником или консьержем) оказываются вне закона.

По этой причине, с 1 января эксплуатирующая автоматический шлагбаум организация (как правило — управляющая компания) будет обязана либо его демонтировать, либо нанять к нему консьержа/охранника (что для многих домовладений слишком дорого), либо регулярно платить штрафы по 150 000—200 000 рублей в соответствии со статьей 20.4 КоАП — «Нарушение требований пожарной безопасности».