«Он всегда следовал правилам согласия и порядка»

«Александр поклялся в душе своей быть другом, хранителем, утехою вверенной ему Провидением России и всего человечества. В двадцатипятилетнее его царствование Россия и человечество видели подвиги, совершённые им для исполнения сего священнаго обета», – сказал писатель и филолог Николай Греч в книге «Биография императора Александра I» (1835).

Это и многие другие издания в обширной электронной коллекции «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года» на портале Президентской библиотеки включены в отдельную подборку «Александр I (1777–1825)», посвящённую императору, родившемуся 23 (12 по старому стилю) декабря 1777 года.

Наибольший интерес представляет рубрика «Источники», содержащая такие раритетные материалы, как письмо Александра I Наполеону I в связи с вступлением французских войск в пределы России 13/25 июня 1812 года на французском языке, факсимиле послания императора в издании «Письмо императора Александра I графу П. А. Толстому по поводу оставления кн. Кутузовым Москвы: (8 сентября 1812 г.)» историка Сергея Белокурова, а также другие редкие публикации первой половины XIX столетия. Среди них «Император Александр в Париже, и падение Наполеона...» (1814), сборник «Избранные черты и анекдоты государя императора Александра I, избавителя и миротворца Европы…» (1826), заметки публициста Ивана Наумова «Мои чувствования в день тезоименитства августейшего Императора Александра I, 30 августа 1815 года» (1815), письма и документы.

Александра I, которого подданные называли «Благословенным», не только уважали за проведённые им прогрессивные преобразования, чтили как вдохновителя победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, но и ценили за человечность и великодушие.

«Государь был бесконечно добр; ничто не могло омрачить его кротости и доброты, которыми дышало всё его существо», – отмечается в издании «Император Александр благословенный, его жизнь и царствование». В свою очередь, писатель Рафаил Зотов в книге «Александриада или Собрание достопримечательных изречений императора Александра I…» (1818) описал такую ситуацию: «одна дама говорила русскому офицеру: „Как ваш Император собою прекрасен!“ – „Этаго мало, отвечал он, Он добр и доброта Его превосходит красоту“».

В седьмом выпуске «Библиотеки двенадцатого года» «Очерки из жизни Александра I» (1912) говорится: «Качество человека, любящаго добро, кажется образовало отличительную черту Его прекраснаго и благороднаго характера. Он всегда был обладаем мыслью об увеличении счастия людей, о сохранении между ними мира и согласия».

Многие документы и свидетельства эпохи отразили контраст между двумя значительнейшими историческими фигурами – Наполеоном Бонапартом и императором Александром: «Сей, предводительствуя Русскими, одушевлялся верою в Бога и упованием на правое дело своё; а тот в неистовстве своего честолюбия, с дерзостию тирана ворвался в Российские пределы…» – подчёркивалось в издании 1814 года «Император Александр в Париже, и падение Наполеона...».

Входящие в коллекцию источники сообщают исторические факты. «При Кульме взят был в плен Вандам, французский генерал, известный своим бесчеловечием и жестокостию…Страшась праведнаго возмездия за свои злодеяния, Вандам изъяснился пред Государем следующими словами: „Несчастие быть побеждённым, но ещё более попасть в плен…“ Государь на сие изволил дать следующий ответ: Вы не можете сомневаться в покровительстве Моём. Вы будете отвезены в такое место, где ни в чём не почувствуете нужды, кроме того, что у вас будет отнята возможность делать зло. <…> Когда генерал Винценгероде взят был французами в плен и представлен Наполеону, тогда сей, в глазах которого верность к престолу казалась преступлением, тотчас начал угрожать ему неминуемою смертию и всеми ужасами оной», – рассказывается в книге «Жизнь, знаменитыя деяния и достопамятнейшия изречения императора Александра I-го…» (1827).

Николай Греч в «Биографию императора Александра I» включил приказ русского императора, отданный войскам перед вступлением во Францию: «Да водворится на всём Земном Шаре спокойствие и тишина! Да будет каждое царство под единою собственнаго правительства властию и законами благополучно! Да процветают в каждой земле, ко всеобщему благоденствию народов, Вера, язык, науки, художества и торговля! Сие есть намерение наше…»

Писатель Николай Данилевский в сочинении 1828 года «Дух венценосных супругов, в бозе почивающих императора Александра I и императрицы Елисаветы» дал императору такую характеристику: «Он никогда не изменял Своим правилам, которыя проистекали от непоколебимаго убеждения, были плодами искренняго благочестия и внушением нежнаго человеколюбия, которое хотело бы объять весь род человеческий! Он всегда следовал правилам согласия и порядка, которые одни только могут быть основою государства!..»