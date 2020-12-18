Шлагбаумы демонтируют 1 января?

Среди более чем 450
пунктов, по-новому регламентирующих пожарную безопасность в стране, оказался
один, утверждающий, что «система противопожарной защиты в случае пожара должна
обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот,
ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а
также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного
проезда пожарной техники».
Между тем, в крупных
городах, в последние годы получила широкое распространение практика
устанавливать шлагбаум на въезде во двор многоквартирного дома. Чтобы там могли
парковать машины лишь местные жители. Подавляющее большинство подобных
шлагбаумов открываются автоматически — либо при наличии электронного пропуска у
водителя, либо при звонке с зарегистрированного в системе номера телефона
местного жителя на номер устройства открывания.
Понятно, что пожарные
команды не могут знать все коды и иметь все пропуска для проезда в каждый двор,
чьи жильцы огородились шлагбаумом. Таким образом, все подобные сооружения
(кроме тех, что управляются человеком — охранником или консьержем) оказываются
вне закона.
По этой причине, с 1
января эксплуатирующая автоматический шлагбаум организация (как правило —
управляющая компания) будет обязана либо его демонтировать, либо нанять к нему
консьержа/охранника (что для многих домовладений слишком дорого), либо
регулярно платить штрафы по 150 000—200 000 рублей в соответствии со статьей
20.4 КоАП — «Нарушение требований пожарной безопасности».