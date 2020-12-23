«Он всегда следовал правилам согласия и порядка»

«Александр поклялся в
душе своей быть другом, хранителем, утехою вверенной ему Провидением России и
всего человечества. В двадцатипятилетнее его царствование Россия и человечество
видели подвиги, совершённые им для исполнения сего священнаго обета», – сказал
писатель и филолог Николай Греч в книге «Биография императора Александра I»
(1835).
Это и многие другие
издания в обширной электронной коллекции «Династия Романовых. Земский Собор
1613 года» на портале Президентской библиотеки включены в отдельную подборку
«Александр I (1777–1825)», посвящённую императору, родившемуся 23 (12 по
старому стилю) декабря 1777 года.
Наибольший интерес
представляет рубрика «Источники», содержащая такие раритетные материалы, как
письмо Александра I Наполеону I в связи с вступлением французских войск в
пределы России 13/25 июня 1812 года на французском языке, факсимиле послания
императора в издании «Письмо императора Александра I графу П. А. Толстому по
поводу оставления кн. Кутузовым Москвы: (8 сентября 1812 г.)» историка Сергея
Белокурова, а также другие редкие публикации первой половины XIX столетия.
Среди них «Император Александр в Париже, и падение Наполеона...» (1814),
сборник «Избранные черты и анекдоты государя императора Александра I,
избавителя и миротворца Европы…» (1826), заметки публициста Ивана Наумова «Мои
чувствования в день тезоименитства августейшего Императора Александра I, 30
августа 1815 года» (1815), письма и документы.
Александра I, которого
подданные называли «Благословенным», не только уважали за проведённые им
прогрессивные преобразования, чтили как вдохновителя победы над Наполеоном в
Отечественной войне 1812 года, но и ценили за человечность и великодушие.
«Государь был бесконечно
добр; ничто не могло омрачить его кротости и доброты, которыми дышало всё его
существо», – отмечается в издании «Император Александр благословенный, его
жизнь и царствование». В свою очередь, писатель Рафаил Зотов в книге
«Александриада или Собрание достопримечательных изречений императора Александра
I…» (1818) описал такую ситуацию: «одна дама говорила русскому офицеру: „Как
ваш Император собою прекрасен!“ – „Этаго мало, отвечал он, Он добр и доброта
Его превосходит красоту“».
В седьмом выпуске
«Библиотеки двенадцатого года» «Очерки из жизни Александра I» (1912) говорится:
«Качество человека, любящаго добро, кажется образовало отличительную черту Его
прекраснаго и благороднаго характера. Он всегда был обладаем мыслью об
увеличении счастия людей, о сохранении между ними мира и согласия».
Многие документы и
свидетельства эпохи отразили контраст между двумя значительнейшими
историческими фигурами – Наполеоном Бонапартом и императором Александром: «Сей,
предводительствуя Русскими, одушевлялся верою в Бога и упованием на правое дело
своё; а тот в неистовстве своего честолюбия, с дерзостию тирана ворвался в
Российские пределы…» – подчёркивалось в издании 1814 года «Император Александр
в Париже, и падение Наполеона...».
Входящие в коллекцию
источники сообщают исторические факты. «При Кульме взят был в плен Вандам,
французский генерал, известный своим бесчеловечием и жестокостию…Страшась
праведнаго возмездия за свои злодеяния, Вандам изъяснился пред Государем
следующими словами: „Несчастие быть побеждённым, но ещё более попасть в плен…“
Государь на сие изволил дать следующий ответ: Вы не можете сомневаться в
покровительстве Моём. Вы будете отвезены в такое место, где ни в чём не
почувствуете нужды, кроме того, что у вас будет отнята возможность делать зло.
<…> Когда генерал Винценгероде взят был французами в плен и представлен
Наполеону, тогда сей, в глазах которого верность к престолу казалась
преступлением, тотчас начал угрожать ему неминуемою смертию и всеми ужасами
оной», – рассказывается в книге «Жизнь, знаменитыя деяния и достопамятнейшия
изречения императора Александра I-го…» (1827).
Николай Греч в «Биографию
императора Александра I» включил приказ русского императора, отданный войскам
перед вступлением во Францию: «Да водворится на всём Земном Шаре спокойствие и
тишина! Да будет каждое царство под единою собственнаго правительства властию и
законами благополучно! Да процветают в каждой земле, ко всеобщему благоденствию
народов, Вера, язык, науки, художества и торговля! Сие есть намерение наше…»
Писатель Николай
Данилевский в сочинении 1828 года «Дух венценосных супругов, в бозе почивающих
императора Александра I и императрицы Елисаветы» дал императору такую
характеристику: «Он никогда не изменял Своим правилам, которыя проистекали от
непоколебимаго убеждения, были плодами искренняго благочестия и внушением
нежнаго человеколюбия, которое хотело бы объять весь род человеческий! Он
всегда следовал правилам согласия и порядка, которые одни только могут быть
основою государства!..»