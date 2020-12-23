«Есть радость на приморском бреге...»: стихия в живописи Сергея Бекиша

Выставку «Раскинулось
море широко» с полным правом можно назвать юбилейной. В этом году у Сергея
Бекиша сразу два юбилея — 45 лет со дня рождения и 20 лет преподавания в
детской художественной школе Гатчины.
Романтик, созерцатель,
одиночка... Ещё в юности Сергею Бекишу говорили, что он должен был родиться лет
сто пятьдесят назад, в девятнадцатом веке. На живопись его вдохновляли русские
художники моря - Айвазовский, Сильвестр Щедрин, Боголюбов, Лагорио. Но прежде
всего, ещё до знакомства с великими мастерами кисти, в его жизни появились море
и поэзия.
«Мне
снится море»
- Я родился в Сочи, -
рассказывает Сергей Александрович. - Самые первые и яркие впечатления моей
жизни были связаны с южной природой и, особенно, с морем. Наверное, отсюда и
такой интерес к морской тематике. И хотя я уже давно и постоянно живу здесь, на
севере, всё равно родными считаю те места. Они для меня очень дороги, и меня
постоянно тянет туда. Мне снится море. На свою родину, в Краснодарский край, я
стараюсь ездить каждое лето. Оттуда привожу новые морские образы.
Он любил рисовать с
самого детства. Первой эту страсть распознала бабушка. Она всячески
поддерживала в нём это увлечение, стараясь развивать внука в разных
направлениях. Бабушка была учительницей в младших классах, преподавала русский язык и литературу в
старших и очень хорошо знала и чувствовала детей.
- Бабушка была очень
начитанным человеком, отлично знала классическую литературу, - вспоминает
Сергей Бекиш. - Стихи в доме звучали постоянно. Я с большой лёгкостью запоминал
стихотворения, особенно Пушкина, Лермонтова. До сих пор очень люблю поэзию. Мне
близки поэты девятнадцатого века — Батюшков, Баратынский, Тютчев, Фет. Люблю
поэзию и Серебряного века. Многие из этих стихов созвучны моему восприятию
картин природы.
Особую атмосферу в родном
доме создавали картины его прадеда, художника Николая Плотникова.
- Он был родом из
Алтайского края, и основной темой его пейзажей стала . природа Сибири и
Алтайского края, - говорит Сергей Александрович. - В доме было и много
репродукций классиков, которые собирала бабушка. На меня всё это производило
очень сильное впечатление.
Истоки
мастерства
- Я считаю, что художник
никогда не возникает ниоткуда, из вакуума, - говорит Сергей Бекиш. -
Обязательно есть истоки его творчества, всегда существует какая-то
преемственность. Думаю, такая преемственность была и у меня.
Детское увлечение
рисованием стало переходить в серьёзные занятия. Уже живя с семьёй в
Ленинграде, он начал заниматься в студии при Дворце пионеров Октябрьского
района, потом поступил в городскую художественную школу. Семья жила в районе
ленинградской Коломны, в месте особенном, со своими историей, архитектурой и
укладом, что тоже не могло не сказаться на формировании творческого
мировоззрения художника.
- Переехав с родителями в
Гатчину, я продолжил учиться в нашей городской художественной школе, -
рассказывает Сергей Александрович. - Можно сказать, что все самое основное и
существенное, что я получил как художник, в основном связано с Гатчиной и нашей
«художкой». И я очень благодарен людям, у которых я учился и с которыми
продолжаю работать до сих пор. Моим первым преподавателем был Анатолий
Фёдорович Засидкевич. Я учился у Виталия Чен-Миновича Кима и Анатолия Петровича
Матюка, который был тогда директором «художки».
...Моё увлечение крепло,
и уже в художественной школе я точно знал, что хочу стать именно художником.
Здесь я стал делать свои первые шаги в масляной живописи. Мне всегда была
близка именно природа и, конечно же, морская тематика. Я стал изучать
творчество русских художников-маринистов Айвазовского, Сильвестра Щедрина,
Боголюбова, Лагорио. Мои работы связаны с их творчеством. Я много копировал их
произведения. На этой выставке есть копии картин Айвазовского и другие работы,
написанные на сюжеты этих мастеров.
Помимо работ по «мотивам»
Айвазовского и оригинальных полотен мастера, на выставке представлены и
замечательные копии фрагментов классических работ немецкого
художника-пейзажиста Якоба Хаккерта конца XVIII-начала XIX веков, посвященных
победам русского флота над турецким.
- Я очень люблю
классическую живопись и тщательно её изучаю, люблю бывать в музеях, - говорит
художник. - При этом стараюсь творчески
переосмыслить наследие великих мастеров, создавая свои собственные
произведения. Думаю, иначе художник и не может состояться.
Проникнуть
в душу вещей
Своеобразный эпиграф к
выставке Сергей Бекиш взял из стихотворения любимого Батюшкова:
«Есть наслаждение и в
дикости лесов,
Есть радость на
приморском бреге
И есть гармония в сем
говоре валов,
Дробящихся в пустынном
беге...»
В своих маринах Сергей
Бекиш пытается запечатлеть потаённую жизнь моря, передать ритм его дыхания, то
ровного и спокойного, то бурного и взволнованного.
- Само море мне больше
нравится не спокойным, а когда оно находится в каком-то движении, - говорит
художник. - Я люблю штормовые состояния. Сложность в том, что море — очень подвижная
натура. Да и вообще всё в природе пребывает в каком-то постоянном движении.
Море сложно писать с натуры, и тогда подключаются память и воображение. А для
этого очень важна не только склонность к созерцанию живой природы, но и так
называемая насмотренность произведений искусства.
Морские пейзажи Сергея
Бекиша не безжизненны. Природа может существовать сама по себе, но без
вдумчивого человеческого взгляда она нема. Акцент присутствия на картине
человека в том или ином виде, будь то корабль, человеческие фигуры или дом на
берегу, придаёт бесстрастным природным образам осмысленность и глубину, а самой
картине — определённое настроение. Это может быть просто наблюдающий,
созерцающий человек или люди, которые, наоборот, борются со стихией. Иногда это
старая избушка, образ одинокого парусника в море или даже обломки потерпевшего
крушение судна.
Море запечатлено и в
изящных живописных и графических миниатюрах, представленных на выставке. Как
говорит Сергей Александрович, таких рисуночков у него очень много. Эта привычка
– делать наброски в блокноте карандашом или гелевой ручкой – сохранилась ещё со
школьных и студенческих времён.
Помимо морских работ, на
выставке представлены и другие пейзажи, которые все равно так или иначе связаны
с изображением воды.
- Я — созерцатель по
натуре, очень люблю уединение, - признаётся Сергей Бекиш. - Мне тяжеловато
находиться в местах людных, где пляж, зонтики, мороженое, попкорн... Стараюсь
почаще находиться там, где есть вода в любом виде — река, озеро, ручей. Я
подолгу могу сидеть и наблюдать за всем, что происходит в природе. Мне нравится
гулять даже в какой-то осенний, дождливый день, находясь один на один с ней.
...Для художника важно
умение наблюдать, как-то фиксировать свои впечатления и потом писать по памяти.
Очень важно ухватить или передать какую-то основную идею, суть вещей. Она может
даже не совпадать с какими-то реальными картинами, но в этом, собственно
говоря, и заключается творчество....
Выставка живописных работ
Сергея Бекиша «Раскинулось море широко» продлится в музее города Гатчины до 11
января 2021 года.