В Новый год с «Узором»

Ассортименту сувенирной продукции на фабрике «Узор» традиционно уделяют большое внимание.

- Каждый год мы обновляем ассортимент нашей новогодней продукции, начинаем еще весной готовиться, - рассказывает президент АО «Узор», Почетный гражданин Гатчинского района Иван Козлов. – Обязательно разрабатываем календари с символом года. Следующий год по восточному календарю - год быка, хороший экземпляр для творчества. Большой спрос на календари с видами Вырицы, Гатчины и Санкт-Петербурга. Еще пользуются популярностью салфетки с новогодней тематикой, тканые дорожки и декоративные подушки с зимними рисунками. В этом году разработали большой ассортимент сумок – самых разных размеров, в том числе небольшие, для мобильных телефонов.

К слову, сейчас в моде эко-сумки, все больше людей отказываются от полиэтиленовых пакетов и делают свой выбор в пользу тканых сумок. На фабрике «Узор» - огромный выбор, в том числе можно заказать и с логотипом предприятия, или тематические для участников мероприятий.

- В этом году заметно расширилась география наших поставок, - делится Иван Григорьевич. - Земля слухами полнится, и нашу сувенирную продукцию стали заказывать на Ямале, Сахалине, Камчатке, Алтае. У каждого региона – свои предпочтения, свой местный колорит. На Алтае – красивейшая природа, а на Ямале, например, в ходу изображения северных животных – белых медведей, оленей, полярных сов. К слову, с Ямала многие везут домой в качестве местного сувенира рыбу, и мы разработали для удобства ее перевозки специальные сумки с водоотталкивающим эффектом. Вахтовики это оценили. Обновили ассортимент для Псково-Печерского монастыря, с которым уже давно сотрудничаем.

С экономической точки зрения, уходящий год выдался непростым для всех отраслей. Пандемия коронавирусной инфекции никого не обошла стороной. Но у Ивана Козлова огромный опыт работы – он руководит фабрикой «Узор» 36 лет, с 1984 года, и помнит более тяжелые времена для предприятий текстильной промышленности. Вот и здесь не растерялся.

- Год завершаем достаточно напряженно, но успешно, - считает Иван Григорьевич. - Безусловно, трудности, с которыми столкнулась вся страна, не могли не отразиться на нашей фабрике. В частности, в этом году мы остались без заказов от одного из наших крупнейших партнеров - РЖД. Тем не менее, по итогам 11 месяцев объем производства мы сохранили, а объем реализации пока показывает падение на 10 %. Для меня самое главное – что сумели сохранить коллектив в полном объеме, проходим пандемию без потерь (строго соблюдаем все предписания Роспотребнадзора), все социальные гарантии продолжают действовать. Просто новые трудности стали для нас новым вызовом. Сразу стали разрабатывать новый ассортимент. Одними из первых освоили производство многоразовых масок. Они по-прежнему пользуются спросом – многие предпочитают их одноразовым. Да и для экологии это лучше. Также небольшими объемами у нас закупают ткань для производства масок, которая разработана в соответствии с требованиями Министерства промышленности и торговли РФ для средств индивидуальной защиты. Мы освоили выпуск тканей для дезинфекционных ковриков, которые служат для дезинфекции автомобильных колес, колес вагонов и т.п. Совершенно новый для нас ассортимент – ритуальная продукция. Мы стали выпускать саваны - погребальные покрывала. Очень хорошо на рынке приняли наши детские полотенца из чистого хлопка.

Из-за пандемии страдают производители во всем мире. И в этих условиях ослабли прямые конкуренты вырицкого «Узора» – производители из Китая и Турции. Поэтому большим спросом стали пользоваться традиционные ткани – мебельные, декоративные и специальные.

Получилось, как в русской пословице: беда не страшит, а путь кажет.

Фирменный магазин фабрики «Узор» расположен в пос. Вырица, на Коммунальном проспекте, д.5.



