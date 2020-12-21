Юбилей «Бисерной мастерской»

Начало гатчинской студии бисероплетения было положено ещё в 2002 году, когда талантливый мастер и опытный педагог Валентина Петровна Устюжанцева набрала первые группы детей и взрослых, объединив их любовью к бисерному искусству. Так начал зарождаться коллектив единомышленников, в 2005 году ставший полноценной студией «Бисерная мастерская». В 2008 году «Бисерной мастерской» было присвоено почетное звание «Народного самодеятельного коллектива».

За пятнадцать лет обучение в студии прошли более 200 человек. Дети и взрослые учились, развивались, осваивали новое и совершенствовали своё мастерство.

Как рассказывает руководитель «Бисерной мастерской» Ольга Рослякова, создание изделия включает в себя решение разных задач. Всё начинается с эскиза или... с природного красивого камня. Уже вокруг такого камня складывается художественная композиция. Затем — тщательный подбор материала и только потом изготовление самого изделия, которое занимает немало времени.

На юбилейной выставке в Духовно-просветительском центре Покровского собора рукодельницы из «Бисерной мастерской» представили работы из разных жанров бисерного творчества. Это панно и гобелены, сувениры, оплетённые пасхальные яйца, украшения в разных техниках и разных размерах, ажурные украшения, бисерные обереги с древними орнаментами.



