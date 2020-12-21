Юбилей «Бисерной мастерской»

Начало гатчинской студии
бисероплетения было положено ещё в 2002 году, когда талантливый мастер и
опытный педагог Валентина Петровна Устюжанцева набрала первые группы детей и
взрослых, объединив их любовью к бисерному искусству. Так начал зарождаться
коллектив единомышленников, в 2005 году ставший полноценной студией «Бисерная
мастерская». В 2008 году «Бисерной мастерской» было присвоено почетное звание
«Народного самодеятельного коллектива».
За пятнадцать лет
обучение в студии прошли более 200 человек. Дети и взрослые учились,
развивались, осваивали новое и совершенствовали своё мастерство.
Как рассказывает
руководитель «Бисерной мастерской» Ольга Рослякова, создание изделия включает в
себя решение разных задач. Всё начинается с эскиза или... с природного
красивого камня. Уже вокруг такого камня складывается художественная
композиция. Затем — тщательный подбор материала и только потом изготовление
самого изделия, которое занимает немало времени.
На юбилейной выставке в
Духовно-просветительском центре Покровского собора рукодельницы из «Бисерной
мастерской» представили работы из разных жанров бисерного творчества. Это панно
и гобелены, сувениры, оплетённые пасхальные яйца, украшения в разных техниках и
разных размерах, ажурные украшения, бисерные обереги с древними орнаментами.