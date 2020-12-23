«Есть радость на приморском бреге...»: стихия в живописи Сергея Бекиша

Выставку «Раскинулось море широко» с полным правом можно назвать юбилейной. В этом году у Сергея Бекиша сразу два юбилея — 45 лет со дня рождения и 20 лет преподавания в детской художественной школе Гатчины.

Романтик, созерцатель, одиночка... Ещё в юности Сергею Бекишу говорили, что он должен был родиться лет сто пятьдесят назад, в девятнадцатом веке. На живопись его вдохновляли русские художники моря - Айвазовский, Сильвестр Щедрин, Боголюбов, Лагорио. Но прежде всего, ещё до знакомства с великими мастерами кисти, в его жизни появились море и поэзия.

«Мне снится море»

- Я родился в Сочи, - рассказывает Сергей Александрович. - Самые первые и яркие впечатления моей жизни были связаны с южной природой и, особенно, с морем. Наверное, отсюда и такой интерес к морской тематике. И хотя я уже давно и постоянно живу здесь, на севере, всё равно родными считаю те места. Они для меня очень дороги, и меня постоянно тянет туда. Мне снится море. На свою родину, в Краснодарский край, я стараюсь ездить каждое лето. Оттуда привожу новые морские образы.

Он любил рисовать с самого детства. Первой эту страсть распознала бабушка. Она всячески поддерживала в нём это увлечение, стараясь развивать внука в разных направлениях. Бабушка была учительницей в младших классах, преподавала русский язык и литературу в старших и очень хорошо знала и чувствовала детей.

- Бабушка была очень начитанным человеком, отлично знала классическую литературу, - вспоминает Сергей Бекиш. - Стихи в доме звучали постоянно. Я с большой лёгкостью запоминал стихотворения, особенно Пушкина, Лермонтова. До сих пор очень люблю поэзию. Мне близки поэты девятнадцатого века — Батюшков, Баратынский, Тютчев, Фет. Люблю поэзию и Серебряного века. Многие из этих стихов созвучны моему восприятию картин природы.

Особую атмосферу в родном доме создавали картины его прадеда, художника Николая Плотникова.

- Он был родом из Алтайского края, и основной темой его пейзажей стала . природа Сибири и Алтайского края, - говорит Сергей Александрович. - В доме было и много репродукций классиков, которые собирала бабушка. На меня всё это производило очень сильное впечатление.

Истоки мастерства

- Я считаю, что художник никогда не возникает ниоткуда, из вакуума, - говорит Сергей Бекиш. - Обязательно есть истоки его творчества, всегда существует какая-то преемственность. Думаю, такая преемственность была и у меня.

Детское увлечение рисованием стало переходить в серьёзные занятия. Уже живя с семьёй в Ленинграде, он начал заниматься в студии при Дворце пионеров Октябрьского района, потом поступил в городскую художественную школу. Семья жила в районе ленинградской Коломны, в месте особенном, со своими историей, архитектурой и укладом, что тоже не могло не сказаться на формировании творческого мировоззрения художника.

- Переехав с родителями в Гатчину, я продолжил учиться в нашей городской художественной школе, - рассказывает Сергей Александрович. - Можно сказать, что все самое основное и существенное, что я получил как художник, в основном связано с Гатчиной и нашей «художкой». И я очень благодарен людям, у которых я учился и с которыми продолжаю работать до сих пор. Моим первым преподавателем был Анатолий Фёдорович Засидкевич. Я учился у Виталия Чен-Миновича Кима и Анатолия Петровича Матюка, который был тогда директором «художки».

...Моё увлечение крепло, и уже в художественной школе я точно знал, что хочу стать именно художником. Здесь я стал делать свои первые шаги в масляной живописи. Мне всегда была близка именно природа и, конечно же, морская тематика. Я стал изучать творчество русских художников-маринистов Айвазовского, Сильвестра Щедрина, Боголюбова, Лагорио. Мои работы связаны с их творчеством. Я много копировал их произведения. На этой выставке есть копии картин Айвазовского и другие работы, написанные на сюжеты этих мастеров.

Помимо работ по «мотивам» Айвазовского и оригинальных полотен мастера, на выставке представлены и замечательные копии фрагментов классических работ немецкого художника-пейзажиста Якоба Хаккерта конца XVIII-начала XIX веков, посвященных победам русского флота над турецким.

- Я очень люблю классическую живопись и тщательно её изучаю, люблю бывать в музеях, - говорит художник. - При этом стараюсь творчески переосмыслить наследие великих мастеров, создавая свои собственные произведения. Думаю, иначе художник и не может состояться.

Проникнуть в душу вещей

Своеобразный эпиграф к выставке Сергей Бекиш взял из стихотворения любимого Батюшкова:

«Есть наслаждение и в дикости лесов,

Есть радость на приморском бреге

И есть гармония в сем говоре валов,

Дробящихся в пустынном беге...»

В своих маринах Сергей Бекиш пытается запечатлеть потаённую жизнь моря, передать ритм его дыхания, то ровного и спокойного, то бурного и взволнованного.

- Само море мне больше нравится не спокойным, а когда оно находится в каком-то движении, - говорит художник. - Я люблю штормовые состояния. Сложность в том, что море — очень подвижная натура. Да и вообще всё в природе пребывает в каком-то постоянном движении. Море сложно писать с натуры, и тогда подключаются память и воображение. А для этого очень важна не только склонность к созерцанию живой природы, но и так называемая насмотренность произведений искусства.

Морские пейзажи Сергея Бекиша не безжизненны. Природа может существовать сама по себе, но без вдумчивого человеческого взгляда она нема. Акцент присутствия на картине человека в том или ином виде, будь то корабль, человеческие фигуры или дом на берегу, придаёт бесстрастным природным образам осмысленность и глубину, а самой картине — определённое настроение. Это может быть просто наблюдающий, созерцающий человек или люди, которые, наоборот, борются со стихией. Иногда это старая избушка, образ одинокого парусника в море или даже обломки потерпевшего крушение судна.

Море запечатлено и в изящных живописных и графических миниатюрах, представленных на выставке. Как говорит Сергей Александрович, таких рисуночков у него очень много. Эта привычка – делать наброски в блокноте карандашом или гелевой ручкой – сохранилась ещё со школьных и студенческих времён.

Помимо морских работ, на выставке представлены и другие пейзажи, которые все равно так или иначе связаны с изображением воды.

- Я — созерцатель по натуре, очень люблю уединение, - признаётся Сергей Бекиш. - Мне тяжеловато находиться в местах людных, где пляж, зонтики, мороженое, попкорн... Стараюсь почаще находиться там, где есть вода в любом виде — река, озеро, ручей. Я подолгу могу сидеть и наблюдать за всем, что происходит в природе. Мне нравится гулять даже в какой-то осенний, дождливый день, находясь один на один с ней.

...Для художника важно умение наблюдать, как-то фиксировать свои впечатления и потом писать по памяти. Очень важно ухватить или передать какую-то основную идею, суть вещей. Она может даже не совпадать с какими-то реальными картинами, но в этом, собственно говоря, и заключается творчество....

Выставка живописных работ Сергея Бекиша «Раскинулось море широко» продлится в музее города Гатчины до 11 января 2021 года.



